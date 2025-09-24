La cantante de Villa El Salvador generó entusiasmo entre sus seguidores al expresar en TikTok que "sería lindo" regresar, respuesta que trae esperanzas a sus fans. Fotos: Facebook | Fotos: Facebook

La cantante de Villa El Salvador generó entusiasmo entre sus seguidores al expresar en TikTok que "sería lindo" regresar, respuesta que trae esperanzas a sus fans. Fotos: Facebook | Fotos: Facebook

Nickol Sinchi sigue firme en su etapa como solista. Sin embargo, un reciente video que compartió en sus redes generó alboroto entre sus fieles seguidores. Y es que la cantante de Villa El Salvador publicó imágenes donde aparece cantando ‘El fuego de nuestro amor’, uno de los grandes éxitos que grabó en la época en la que formaba parte de Corazón Serrano. Por eso, algunos usuarios empezaron a especular sobre su futuro en la música.



“Quisiera que nadie sepa / Que nuestro amor se terminó / Prefiero que todos piensen / Que vivimos muy feliz / No quiero seguir mintiendo / Es mejor ya terminar / Para que seguir unidos / Si no me amas de verdad / Ni tú y yo / Nos entregamos con amor / Hay que aceptar la realidad / Se terminó, se terminó / El fuego de este amor ya se apagó”, es parte de la canción titulada ‘El fuego de nuestro amor’.

Nickol Sinchi no descarta volver a Corazón Serrano



Tras interpretar ‘El fuego de nuestro amor’, algunos cibernautas le escribieron para pedirle que vuelva a Corazón Serrano, agrupación que sorprendió con su último show en Miami. Sin embargo, Nickol Sinchi solo se animó a responder a algunos de sus seguidores.



“Vuelve a Corazón Serrano, Niki”, fue uno de los comentarios que le dejaron en TikTok, a lo que la cantante respondió: “Sería lindo”. Su respuesta generó entusiasmo entre sus fanáticos debido a que la cumbiambera no descartó esa posibilidad, como lo había hecho en entrevistas pasadas.

Usuaria de TikTok le pida a Nickol Sinchi que vuelva a Corazón Serrano y ella le responde. Foto: captura/Tiktok

“No deberías de haber salido de Corazón Serrano, me encantaba cuando cantabas ‘Corazón no me destruyas’”, comentó otra usuaria, a lo que la cantante de cumbia respondió: “Salí por un tiempo paa poder estar con mi hijo que en ese entonces era un bebé”.

Usuarios le piden a Nickol Sinchi que regrese a Corazón Serrano. Foto: captura/Tiktok

“Vamos a pedirla en Corazón Serrano, ella merece regresar a seguir brillando aún más. Por favor la unión hace la fuerza, no lo olviden”, “100% eres bien linda y tu voz brilla corazones”, “Nikol, esa tema no… marcó muchas cosas bonitas en mi vida cuando mi esposa estaba viva, ahora escucha este tema en cielo, gracias” y “Como quisiera que regreses a Corazón, soy tu fan, eras la voz principal”; fueron las reacciones de otros cibernautas.

