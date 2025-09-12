HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Salsa Lima Festival 2025: entradas, zonas y más detalles del concierto que reunirá a La India, Tito Nieves y más artistas internacionales

El festival se llevará a cabo el sábado 20 de septiembre en el Estadio Nacional, con el arribo de artistas como La India, Tito Nieves y Víctor Manuelle a partir del 16 de septiembre.

A una semana del 'Salsa Lima Festival 2025', el 95% de las entradas ya están vendidas, acercándose rápidamente al sold out. Fotos: difusión.
A una semana del 'Salsa Lima Festival 2025', el 95% de las entradas ya están vendidas, acercándose rápidamente al sold out. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

A una semana del ‘Salsa Lima Festival 2025’, uno de los eventos del género más esperado del año, se dio a conocer que el concierto está a punto de convertirse en sold out, con el 95% de las entradas vendidas y que reunirá a figuras internacionales como La India, José Alberto ‘El Canario’, Tito Nieves, Víctor Manuelle y Charlie Aponte.

Ya todo está quedando listo para vivir una nueva edición del ‘Salsa Lima Festival’, que se realizará este sábado 20 de septiembre en el Estadio Nacional. Las otras figuras del género que también estarán en este espectáculo son Jerry Rivera, Andy Montañez, Tony Vega, Luisito Carrión, Ray Sepúlveda, Los Van Van de Cuba, Rey Ruiz, Bobby Valentín, Dimensión Latina, Hermanos Lebrón, Porfi Baloa y Los Adolescentes.

Salsa Lima Festival llega a Lima este 20 de septiembre.

Salsa Lima Festival llega a Lima este 20 de septiembre.

PUEDES VER: Concierto de Alejandro Sanz en Perú 2026: cuánto cuestan las entradas y dónde comprarlas

lr.pe

Salseros llegarán a Lima este martes 

La empresa Life Music Entertainment, organizadora del evento, confirmó que Linda Caballero, conocida como La India, será la primera artista en arribar a Lima este martes 16 de septiembre. Más tarde llegarán otros grandes nombres como José Alberto ‘El Canario’, Tito Nieves, Víctor Manuelle y Charlie Aponte.

Con un despliegue técnico sin precedentes en eventos del género en Perú, el festival contará con dos escenarios simultáneos, un sistema de sonido de última generación, y un espectáculo de luces diseñado para brindar una experiencia inmersiva. Se espera la asistencia de más de 40 mil personas, entre público nacional y turistas de países vecinos como Colombia, Ecuador, Chile y Bolivia, quienes han mostrado gran interés en asistir al evento.

PUEDES VER: Laura Pausini en Lima 2026: fecha confirmada, lugar y venta de entradas

lr.pe

¿Cuánto cuestan las entradas para el Salsa Lima Festival?

A falta de una semana, el 95% de las entradas ya están vendidas, lo que anticipa un sold out en los próximos días. Esta cifra confirma el rotundo éxito del festival y la vigencia del género entre el público peruano. La organización recomienda al público adquirir sus boletos lo antes posible y llegar con anticipación el día del evento para evitar congestiones. Cabe indicar que aún se podrán comprar con descuento hasta el domingo 14 de septiembre.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora
  • Tribuna Norte: S/60 (agotado)
  • Oriente y Occidente: S/130 (agotado)
  • Zona Conadis: S/104.00 (agotado)
  • Super VIP: S/300 y S/ 210 (con descuento)
  • Box Platinum Individual (10 personas): S/550.00 y S/385 (con descuento)
  • Box Platinum Completo (10 personas): S/5550.00 y S/3850 (con descuento)
Notas relacionadas
Laura Pausini en Lima 2026: fecha confirmada, lugar y venta de entradas

Laura Pausini en Lima 2026: fecha confirmada, lugar y venta de entradas

LEER MÁS
Alejandro Sanz en Perú 2026: fecha, lugar y precios de entradas en Teleticket

Alejandro Sanz en Perú 2026: fecha, lugar y precios de entradas en Teleticket

LEER MÁS
Diana Foronda, líder de Área 7, conmueve al hablar de su lucha contra el cáncer y su deseo de vivir: “No quiero morir, quiero luchar”

Diana Foronda, líder de Área 7, conmueve al hablar de su lucha contra el cáncer y su deseo de vivir: “No quiero morir, quiero luchar”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Samahara Lobatón sorprende al exponer el monto que Youna le da como pensión para su hija: “Nadie le pide millones”

Samahara Lobatón sorprende al exponer el monto que Youna le da como pensión para su hija: “Nadie le pide millones”

LEER MÁS
Gustavo Salcedo confirma relación extramatrimonial de Maju Mantilla y revela que encontró chats entre ella y su productor, según Magaly

Gustavo Salcedo confirma relación extramatrimonial de Maju Mantilla y revela que encontró chats entre ella y su productor, según Magaly

LEER MÁS
Viralizan video de actor colombiano, vinculado a Maju Mantilla, en el que elogia su trabajo juntos: "Una química impresionante"

Viralizan video de actor colombiano, vinculado a Maju Mantilla, en el que elogia su trabajo juntos: "Una química impresionante"

LEER MÁS
Maju Mantilla y la vez que lloró en su cumpleaños: Gustavo Salcedo le habría descubierto infidelidad, según Magaly Medina

Maju Mantilla y la vez que lloró en su cumpleaños: Gustavo Salcedo le habría descubierto infidelidad, según Magaly Medina

LEER MÁS
Maju Mantilla le manda fuerte mensaje a Gustavo Salcedo tras exponerla por supuesta infidelidad con productor: "Es entre tú y yo"

Maju Mantilla le manda fuerte mensaje a Gustavo Salcedo tras exponerla por supuesta infidelidad con productor: "Es entre tú y yo"

LEER MÁS
¿Quién es el productor Christian Rodríguez Portugal, vinculado sentimentalmente con Maju Mantilla?

¿Quién es el productor Christian Rodríguez Portugal, vinculado sentimentalmente con Maju Mantilla?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Los derechos humanos como brújula en la tormenta política, por Eliana Carlin

Estados Unidos: revelan mensajes antifascistas inscritos en las balas del asesino de Charlie Kirk

Tabla de posiciones Liga 1 Perú 2025: así marchan los equipos a puertas de la fecha 8 del Torneo Clausura

Espectáculos

Maju Mantilla y la vez que lloró en su cumpleaños: Gustavo Salcedo le habría descubierto infidelidad, según Magaly Medina

¿Quién es el productor Christian Rodríguez Portugal, vinculado sentimentalmente con Maju Mantilla?

De 'Esto es guerra' a Europa: exchica reality, que estuvo vinculada a Jefferson Farfán, ahora presume su vida de lujos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Gustavo Gorriti responde amenaza de muerte de López Aliaga: "Ha desarrollado una fijación psicótica en tratar de destruirme"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

Carlincatura cuestiona contratación masiva de Renovación Popular en la gestión de municipal de Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota