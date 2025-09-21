La conductora de televisión Janet Barboza se emocionó hasta las lágrimas al recordar el sacrificio que implicó criar sola a su hija Antonella, fruto de su relación con el productor musical Nilver Huarác. Durante su participación en el programa 'Esta noche' con la Chola Chabuca, la popular 'Rulitos' confesó que su rol de madre le costó “un precio” en lo personal y profesional, pues debió trabajar intensamente y perderse momentos importantes de la infancia de su única hija.

“Ha habido momentos cuando mi hija era pequeña y yo me quedé sin trabajo, no había un tarro de leche, ¿dónde lo consigues? ¿quién te presta? La gente que tú conoces desaparece. Entonces tienes que empezar a trabajar de lo que sea (...) Yo ingresé a América Televisión con Tulio Loza”, reveló la conductora de 'América hoy', quien aseguró que su motor siempre fue darle lo mejor a su hija.

Janet Barboza se conmueve al recordar el sacrificio que hizo por criar a su hija Antonella

La conductora cajamarquina confesó que provenir de un hogar con limitaciones económicas la empujó a trabajar desde muy joven para apoyar a su familia. Janet Barboza comentó que fue gracias al comediante Tulio Loza que pudo iniciar una carrera en la televisión, primero como modelo y más tarde como presentadora en programas como 'La movida de los sábados'.

Pese a las dificultades, la 'Rulitos' destacó que nunca le faltó nada a Antonella Huárac, quien pudo estudiar en una de las mejores universidades y siempre contó con el respaldo de su madre. Hoy, con 29 años, la joven se dedica al marketing digital y se ha convertido en el mayor orgullo de la presentadora.

Hija de Janet Barboza y Nilever Huárac le dedica emotivas palabras a su madre

Durante la entrevista, la conductora recibió una sorpresa especial: un video de su hija Antonella, quien le dedicó un mensaje lleno de gratitud y amor. “Eres todo para mí, cada persona que me conoce sabe que siempre hablo de lo increíble que eres. Siempre te has esforzado por ser un ejemplo a seguir (…) No sabes lo agradecida que estoy contigo, eres todo para mí”, expresó la joven con evidente emoción.

Janet Barboza se conmovió y respondió con palabras que reflejaron el profundo vínculo que comparte con su hija. “Antonella, tú eres mi vida, mi motor y mi motivo. Eres todo lo que soñé con una hija, pero superaste todas las expectativas. Te amo con todo mi ser”, afirmó la conductora.