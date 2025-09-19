El sábado 20 destaca el Salsa Lima Festival 2025 en el Estadio Nacional, con icónicas figuras de la salsa. Además, celebraciones como los 25 años de Hermanos Yaipén y el legado de Sonido 2000 animarán la fiesta musical. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

El sábado 20 destaca el Salsa Lima Festival 2025 en el Estadio Nacional, con icónicas figuras de la salsa. Además, celebraciones como los 25 años de Hermanos Yaipén y el legado de Sonido 2000 animarán la fiesta musical. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

La cumbia, la salsa y el reguetón serán los grandes protagonistas de este fin de semana. Desde este viernes 19 hasta el domingo 21 de septiembre, miles de peruanos podrán disfrutar de varios conciertos que se realizarán en diversos puntos de la capital, con artistas nacionales e internacionales. A continuación, conoce qué espectáculos habrá, dónde se realizarán y cuáles son los precios de las entradas.

Conciertos para este viernes 19 de septiembre

El reconocido cuarteto vocal Il Divo ya está en Lima. Urs Bühler, Sébastien Izambard, David Miller y Steven LaBrie aparecerán este viernes 19 de septiembre en el anfiteatro del Parque de la Exposición, un espectáculo que forma parte de su gira más íntima y emotiva: ‘Il Divo By Candlelight’, con la que celebran sus dos décadas de trayectoria musical.

Antes de pisar suelo peruano, el legendario cuarteto vocal en Perú, que cuenta con más de 30 millones de discos vendidos, sorprendió al enviar un cálido saludo a su fanaticada peruana, a quien le prometieron ofrecer uno de los conciertos más íntimos y memorables de su carrera. Las entradas están a la venta en Teleticket desde S/50 (zona popular).

Conciertos para este sábado 20 de septiembre



Uno de los eventos más esperados de este fin de semana es, sin duda, el Salsa Lima Festival 2025, evento que se realizará este sábado 20 de septiembre al Estadio Nacional de Lima y que reunirá en dos escenarios a grandes íconos de la salsa como Luisito Carrión, Víctor Manuelle, Jerry Rivera, Tito Nieves, La India, Porfi Baloa, Los Van Van de Cuba, Rey Ruiz, José Alberto ‘El Canario’ y muchos más.

Las entradas para el Salsa Lima Festival 2025 están disponibles en Teleticket, con precios que van desde S/60. La organización informó que aún quedan boletos disponibles en la plataforma oficial y, hasta este viernes 19 de septiembre, habrá 30% de descuento en algunas zonas.

Cartel del Salsa Lima Festival 2025.

El cono norte también está de fiesta. Este sábado 20 de septiembre, en Plaza Norte, se realizará un gran espectáculo por los 25 años de la agrupación Hermanos Yaipén. Walter y Javier Yaipén no estarán solos. Entre las agrupaciones que han confirmado su presencia son Armonía 10 de Walther Lozada, La Bella Luz, Orquesta Candela y Amaranta.

Hermanos Yaipén también sorprendió al anunciar que llegarán artistas de otros países, como el cantante venezolano ‘El Puma’ Rodríguez, La Mosca Tse Tse (Argentina) y Los Capos de Colombia. A todos ellos se sumarán exintegrantes que marcaron etapas en la historia de la orquesta. Las entradas en Ticketmaster desde S/ 90 (con descuento BCP).

El evento contará con la participación de artistas internacionales, como el venezolano José Luis Rodríguez ‘El Puma’ y la agrupación argentina La Mosca Tse Tse, entre otros. Foto: difusión

La agrupación Sonido 2000 se prepara para celebrar por todo lo alto sus 50 años de historia musical este sábado 20 de septiembre en El Huaralino (Panamericana Norte y Óvalo Naranjal, Los Olivos). Alvin Trigozo y Clint Trigozo, herederos de Tulio Trigozo Reátegui, se mostraron emocionados al anunciar a sus invitados: Pamela Franco, Óscar Manuel Valdiviezo, ‘El Lobo’ y La Sociedad Privada, entre otros. Las entradas están a la venta en Vaope.

“Estamos recargados, vinimos de la selva para presentarnos este 20 en El Huaralino Internacional con todos chicos de la ‘Maquinaria musical’ para festejar nuestras ‘bodas de oro’. Tenemos un concierto superestelar, así que los invitamos para bailar, gozar, disfrutar con un bonito repertorio y un show muy bonito. Las entradas estarán 2x1 de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. y los cumpleañeros entran gratis”, dijeron para La República.

El reguetón también invadirá Lima, esta vez por la presencia del cantante venezolano Danny Ocean, uno de los exponentes más relevantes del género urbano actual. El artista regresa a Lima este sábado 20 de septiembre para hacer bailar con sus hits como ‘Me Rehúso’, ‘Fuera del Mercado’, ‘Imagínate’, ‘Priti’, ‘Vitamina’ y más. También presentará su más reciente álbum ‘Reflexa’.