Entretenimiento

‘Una noche de salsa 14’ anuncia segunda fecha en el Estadio Nacional tras sold out

Tras agotar entradas para su primera fecha, el festival 'Una Noche de Salsa 14' confirma un segundo concierto con un cartel de estrellas internacionales y preventa de entradas disponibles en Teleticket.

Las entradas para 'Una noche de salsa 14' están disponibles en Teleticket. Foto: composición LR/difusión/Teleticket
Las entradas para 'Una noche de salsa 14' están disponibles en Teleticket. Foto: composición LR/difusión/Teleticket

El festival salsero más importante de la región regresa con fuerza a Lima. Tras el éxito de su primera fecha, 'Una noche de salsa 14' anunció la apertura de un segundo concierto que se llevará a cabo en el Estadio Nacional. El espectáculo, que reunirá a las máximas estrellas de la salsa mundial, se celebrará los días viernes 27 y sábado 28 de marzo de 2026.

El público podrá acceder a distintas ubicaciones en el Estadio Nacional, garantizando que tanto fanáticos de larga trayectoria como nuevas generaciones puedan vivir de cerca esta fiesta salsera que promete ser histórica. Con dos fechas confirmadas y un cartel internacional de primer nivel, 'Una Noche de Salsa 14' se perfila como uno de los espectáculos más esperados del 2026.

PUEDES VER: Laura Pausini en Lima 2026: fecha oficial, dónde será y cuándo comprar entradas para su concierto en el Arena 1

lr.pe

Nueva fecha para el concierto ‘Una noche de salsa 14’ en el Estadio Nacional

El evento, que ya agotó localidades en su primera fecha, confirmó una segunda función debido a la gran demanda del público. Así, miles de salseros podrán disfrutar de un cartel de lujo que incluye a El Gran Combo de Puerto Rico, Óscar D’ León, Grupo Niche, La Sonora Ponceña, Willie Rosario y su Orquesta, Adolescentes Orquesta, Willie González, David Pavón, Nino Segarra, Los Hermanos Moreno, Viti Ruíz, Pipe Murillo con su tributo a Eddie Santiago, Rey Calderón, entre otros grandes artistas.

Con más de una década de trayectoria, 'Una noche de salsa' se ha consolidado como el festival salsero más importante de Latinoamérica, convirtiéndose en un espacio de encuentro entre fanáticos, músicos y promotores internacionales. Además, fortalece los lazos entre Perú y la comunidad salsera internacional.

PUEDES VER: Alejandro Sanz en Lima 2026: conoce el precio de las entradas y cómo comprarlas vía Teleticket

lr.pe

Precios para el concierto ‘Una Noche de Salsa 14’

La preventa de entradas comenzó el 15 de septiembre y los precios van desde S/ 25.00 hasta S/3.258.00 con un 20% de descuento aplicable en cualquier medio de pago a través de Teleticket. No obstante, para el sábado 28 de marzo algunas zonas ya se encuentran agotadas debido a la alta demanda.

Precios para el 27 de marzo. Foto: captura/Teleticket

Precios para el 27 de marzo. Foto: captura/Teleticket

Precios para el 28 de marzo. Foto: captura/Teleticket

Precios para el 28 de marzo. Foto: captura/Teleticket

