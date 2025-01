Olinda Castañeda confiesa sentirse arrepentida de su etapa como modelo: “Generaba adulterio”

Olinda Castañeda fue invitada en el podcast de entrevistas de la periodista Katty Villalobos, transmitido por YouTube. Durante su participación, Castañeda, quien años atrás fue una de las modelos más reconocidas y vinculadas sentimentalmente a varias personalidades, así como protagonista de 'ampays', hizo revelaciones sorprendentes sobre su vida en los medios. Según ella, en su época como figura mediática, "estaba siendo reinada por Satanás, al igual que Tilsa y Magaly".

Vale recordar que, en 2022, Olinda Castañeda se convirtió al cristianismo, impulsada por su pareja, el empresario Christian Marcial. Desde entonces, ha dejado atrás las controversias y escándalos que marcaron su pasado, mostrando una vida más tranquila. Incluso se la ha visto predicando la palabra de Dios en varias partes de Lima.

Olinda Castañeda se lamenta de haber sido modelo

En una entrevista con Katty Villalobos, Olinda Castañeda, quien hoy tiene 42 años, confesó sentirse arrepentida de haber sido modelo y de haber sido fotografiada con poca ropa en sesiones para publicidad. Su perspectiva cambió cuando, tras acercarse a la vida cristiana, intentó regresar a su antigua faceta de modelo para un calendario. Sin embargo, no soportó mostrarse en lencería y bikinis frente a otras personas y llegó a una conclusión.

"Lo que yo hacía no era correcto. El Espíritu Santo te hace sentir sucia porque tu cuerpo ya no te pertenece, sino que ahora es templo del Espíritu Santo, y no puede habitar en un lugar inmundo. Entonces me di cuenta de que no podía seguir en ese trabajo, y empecé a entender lo que había estado haciendo, ya que pensaba que no hacía nada malo, pero generaba adulterio, fornicación, masturbación, un montón de cosas. Si fuera por mí, me gustaría desaparecer todas mis fotos de internet", compartió Castañeda en una conversación con Katty Villalobos que duró más de 35 minutos.

Olinda Castañeda reveló que Christian Cueva quiso llevarla a Brasil

Cuando estalló el escándalo de Christian Cueva tras las revelaciones de Pamela López sobre las mujeres involucradas con el padre de sus hijos, Magaly Medina aseguró que una de ellas era Olinda Castañeda. Este comentario enfureció profundamente a la ahora predicadora, quien, junto a su esposo Christian Marcial, difundió un video para desmentir cualquier vínculo con el futbolista. Sin embargo, explicó que la única vez que escuchó hablar de Cueva fue cuando su manager le propuso un viaje a Brasil.

“Supuestamente, dicen que yo he sido amante de Christian Cueva, lo cual no es cierto. La única vez que yo he podido escuchar y leer el nombre de Christian Cueva referente a mí es cuando su manager me escribió para decirme que si quería ir a Brasil y yo, ilusamente, le respondí si era para un evento, desfile. Pero, no, me estaba invitando de vacaciones a Brasil, a lo que yo le respondo que ahí no más, que no gracias,” señaló Castañeda.