Espectáculos

“Mientras haya un peruano en la tierra la salsa nunca muere”: estrellas del género brillaron en el Salsa Lima Festival

La capital vivió una noche inolvidable con festival salsero que reunió a más de 45 mil personas en el Estadio Nacional. También fue un emotivo reencuentro con grandes leyendas de la salsa que regresaron a Perú después de muchos años.

Víctor Manuelle fue parte de las estrellas salseras que deleitaron en el Nacional. Foto: Grecia Infante - La República.
Víctor Manuelle fue parte de las estrellas salseras que deleitaron en el Nacional. Foto: Grecia Infante - La República.

La tarde del 20 de septiembre, el Estadio Nacional se transformó en el epicentro de una jornada histórica para la salsa, abriendo sus puertas a miles de peruanos que, con entusiasmo desbordante, esperaban ser parte de este gran espectáculo. Fue un día dedicada al género que vive en el corazón de los peruanos, celebrando la música, la pasión y el reencuentro con íconos que marcaron generaciones.

Salsa Lima Festival estuvo conformado por dos escenarios, sus puertas se abrieron a 3 de la tarde para que los oyentes puedan tomar su mejor posición y disfrutar. Ray Sepúlveda dio inicio al evento a las 5 de la tarde, seguido de Luisito Carrión y Dimensión Latina. Caía la noche y el Estadio Nacional se encontraba completamente lleno, el artista José Alberto 'El Canario' brindó un increíble show.

Las horas seguían corriendo y los escenarios se alistaban para recibir a los grandes protagonistas de la noche. Hermanos Lebrón, Andy Montañez, Rey Ruiz y Bobby Valentín, hicieron recordar grandes sus temas inolvidables.

Lo más esperados de la noche salsera

El reloj marca casi las 11 de la noche y el escenario B se tornó de color rojo y Víctor Manuelle hace su ingreso al escenario causando los gritos del público. Inició con el tema “Por ella”, seguido de “Qué habría sido de mí”. Después de esos dos grandes temas reconocidos se dirigió a su público.

“Gracias por todo Perú, nuevamente por aquí y aquella vez en 1994 vine a promocionar la siguiente canción ‘Apiádate de mí’ y quiero que me ayuden a cantarla”, expresa Víctor Manuelle con emoción.

Tras ese clásico, el espectáculo continuó con una seguidilla de éxitos que encendieron al público: ‘Yo no quería engañarte’, ‘Dile a ella’, ‘Tengo ganas de volver a enamorarme’, ‘Tú volverás’, entre otros himnos que forman parte del legado musical del artista. Cada canción fue coreada con fuerza por los asistentes, reafirmando el lazo eterno entre el público peruano y la salsa.

Jerry Rivera y su reencuentro con Lima

Luego, el esperado ingreso de Jerry Rivera desató la euforia del público. Las pantallas se iluminaron con emotivas imágenes que recorrieron su trayectoria musical, provocando una oleada de nostalgia y emoción entre los asistentes. Mientras el cronómetro marcaba los segundos previos a su salida, una pista con sus más grandes éxitos comenzó a sonar, haciendo estallar al público en gritos.

Jerry Rivera arrancó su presentación con una potente selección de sus clásicos más queridos ‘Dime’, ‘Nada sin ti’, ‘Cara de niño’, entre otros himnos que marcaron generaciones. La multitud cantaba a una sola voz, entregada por completo al espectáculo.

“Estoy feliz y contento, ustedes son una bendición, como dijo el Puma ustedes están bien hermosas mi público peruano”, menciona Jerry Rivera con una alegría.

El toque romántico de Tito Nieves

Después de una hora de recordar aquellas canciones con Jerry Rivera, hizo su ingreso el esperado Tito Nieves y comenzó con el tema ‘Señora ley’, le siguió el tema ‘Más que tu amigo’. Dio una pausa para dirigirse a todo el público que había llegado hasta el Estacio Nacional.

“Esta noche es muy especial para nosotros, ha hecho historia esta noche, más de 45 mil salseros. Mientras haya un peruano en la tierra la salsa nunca muere”.

Tras esas emotivas palabras, Tito Nieves le puso un toque romántico a la velada, dedicando su voz al amor con temas inolvidables como ‘El amor más bonito’ y ‘Almohada’.

La noche avanzaba entre sorpresas inolvidables. Tito Nieves hizo una emotiva pausa para presentar a su esposa Yanet y confesó que la canción ‘I’ll Always Love You’ fue dedicada con toda el alma para ella. Conmovido, compartió ese momento especial con todo el público peruano, que respondió con un cálido y sentido aplauso.

La canción ‘Fabricando Fantasías’ de Tito Nieves es un homenaje conmovedor a su hijo Hommy, quien falleció a los 24 años de cáncer de huesos en 2004 y pidió a su público encender las luces de los celulares para acompañar su interpretación. Otra de las sorpresas fue el ingreso de Daniela Dancourt para cantar junto a Tito Nieves el tema ‘De mi enamórate’.

Cierre de fiesta

La presentación estaba llegando a su fin y aún continuaban grandes artistas en el escenario, sobre todo la más espera: La India, quien ingresó al escenario causando gritos y aplausos de todo el Estadio Nacional. Su show transportó al público a los años 2000 con el tema ‘Mi mayor venganza’, ‘Dicen que soy’, ‘Vivir lo nuestro’, entre otros.

Después del ingreso de Tito Nieves, la fiesta continuó con la energía inconfundible de Charlie Aponte, seguido por Porfi Baloa y sus Adolescentes, quienes encendieron aún más al público. El broche de oro lo pusieron Los Van Van de Cuba, que con su contagiante sabor caribeño cerraron el festival por todo lo alto. Sin duda, fue una noche histórica que hizo vibrar a Lima al ritmo de la mejor salsa del mundo.

