La cadena internacional alemana Deutsche Welle (DW) puso la mirada en Yarita Lizeth, destacada cantante de música sureña, para resaltar el legado de la música andina y su poder como herramienta de identidad y resistencia. A través de su voz, la artista peruana se ha convertido en una representante de las comunidades migrantes andina.

En un emotivo reportaje publicado en el canal de YouTube del segmento 'Fuerza Latina', Yarita Lizeth, de 34 años, comparte su historia y el impacto de su música en países como Bolivia, Argentina, Ecuador y Perú. "Una voz que representa a quienes migran, trabajan duro y cantan, desde el corazón andino. Al son del huayno peruano", describe el reportaje a la cantante peruana.

Desde los Andes al corazón de Sudamérica: la historia de lucha y música de Yarita Lizeth

Yarita Lizeth Yanarico, cantante de música sureña, proviene de una de las comunidades más humildes de la región andina en los años 90, su camino no ha sido fácil. Desde muy joven, enfrentó el dolor de perder a seres queridos, pero encontró en la música una forma de sanar y expresarse. La artista relató sus inicios y cómo tuvo que dejar su hogar a temprana edad para alcanzar sus sueños. "Dejé a mis abuelos, dejé a mi hermanita. Ella era todavía muy niña, yo también era ya un adolescente y me daba mucha tristeza dejarla porque las dos éramos amigas, hermanitas", relató sobre su hermana, quien falleció a temprana edad.

Su historia también es la de una mujer valiente que, con apenas 15 años, decidió grabar su primer álbum de forma independiente, financiándolo con sus ahorros de trabajar en una cocina. Aunque al principio muchas de sus canciones fueron rechazadas, su espíritu rebelde la llevó a persistir a pesar de las críticas que recibe.

"Tu música solo escucha los borrachos, tu música solo escucha los decepcionados. Tu música es para decepcionados. Tu música es para la gente de clase C, no sé por qué creo que no dicen clase A, clase D y no sé, o sea, para lo más bajo de la población", contó para el reportaje.

¿Quién es la cantante sureña Yaritza Lizeth?

Yarita Lizeth Yanarico nació en Moho, Puno, y es la menor de seis hermanos. Su infancia transcurrió en el campo, rodeada de sencillez y esfuerzo. Desde pequeña vivió duras pérdidas familiares: a los 15 años perdió a su madre, Rogelia Quispe, a causa del cáncer, y años más tarde, su hermana menor Mayumi falleció víctima de leucemia. Estas experiencias marcaron profundamente su vida, pero también fortalecieron su carácter.

Su primera oportunidad llegó durante el aniversario de su colegio en Huancané, donde cantó por primera vez ante un público. Su interpretación sorprendió a todos y una mujer del público la buscó para invitarla a formar parte de su orquesta. Sin embargo, las limitaciones económicas la obligaron a alejarse momentáneamente de la música. “Dejé de cantar porque no tenía medios económicos para poder grabar. Me fui a trabajar como ayudante de cocina en Puerto Maldonado. En mi mente era reunir unos 2.000 o 3.000 soles para poder grabar un disco”, contó al portal de Carloncho Zúñiga.

Poco a poco, su nombre empezó a resonar en Juliaca y más tarde en Bolivia, país que también la adoptó como una de sus artistas favoritas. En 2023 celebró 13 años de trayectoria artística con presentaciones internacionales. Además, actualmente es dueña de varios negocios en Puno, entre ellos un hotel de tres estrellas, una cevichería y una discoteca-karaoke.