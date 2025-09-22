Rafael Cardozo sorprende con su reacción en vivo al enterarse de próxima boda de Cachaza con André Bankoff

La mañana del lunes 22 de septiembre, Rafael Cardozo reapareció en el set de 'América hoy' y vivió un inesperado momento en plena transmisión en vivo. El exintegrante de 'Esto es guerra' se mostró conmocionado tras presenciar por primera vez las imágenes del compromiso entre su expareja, Carol Reali, más conocida como Cachaza, y el actor brasileño André Bankoff. La reacción del exchico reality no pasó desapercibida para la audiencia ni para los conductores del programa.

El modelo brasileño, quien mantuvo una relación de más de diez años con Cachaza, fue consultado por Janet Barboza sobre el sorpresivo anuncio de boda. Vestido de negro, visiblemente incómodo y con el rostro desencajado, Rafael Cardozo solo atinó a decir: “No tan rápido… no tan rápido”, repitiendo la frase ante la insistencia de la presentadora.

Rafael Cardozo reacciona al compromiso de Cachaza con André Bankoff

Durante su intervención en 'América hoy', Rafael Cardozo se mostró reservado y evitó extenderse demasiado al hablar del nuevo compromiso de su exnovia, quien actualmente reside en Brasil junto a su prometido. La romántica pedida de mano fue difundida por redes sociales y causó revuelo en los medios peruanos, dado que el actor André Bankoff y Cachaza llevan poco más de dos años de relación.

Los conductores del programa también se mostraron sorprendidos por el evidente nerviosismo de Cardozo, quien demoró en articular una respuesta clara ante las cámaras. “¿Te imaginaste cuando veías las imágenes de Cachaza y Bankoff que iban a llegar al altar?”, preguntó Barboza. El modelo respondió con dificultad: “No tan rápido…”, dejando entrever su sorpresa y quizá algo de incomodidad por la situación.

Carol Reali anuncia su compromiso con André Bankoff

Carol Reali, conocida popularmente como 'Cachaza', vivió un emotivo momento al recibir la propuesta de matrimonio de su actual pareja, el actor brasileño André Bankoff. La romántica escena tuvo lugar frente al mar y quedó inmortalizada en fotografías y videos que la propia modelo compartió en sus redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la exintegrante de 'Esto es guerra' reveló detalles del especial momento y acompañó la publicación con un mensaje cargado de emoción: “¡SÍIIIIIIIIIIIIIIII! Un sí lleno de emoción, de lágrimas bonitas y de la certeza más grande de mi vida: quiero caminar contigo para siempre”, escribió la exchica reality.

Por su parte, André Bankoff también manifestó su alegría públicamente y le respondió con una declaración conmovedora: “Te amo, mi amor. Que Dios nos bendiga siempre. Quiero construir una familia contigo y caminar de manos atadas hasta el final de nuestras vidas”.