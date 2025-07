Paco Bazán dejó en claro que no le agrada que se refieran a Susana Alvarado como 'cumbiambera', un término que asegura fue utilizado inicialmente por su exmadrina televisiva, Magaly Medina. Sin embargo, la situación escaló cuando durante la emisión de su programa ‘Ni loco ni santo’ se enfrentó a la periodista venezolana Luisa Elena Pinto, quien repitió el calificativo, desatando así una nueva polémica en vivo.

Visiblemente molesto, el exfutbolista alzó la voz para defender a la integrante de Corazón Serrano, dejando claro que no permitirá que se minimice su carrera artística. “Es una señorita cantante, no voy a permitir que le digan la cumbiambera esa. Tiene nombre, no es una NN. Es una mujer decente, que nunca ha tenido ni un solo escándalo, que ha surgido de abajo y lo que hace es top. Debe de ser una de las mejores voces en su género, si no es la mejor voz”, enfatizó Bazán.

Paco Bazán enfurece con panelista por decirle 'cumbiambera' a Susana Alvarado

La conversación entre Paco Bazán y la periodista venezolana Luisa Elena Pinto subió de tono cuando el exarquero de Universitario decidió preguntarle directamente por los rumores que la vinculan sentimentalmente con Pablo Ceppelini, futbolista de Alianza Lima. Para salir del paso, la panelista recurrió a un ejemplo que terminó encendiendo aún más la tensión: “Es como si te preguntara si estás con la chica que canta pues, la cumbiambera”, respondió, sin imaginar la reacción que provocaría.

Al escuchar cómo se refirió a Susana Alvarado, Bazán no pudo ocultar su indignación y defendió con firmeza a su pareja, destacando su trayectoria artística y popularidad. “Tiene más de un millón de seguidores en cada red social. Se llama Susana Alvarado”, expresó visiblemente molesto, subrayando que la vocalista de Corazón Serrano es una de las mejores cantantes de cumbia del país y merece ser reconocida por su nombre y talento.

Paco Bazán y su inesperada reacción al atrevido saludo de cantante Xiomara Tello

Xiomara Tello fue recibida entre aplausos y silbidos por el equipo de ‘El deportivo en otra cancha’ tras ser presentada por Paco Bazán. Con paso firme, la cantante caminó por el set hasta llegar al conductor, quien la saludó con un beso en la mejilla. Sin embargo, el momento se volvió inesperado cuando Tello lo abrazó efusivamente por el cuello, causando sorpresa en Bazán, que respondió con un gesto que pareció marcar cierta distancia, sin corresponder del todo a la espontaneidad del saludo.

Luego del peculiar encuentro, Paco Bazán le preguntó varias veces a Xiomara cómo se sentía antes de continuar con una entrevista enfocada en las emociones que vive al visitar Lima como parte de su gira. Tras su paso por el programa, la exintegrante de Alma Bella compartió en redes sociales el preciso instante en que saludó al conductor y escribió con picardía: "Un abracito no más, no se vayan a poner celosas", además de agradecer el cariño del público y lo bien que la pasó durante la entrevista.