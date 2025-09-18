Salsa Lima Festival 2025: entradas y horarios de artistas que retumbarán el Estadio Nacional
El Salsa Lima Festival 2025 encenderá este sábado 20 de septiembre el Estadio Nacional con un cartel de lujo. Una maratón salsera que promete más de 10 horas de música en vivo y una experiencia inolvidable para los fanáticos.
El Salsa Lima Festival 2025 llega este sábado 20 de septiembre al Estadio Nacional de Lima con un cartel de estrellas de talla internacional que promete hacer vibrar al público peruano y extranjero. El evento reunirá en un solo escenario a grandes íconos de la salsa como Víctor Manuelle, Jerry Rivera, Tito Nieves, La India, Porfi Baloa, Los Van Van de Cuba y muchos más.
Cabe destacar que el salsero Tony Vega anunció que no podrá presentarse en el festival por motivos de salud. “He mejorado en mi recuperación, pero mi ortopeda me recomienda cuidarme un poco más. Espero muy pronto verlos y compartir con ustedes toda mi música”, expresó el cantante en redes sociales.
Horarios confirmados para las presentaciones de los artistas en el Salsa Lima Festival 2025
El espectáculo comenzará desde las 3:00 p. m. con la apertura de puertas. Estos son los horarios por escenario:
Escenario A
- Ray Sepúlveda – 5:00 p. m.
- Dimensión Latina – 6:00 p. m.
- José Alberto "El Canario" – 7:00 p. m.
- Andy Montañez – 8:20 p. m.
- Bobby Valentín
- Jerry Rivera
- La India
- Porfi Baloa y sus Adolescentes
Escenario B
- Luisito Carrión – 5:30 p. m.
- Artista internacional sorpresa – 6:40 p. m.
- Hermanos Lebrón – 7:40 p. m.
- Rey Ruiz – 8:55 p. m.
- Víctor Manuelle
- Tito Nieves
- Charlie Aponte
- Los Van Van de Cuba
Todos lo que debes saber sobre las entradas para el Salsa Lima Festival 2025
Las entradas para el Salsa Lima Festival 2025 están disponibles en Teleticket, con precios que van desde S/ 60 en las zonas regulares hasta S/ 5,500 para las áreas VIP. La organización informó que aún quedan boletos disponibles en la plataforma oficial.
Precios de las entradas disponibles en Teleticket. Foto: difusión