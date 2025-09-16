HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Pablo Alborán en Lima 2026: fecha, lugar, cuándo inicia la venta de entradas y dónde comprar

El aclamado cantanutor Pablo Alborán confirma la fecha de su próximo concierto en Lima. Las entradas estarán disponibles muy pronto, con preventa exclusiva para algunos espectadores.

Pablo Alborán se presenta en Lima en marzo de 2026.
Pablo Alborán se presenta en Lima en marzo de 2026. | Foto: composición LR/Omar Neyra/AP

Pablo Alborán regresa a los escenarios con una gira que promete marcar un nuevo capítulo en su carrera. El cantautor malagueño ha confirmado su tour mundial 'KM0'. La gira comenzará en Latinoamérica y Lima será una de las primeras paradas, con un concierto programado para el 24 de marzo de 2026 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Las entradas estarán a la venta desde este lunes 22 de septiembre de 2025 vía Teleticket, con una preventa exclusiva con tarjetas Banco Falabella, confirmó la productora Work Shows.

