Salsa Lima Festival 2025: entradas y horarios de artistas que retumbarán el Estadio Nacional

Salsa Lima Festival 2025 traerá a estrella como La India, Jerry Rivera y más. Foto: composición LR/difusión

Salsa Lima Festival 2025 traerá a estrella como La India, Jerry Rivera y más. Foto: composición LR/difusión

El Salsa Lima Festival 2025 llega este sábado 20 de septiembre al Estadio Nacional de Lima con un cartel de estrellas de talla internacional que promete hacer vibrar al público peruano y extranjero. El evento reunirá en un solo escenario a grandes íconos de la salsa como Víctor Manuelle, Jerry Rivera, Tito Nieves, La India, Porfi Baloa, Los Van Van de Cuba y muchos más.

Cabe destacar que el salsero Tony Vega anunció que no podrá presentarse en el festival por motivos de salud. “He mejorado en mi recuperación, pero mi ortopeda me recomienda cuidarme un poco más. Espero muy pronto verlos y compartir con ustedes toda mi música”, expresó el cantante en redes sociales.

TE RECOMENDAMOS MAJU MANTILLA LE RESPONDE A MAGALY MEDINA | MOODCAST

Horarios confirmados para las presentaciones de los artistas en el Salsa Lima Festival 2025

El espectáculo comenzará desde las 3:00 p. m. con la apertura de puertas. Estos son los horarios por escenario:

Escenario A

Ray Sepúlveda – 5:00 p. m.

Dimensión Latina – 6:00 p. m.

José Alberto "El Canario" – 7:00 p. m.

Andy Montañez – 8:20 p. m.

Bobby Valentín

Jerry Rivera

La India

Porfi Baloa y sus Adolescentes

Escenario B

Luisito Carrión – 5:30 p. m.

Artista internacional sorpresa – 6:40 p. m.

Hermanos Lebrón – 7:40 p. m.

Rey Ruiz – 8:55 p. m.

Víctor Manuelle

Tito Nieves

Charlie Aponte

Los Van Van de Cuba

Todos lo que debes saber sobre las entradas para el Salsa Lima Festival 2025

Las entradas para el Salsa Lima Festival 2025 están disponibles en Teleticket, con precios que van desde S/ 60 en las zonas regulares hasta S/ 5,500 para las áreas VIP. La organización informó que aún quedan boletos disponibles en la plataforma oficial.