Orquesta Zaperoko sufre robo de instrumentos en su bus: pérdidas superan los S/10.000

La famosa Orquesta Zaperoko atraviesa un momento complicado tras ser víctima de un robo que ha puesto en riesgo su agenda de presentaciones. Los instrumentos sustraídos, valorizados en más de S/10.000, representan una pérdida considerable para la agrupación del Callao y complican la organización de sus próximos shows. El director musical, Jhonny Peña, se presentó en la comisaría Santa Marina para formalizar la denuncia y brindar su testimonio sobre lo ocurrido.

En conversación con Latina Noticias, Peña explicó que el robo ocurrió la noche del 23 de agosto, alrededor de las 10 p. m., mientras los músicos aprovechaban una pausa entre presentaciones para cenar en un restaurante del Callao. Durante ese tiempo, el bus de la orquesta, en el que transportan todos los instrumentos, permaneció estacionado en la cuadra 8 de la Av. Sáenz Peña. Al regresar, descubrieron que la bodega había sido forzada y los equipos habían desaparecido, afectando tanto la logística de sus actuaciones como la estabilidad económica de la agrupación.

Director de Zaperoko detalla el robo y cómo afecta las próximas presentaciones

El robo ocurrió alrededor de las 10 de la noche, mientras los músicos de Zaperoko estaban en un restaurante y no percibieron actividad sospechosa durante su ausencia. La sorpresa llegó al momento de preparar la siguiente presentación, cuando notaron que la bodega del bus había sido forzada. “Estuvimos como una hora cenando y en la siguiente presentación nos dimos cuenta que la bodega estaba forcejeada”, explicó el director Jhonny Peña.

La pérdida de los instrumentos ha generado un impacto inmediato en la agenda laboral de la orquesta, obligando a reprogramar algunas presentaciones o a utilizar equipos prestados para poder cumplir con los compromisos. “Nos afecta bastante, ayer hemos perdido trabajos y hoy también tenemos presentaciones. Tenemos que solucionar que nos presten aunque sea para trabajar”, agregó.

Asimismo, Peña explicó que todos los instrumentos sustraídos estaban personalizados con el logo de Zaperoko, lo que dificulta su reventa y permite identificarlos fácilmente. “Todos están personalizados con el logo de Zaperoko”, enfatizó.

Comunicado de Zaperoko. Foto: Instagram

Orquesta Zaperoko ofrece recompensa para recuperar sus instrumentos robados

La Orquesta Zaperoko hizo un llamado a la comunidad para colaborar en la recuperación de sus instrumentos musicales, esenciales para su trabajo. A través de sus redes sociales, detallaron los equipos sustraídos, que incluyen un estuche con un bongó, dos campanas, una lluvia, un parador de congas y otros accesorios, e hicieron un pedido explícito de ayuda para localizarlos. “Lamentamos informar que anoche, entre las 10:00 y 11:00 PM en la Av. Sáenz Peña, fuimos víctimas de un robo”, indicaron en el comunicado.

Además, la agrupación ofreció una recompensa a quienes proporcionen información veraz sobre el paradero de los instrumentos. “Se ofrecerá una buena recompensa a quien nos brinde información certera para recuperarlas. Garantizamos total confidencialidad”, señalaron, indicando que los datos pueden ser enviados mediante un canal de contacto habilitado por WhatsApp, con el objetivo de asegurar la pronta devolución de sus herramientas de trabajo.