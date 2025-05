Jerry Rivera: "No sigo la carrera de casi ningún artista actual"

"Lo importante es compartir las cosas simples de la vida”, nos dice Jerry Rivera sobre el lanzamiento de ‘Pa’ eso es la vida’. El salsero se conecta unos minutos por Zoom, repasa su carrera y cuestiona las letras actuales.

Con esta canción, estás celebrando la vida. ¿De eso se trata tu próximo disco?

Este año hemos estado trabajando otras canciones. En la vida tenemos historias de amor, distintas situaciones, algunas conflictivas, pero ya es momento de hablar de que la vida es para disfrutarla. Despertarte, sonreír, dar un abrazo. Estamos faltos de eso.

¿Es una respuesta a los tiempos que estamos viviendo? Violencia, corrupción...

Es difícil y es mundial. El crimen, la violencia. Yo no sé qué ha pasado, cómo se ha permitido llegar tan lejos. Hay personas que han sufrido y que viven mal, lamentablemente, que no han tenido muchos recursos, pero hay otros que no quieren vivir la vida bien, teniendo la oportunidad y todas las herramientas.

Leía un informe de un diario colombiano sobre las críticas a Karol G por una canción que expone a los menores. Citan ‘Esa niña’ como muestra de que no es la única letra así. ¿Qué piensas de ello? ¿Hay temas que no se deben cantar?

No es lo mismo porque yo grabé (‘Esa niña’) teniendo 17 años. Era una canción a una niña y yo era un niño. Ahora, si tú me ves a mí con 51 años, que quiero cantarle a una niña que está casi del tamaño de mi nieta, ahí hay perversidad. Lo que no entiendo es por qué las letras hoy día están siendo tan vulgares, tan sucias. Estuve con la Organización Mundial de la Salud y estuve trabajando con mujeres maltratadas. Una de cada tres es maltratada en el mundo entero. De ellas, la mitad no se recupera. La mayoría ha sido maltratada por pervertidos sexuales. Cada vez que oigo gente en la radio cantando cosas de sexo, pienso que ellos no saben lo que están haciendo. Hay maltrato, hay violaciones y la perversidad en la música lo normaliza. Eso debe ser prohibido en redes sociales, estar prohibido en todo.

Digamos que defienden sus letras y dicen que es parte de la ‘libertad’. ¿Las disqueras serían responsables?

Todo el equipo que respalde eso es responsable. Tú puedes cantar una historia de amor que tenga algún detalle erótico, pero no estás diciendo una vulgaridad o una cosa que incite a la gente a que normalice la perversión.

Hablando de 'canciones de antes', ¿tomaste como homenaje que Shakira utilice la música de ‘Amores como el nuestro’ en ‘Hips Don’t Lie’?

-(Sonríe) Al principio me pareció rarísimo. Uno no encuentra cómo entenderlo. Me gustaría escuchar la respuesta de ella, pero sí tengo la respuesta de Wyclef.

Del productor.

Sí, fue él quien produjo la música. Quería hacer una producción conmigo y me propuso que usáramos muchas introducciones de canciones conocidas. Porque él dice: ‘La rueda ya se inventó’. Reconoció que ‘Amores como el nuestro’ es la canción más popular latina en el mundo entero y que la buscó por esa razón. Fuera de eso lo veo como un reconocimiento. Yo quisiera saber qué piensa ella, a lo mejor te va a decir: ‘No sé, fue una idea de Wyclef, me trajo la música y la grabé’.

¿Cabe la posibilidad de que, siendo latina, no reconociera la melodía de tu tema (el autor es Omar Alfanno, quien sí aparece como coautor)?

Cuando yo comencé en la música ella fue a Puerto Rico en su primer año y mencionó que era admiradora de mi música. Y después nunca lo mencionó.

-¿Sería interesante que aparecieras en su discografía?

No, yo no lo creo. A mí realmente no me gusta. Esto vino al caso porque pasó, pero no sigo la carrera de casi ningún artista para mantenerme puro con lo que quiero grabar. Casi no oigo radio. Pongo música de los ochenta, música clásica o música jazz. La música más actual que escucho es porque mis hijos me la muestran.

Llegaste a Perú a inicios de tu carrera y era una época de convulsión. ¿Qué recuerdas de esa etapa?

De hecho, yo estuve cuando reventaron un canal de televisión y dos edificios atrás de donde estaba hospedándome. No sé si por un tema de ignorancia o por la juventud, había intensidad en el público peruano y yo estaba tan agradecido que a mí mismo no me importaba y había un peligro grande. Eres la primera persona que me pregunta sobre eso y te digo que ese momento me pareció una locura. El Perú es un país que ha pasado por muchos momentos duros y es un país que siempre está al frente con su bandera, trabajando. Si tengo una casa bonita, siempre le digo al público que es gracias a ustedes porque yo comencé en la música siendo pobre.

Bueno, a veces se tiende a olvidar las épocas difíciles.

Es cierto. En Puerto Rico no sabemos lo que tenemos. No saben lo que es realmente sufrir; tendrían que ir a otros países para que vean lo que es superarse, lo que es ser valiente, lo que es ser fuerte, lo que es vivir bajo la opresión.

¿Qué piensas de la situación de los inmigrantes en Estados Unidos?

Conozco a una persona que le ha tocado abandonar su vida. Creo que todos los gobiernos han cometido errores. No defiendo a ningún político y creo que todos sabemos, claramente, que se han beneficiado de la mano, del trabajo del latino. Está mal que le den oportunidades, que le den derechos y después se los quiten. Tengo amigos personales que han perdido la ciudadanía. Es una situación bien lamentable. Yo espero que Dios ponga su mano y que las personas que han trabajado, que llevan evidencia, quisiera que tengan oportunidades, que se quedaran.