Milett Figueroa confesó que una fuerte alergia la obligó a dejar el Miss Perú y recordó cómo vivió sola su experiencia en el Miss Supertalent de Corea. | Foto: Composición LR/ Youtube/ America Televisión/ Organización Miss Super Talent of the World

Milett Figueroa fue entrevistada en la última edición de ‘Esta noche’ conducido por ‘La Chola Chabuca’, en donde la modelo y actriz fue consultada sobre diversos ámbitos de su carrera. Uno de los aspectos que reveló fue su paso por el Miss Perú, en el cual sorprendió a todos al revelar que no pudo continuar en el certamen debido a un problema de salud inesperado debido a una fuerte alergia que la obligó a abandonar la competencia.

La modelo relató que, tras anunciar su participación, comenzó a presentar una reacción extraña en su cuerpo. “Me dio como un ‘rush’, recuerdo. O sea, yo anuncié que iba a estar en el Miss Perú y me llené de una alergia tremenda, fue rarísimo”, comentó Milett al público, dejando claro que fue un momento difícil y confuso.

La mamá de Milett Figueroa reveló que los corticoides complicaron aún más su salud durante el Miss Perú

La situación se volvió aún más preocupante cuando su salud empezó a deteriorarse. Los síntomas no solo eran incómodos, sino también peligrosos. La joven artista explicó que, por más que intentaba sobrellevarlo, el malestar le impedía continuar con normalidad dentro del concurso.

Su madre, Marta Valcárcel, también había recordado aquel episodio complicado en una entrevista que dio en el programa ‘América Hoy’. En una conversación sobre lo ocurrido, aseguró que los tratamientos médicos que le aplicaban no ayudaban a mejorar su estado. “Los corticoides que le estaban poniendo la estaban terminando de matar”, declaró con evidente preocupación.

Milett Figueroa recordó su paso por el Miss Supertalent en Corea

Milett Figueroa contó que, tras recibir la invitación al Miss Supertalent, decidió aceptar el reto con la convicción de dar lo mejor de sí. Fue Jessica Newton quien la animó a participar: "Ella me manda al concurso, y bueno, yo me fui solita a concursar con mis maletas". En Corea del Sur, donde se realizó el certamen, la barrera del idioma fue uno de los mayores desafíos, ya que nadie hablaba español y tuvo que defenderse como pudo: "Nadie sabía español, ahí yo tenía que defenderme como pude. Y la verdad que lo hice muy bien", agregó la pareja de Marcelo Tinelli.

A pesar de las dificultades, Milett asegura que logró desenvolverse con éxito y que su esfuerzo fue reconocido con un premio. Sin embargo, más allá del reconocimiento material, resaltó que lo más valioso fue la experiencia adquirida: "Creo que el premio básicamente para mí fue lo que me llevé, la experiencia y todo lo demás". Para ella, lo importante no fueron los logros momentáneos, sino el aprendizaje y el crecimiento personal que le dejó representar a su país al otro lado del mundo.