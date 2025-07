La Bella Luz responde con serenidad ante la polémica por el término 'cumbiambera'. Durante su reciente visita al programa de Magaly Medina, el grupo fue consultado por la conductora sobre un tema que ha generado controversia en los últimos días. La popular 'Urraca' no dudó en preguntarles si les incomodaba que las llamaran 'cumbiamberas', en referencia al género musical que representan.

Las integrantes del grupo se mostraron tranquilas, dejando claro que no les molesta el uso del término. Esta postura contrastó con la reacción de Paco Bazán, quien días atrás protagonizó un tenso momento al defender a su pareja, Susana Alvarado de Corazón Serrano, luego de que una periodista se refiriera a ella como "la 'cumbiambera'".

La Bella Luz defiende el término 'cumbiambera': "Somos cantantes de cumbia"

En su reciente aparición en 'Magaly TV, la firme', La Bella Luz no solo presentó su nuevo tema 'Dame un besito', sino que también abordó una controversia que ha generado debate en el mundo del espectáculo. Durante la entrevista, Magaly Medina preguntó a las integrantes si les incomodaba ser llamadas 'cumbiamberas'", en referencia al género que representan. Mackeily Luján, vocalista del grupo chiclayano, respondió con serenidad y firmeza: "No, porque estamos en el rubro de la cumbia, por ende somos 'cumbiamberas'".

La conductora respaldó esta postura y añadió: "Como las salseras son salseras, las que cantan folclor son folclóricas. Muchas susceptibilidades hay". Estas declaraciones se dieron en el contexto de la reciente reacción de Paco Bazán. Por su parte, el animador José Burga también se sumó al respaldo, expresando con entusiasmo: "Nosotros nos sentimos bien. Yo, 'cumbiambero'. Feliz me siento".

¿Qué dijo Paco Bazán cuando llamaron 'cumbiambera' a Susana Alvarado?

Durante una entrevista en su programa 'Ni loco ni santo', Paco Bazán no ocultó su molestia cuando la periodista Luisa Elena Pinto se refirió a su pareja, Susana Alvarado, como "la 'cumbiambera'". El conductor interrumpió con firmeza para corregir la mención: "No es 'cumbiambera', es una señorita cantante. Tiene nombre, no es una NN”, expresó visiblemente incómodo. Para Bazán, el problema no fue el término, sino el hecho de que no se le reconociera por su nombre propio, algo que consideró una falta de respeto.

El exfutbolista aprovechó la ocasión para destacar el recorrido artístico de la integrante de Corazón Serrano, recordando que es una mujer alejada de escándalos y dueña de una de las voces más reconocidas del género. "Ella tiene más de un millón de seguidores en redes sociales. El 'Mix Morena' tiene 124 millones de reproducciones. Se llama Susana Alvarado", dijo con orgullo.