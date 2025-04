Tito Nieves: "No hice música para competir"

“No voy a dejar la música”, nos responde Tito Nieves desde Estados Unidos. La aclaración es porque la gira por sus 50 años en la música fue descrita, en algunos países, como una despedida. “Mi voz está intacta, gracias a Dios”, comenta. Su concierto en Lima será en el Gran Teatro Nacional. Hablamos con él unos minutos por Zoom.

Algunos dicen que se despide de la música y otros creen que solo de los escenarios. ¿Qué decisión ha tomado?

Yo creo que ellos estaban buscando captar la atención del público y le pusieron ‘los 50 años de la historia’, ‘el último tour’, pero no me retiro, lo digo públicamente, no me retiro. Creo que quisieron hablar de la magnitud del concierto. Menos de 3 horas no va a ser, son 30 o 35 canciones. También esta gira va a ser como de 2 años, celebrando los 50 años. Pero sí voy a seguir haciendo presentaciones, grabaciones; te digo una cosa, me siento de maravilla, tengo 65, pero me siento uno de 40. El otro día fui al cardiólogo, me dice que el corazón es de un muchacho de 15 años. Y yo, obviamente, me cuido mucho, no consumo drogas, trato de comer lo correcto y no tengo condiciones de enfermedades.

Entonces, ¿qué fue clave para seguir en los escenarios a pesar de que enfrentó procesos personales difíciles?

La parte más difícil de esta carrera es mantenerse, porque para mí nunca ha sido una competencia, te lo juro por lo más sagrado, porque yo no me inicié en la música para competir; lo hice para complacer a un público, y para darme el gusto de poder cantar y que me escucharan y me aplaudieran. Veo esta carrera como una bendición porque siempre quise ser artista. Me enamoré de este arte cuando tenía como 6 años, pero mi papá me dice que ya a la edad de 3 años se vio la inquietud que tenía en la música. Hoy en día soy la persona que soy gracias al público y gracias a él.

¿Qué piensa cuando se dice que algunos cantantes jóvenes han “revivido” la salsa?

Que no se puede revivir una cosa que nunca ha muerto. Ahora, lo que ha hecho Bad Bunny, lo felicito. Ha grabado una canción inédita y ha atraído a esa juventud, a ese público de él, a escuchar más salsa. Pero él está haciendo una aportación. No es que está reviviendo la salsa, jamás. Yo digo: si este género estaría muerto, ¿ellos (los cantantes de música urbana) estuvieran grabando? No, por supuesto que no. ¿Por qué no graban otro género? Todo el mundo tiene su opinión. Yo los felicito a todos porque creo que están haciendo una aportación muy importante al género, que para mí es una cultura.

Este año se presentó en Venezuela y, así como mucha gente lo esperó, he leído críticas porque el evento lo organizó el gobierno de Maduro. ¿Separa la música de lo político?

Lo primero que tengo que decir es que tenemos una oficina que nos contrata a nosotros. Ellos son los que hablan con el contratante, ¿no?

Con el gobierno.

Sí, yo no tengo nada que ver con eso. ¿Qué pasa? Yo nunca me he metido en asuntos políticos porque no me gusta eso. A mí la política de los Estados Unidos nunca me ha gustado. ¿Me voy a meter en una república? No. Es más, ni opino. Ellos dicen que eso tenía que ver con Maduro. Yo nunca vi a nadie, nunca hablé de nadie. Yo fui y canté mis canciones. Eso fue lo único. Lo mío es unir países. Lo mío es alegrar los corazones de los fanáticos. Yo nunca, nunca y nunca me he metido en política y nunca me voy a meter en política porque no me gusta. Ni en mi Puerto Rico opino. No me puedo meter en esos asuntos. Creo que es una minoría de fanáticos que ha dicho esas cosas. Y, bueno, nada, los veo el 29 de junio, celebrando los 50 años de este servidor.

¿Va a grabar este concierto? Es el mismo escenario en el que grabó Tony Succar y ganó el Grammy.

-Me alegro mucho, mucho por Tony Succar, sé que él se encarga de toda la producción. Yo no lo sé; acá la jefa es mi esposa(sonríe), y ella es la que se encarga de todo eso; esa es la verdad. Con la compañía que tenemos, ella tiene toda la estrategia.