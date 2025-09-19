HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Extorsionan por error a representante del Corredor Morado
Extorsionan por error a representante del Corredor Morado     Extorsionan por error a representante del Corredor Morado     Extorsionan por error a representante del Corredor Morado     
Entretenimiento

Concierto hoy en Lima 2025: entradas, fecha y lugar para Il Volo, 'Salsa Lima Festival', Hermanos Yaipén y Sonido 2000 este fin de semana

Este fin de semana, del 19 al 21 de septiembre, Lima se llena de ritmo con conciertos de cumbia, salsa y reguetón. Artistas nacionales e internacionales prometen grandes espectáculos en la capital.

El sábado 20 destaca el Salsa Lima Festival 2025 en el Estadio Nacional, con icónicas figuras de la salsa. Además, celebraciones como los 25 años de Hermanos Yaipén y el legado de Sonido 2000 animarán la fiesta musical. Fotos: difusión.
El sábado 20 destaca el Salsa Lima Festival 2025 en el Estadio Nacional, con icónicas figuras de la salsa. Además, celebraciones como los 25 años de Hermanos Yaipén y el legado de Sonido 2000 animarán la fiesta musical. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

La cumbia, la salsa y el reguetón serán los grandes protagonistas de este fin de semana. Desde este viernes 19 hasta el domingo 21 de septiembre, miles de peruanos podrán disfrutar de varios conciertos que se realizarán en diversos puntos de la capital, con artistas nacionales e internacionales. A continuación, conoce qué espectáculos habrá, dónde se realizarán y cuáles son los precios de las entradas.

Conciertos para este viernes 19 de septiembre

El reconocido cuarteto vocal Il Divo ya está en Lima. Urs Bühler, Sébastien Izambard, David Miller y Steven LaBrie aparecerán este viernes 19 de septiembre en el anfiteatro del Parque de la Exposición, un espectáculo que forma parte de su gira más íntima y emotiva: ‘Il Divo By Candlelight’, con la que celebran sus dos décadas de trayectoria musical.

TE RECOMENDAMOS

LUCRECIA BLACK y JHAN SANDOVAL revelan todos los SECRETOS de los AMARRES | AstroMood

Antes de pisar suelo peruano, el legendario cuarteto vocal en Perú, que cuenta con más de 30 millones de discos vendidos, sorprendió al enviar un cálido saludo a su fanaticada peruana, a quien le prometieron ofrecer uno de los conciertos más íntimos y memorables de su carrera. Las entradas están a la venta en Teleticket desde S/50 (zona popular).

PUEDES VER: Salsa Lima Festival 2025: artistas confirmados, horarios y cómo comprar entradas

lr.pe

Conciertos para este sábado 20 de septiembre

Uno de los eventos más esperados de este fin de semana es, sin duda, el Salsa Lima Festival 2025, evento que se realizará este sábado 20 de septiembre al Estadio Nacional de Lima y que reunirá en dos escenarios a grandes íconos de la salsa como Luisito Carrión, Víctor Manuelle, Jerry Rivera, Tito Nieves, La India, Porfi Baloa, Los Van Van de Cuba, Rey Ruiz, José Alberto ‘El Canario’ y muchos más.

Las entradas para el Salsa Lima Festival 2025 están disponibles en Teleticket, con precios que van desde S/60. La organización informó que aún quedan boletos disponibles en la plataforma oficial y, hasta este viernes 19 de septiembre, habrá 30% de descuento en algunas zonas.

Cartel del Salsa Lima Festival 2025.

Cartel del Salsa Lima Festival 2025.

El cono norte también está de fiesta. Este sábado 20 de septiembre, en Plaza Norte, se realizará un gran espectáculo por los 25 años de la agrupación Hermanos Yaipén. Walter y Javier Yaipén no estarán solos. Entre las agrupaciones que han confirmado su presencia son Armonía 10 de Walther Lozada, La Bella Luz, Orquesta Candela y Amaranta.

Hermanos Yaipén también sorprendió al anunciar que llegarán artistas de otros países, como el cantante venezolano ‘El Puma’ Rodríguez, La Mosca Tse Tse (Argentina) y Los Capos de Colombia. A todos ellos se sumarán exintegrantes que marcaron etapas en la historia de la orquesta. Las entradas en Ticketmaster desde S/ 90 (con descuento BCP).

El evento contará con la participación de artistas internacionales, como el venezolano José Luis Rodríguez ‘El Puma’ y la agrupación argentina La Mosca Tse Tse, entre otros. Foto: difusión

El evento contará con la participación de artistas internacionales, como el venezolano José Luis Rodríguez ‘El Puma’ y la agrupación argentina La Mosca Tse Tse, entre otros. Foto: difusión

La agrupación Sonido 2000 se prepara para celebrar por todo lo alto sus 50 años de historia musical este sábado 20 de septiembre en El Huaralino (Panamericana Norte y Óvalo Naranjal, Los Olivos). Alvin Trigozo y Clint Trigozo, herederos de Tulio Trigozo Reátegui, se mostraron emocionados al anunciar a sus invitados: Pamela Franco, Óscar Manuel Valdiviezo, ‘El Lobo’ y La Sociedad Privada, entre otros. Las entradas están a la venta en Vaope.

“Estamos recargados, vinimos de la selva para presentarnos este 20 en El Huaralino Internacional con todos chicos de la ‘Maquinaria musical’ para festejar nuestras ‘bodas de oro’. Tenemos un concierto superestelar, así que los invitamos para bailar, gozar, disfrutar con un bonito repertorio y un show muy bonito. Las entradas estarán 2x1 de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. y los cumpleañeros entran gratis”, dijeron para La República.

El reguetón también invadirá Lima, esta vez por la presencia del cantante venezolano Danny Ocean, uno de los exponentes más relevantes del género urbano actual. El artista regresa a Lima este sábado 20 de septiembre para hacer bailar con sus hits como ‘Me Rehúso’, ‘Fuera del Mercado’, ‘Imagínate’, ‘Priti’, ‘Vitamina’ y más. También presentará su más reciente álbum ‘Reflexa’.

Notas relacionadas
Laura Pausini en Lima 2026: fecha, lugar y cómo comprar entradas

Laura Pausini en Lima 2026: fecha, lugar y cómo comprar entradas

LEER MÁS
Hermanos Yaipén celebrará sus 25 años con ‘El Puma’ Rodríguez, Armonía 10, La Bella Luz y más artistas reconocidos

Hermanos Yaipén celebrará sus 25 años con ‘El Puma’ Rodríguez, Armonía 10, La Bella Luz y más artistas reconocidos

LEER MÁS
Il Divo ofrecerá un concierto en Lima este 2025: todos los detalles del show

Il Divo ofrecerá un concierto en Lima este 2025: todos los detalles del show

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Laura Pausini en Lima 2026: fecha, lugar y cómo comprar entradas

Laura Pausini en Lima 2026: fecha, lugar y cómo comprar entradas

LEER MÁS
¿Qué pasó con Maju Mantilla? Los hechos que llevaron a la conductora a renunciar en vivo a ‘Arriba Mi Gente’

¿Qué pasó con Maju Mantilla? Los hechos que llevaron a la conductora a renunciar en vivo a ‘Arriba Mi Gente’

LEER MÁS
Dueño de La Bella Luz defiende el talento musical de su hijo frente a las críticas: "Recién está empezando"

Dueño de La Bella Luz defiende el talento musical de su hijo frente a las críticas: "Recién está empezando"

LEER MÁS
Josetty Hurtado, hija de Chibolín, presume la compra de lujoso departamento en zona exclusiva de Las Vegas: "La casa de nuestros sueños"

Josetty Hurtado, hija de Chibolín, presume la compra de lujoso departamento en zona exclusiva de Las Vegas: "La casa de nuestros sueños"

LEER MÁS
Cadena alemana sorprende al realizar reportaje de Yarita Lizeth sobre su carrera: "Desde el corazón andino"

Cadena alemana sorprende al realizar reportaje de Yarita Lizeth sobre su carrera: "Desde el corazón andino"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona con corte inglés: Marcus Rashford dio la victoria 2-1 ante Newcastle por la fecha 1 de la Champions League 2025-2026

UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón este viernes 19 de septiembre en su desayuno especial: ¿desde qué hora?

Argentina contra Colombia EN VIVO por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17: La 'Albiceleste' ganan en el tercer set

Entretenimiento

Pablo Alborán en Lima 2026: fecha confirmada, lugar del concierto y entradas

Susana Baca se conmueve con su nominación a los Latin Grammy 2025, pero deja sentido mensaje: “Están muriendo artistas”

Laura Pausini en Lima 2026: fecha, lugar y cómo comprar entradas para su concierto

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota