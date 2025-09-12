A una semana del 'Salsa Lima Festival 2025', el 95% de las entradas ya están vendidas, acercándose rápidamente al sold out. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

A una semana del 'Salsa Lima Festival 2025', el 95% de las entradas ya están vendidas, acercándose rápidamente al sold out. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

A una semana del ‘Salsa Lima Festival 2025’, uno de los eventos del género más esperado del año, se dio a conocer que el concierto está a punto de convertirse en sold out, con el 95% de las entradas vendidas y que reunirá a figuras internacionales como La India, José Alberto ‘El Canario’, Tito Nieves, Víctor Manuelle y Charlie Aponte.

Ya todo está quedando listo para vivir una nueva edición del ‘Salsa Lima Festival’, que se realizará este sábado 20 de septiembre en el Estadio Nacional. Las otras figuras del género que también estarán en este espectáculo son Jerry Rivera, Andy Montañez, Tony Vega, Luisito Carrión, Ray Sepúlveda, Los Van Van de Cuba, Rey Ruiz, Bobby Valentín, Dimensión Latina, Hermanos Lebrón, Porfi Baloa y Los Adolescentes.

Salsa Lima Festival llega a Lima este 20 de septiembre.

Salseros llegarán a Lima este martes



La empresa Life Music Entertainment, organizadora del evento, confirmó que Linda Caballero, conocida como La India, será la primera artista en arribar a Lima este martes 16 de septiembre. Más tarde llegarán otros grandes nombres como José Alberto ‘El Canario’, Tito Nieves, Víctor Manuelle y Charlie Aponte.

Con un despliegue técnico sin precedentes en eventos del género en Perú, el festival contará con dos escenarios simultáneos, un sistema de sonido de última generación, y un espectáculo de luces diseñado para brindar una experiencia inmersiva. Se espera la asistencia de más de 40 mil personas, entre público nacional y turistas de países vecinos como Colombia, Ecuador, Chile y Bolivia, quienes han mostrado gran interés en asistir al evento.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Salsa Lima Festival?



A falta de una semana, el 95% de las entradas ya están vendidas, lo que anticipa un sold out en los próximos días. Esta cifra confirma el rotundo éxito del festival y la vigencia del género entre el público peruano. La organización recomienda al público adquirir sus boletos lo antes posible y llegar con anticipación el día del evento para evitar congestiones. Cabe indicar que aún se podrán comprar con descuento hasta el domingo 14 de septiembre.



Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora