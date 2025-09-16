Pablo Alborán regresa a los escenarios con una gira que promete marcar un nuevo capítulo en su carrera. El cantautor malagueño ha confirmado su tour mundial 'KM0'. La gira comenzará en Latinoamérica y Lima será una de las primeras paradas, con un concierto programado para el 24 de marzo de 2026 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Las entradas estarán a la venta desde este lunes 22 de septiembre de 2025 vía Teleticket, con una preventa exclusiva con tarjetas Banco Falabella, confirmó la productora Work Shows.