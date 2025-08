Nílver Huarac, uno de los principales directores y productores peruanos, anunció públicamente que su hija, Alondra Huarac, fue ingresada de emergencia en la Clínica Ricardo Palma. Sin embargo, se mostró orgulloso al revelar que, a pesar de su malestar, ella decidió no faltar a las grabaciones de su programa "La Movida de los Sábados" que se transmite en Panamericana Televisión.

"Cómo dije, la habían ingresado en la clínica Ricardo Palma y mira lo que los médicos han hecho: la han levantado, etc. Y la tenemos a Alondra aquí, en su camerino, aplausos para ella, por favor. No tan recuperada como quisiéramos, pero ella no quiso alejarse de esta grabación".

¿Quién es Nílver Huarac?

Nílver Huarac es considerado uno de los pilares de la cumbia peruana, destacándose no solo por su destacada carrera como productor, compositor y promotor, sino también por su habilidad para descubrir y lanzar nuevos talentos. A lo largo de su trayectoria, ha sido una figura clave en la música peruana, donde ha contribuido al éxito de artistas como Janet Barboza, Karen Dejo y muchos otros que aún mantienen su relevancia en el medio.

Además, fue líder de reconocidas agrupaciones como "Alma Bella", "Las Hijas de su Madre" y "Sangre Latinas", y también fue responsable de dar a conocer a grandes figuras del entretenimiento, como Michelle Soifer, Génesis Tapia y Pamela Franco, quienes hoy destacan tanto en la cumbia como en otros géneros musicales.

Por su parte, Alondra Huarac, hija de Nílver Huarac y Lizet Soto, actualmente conduce el programa "La Movida de los Sábados" que se transmite en Panamericana Televisión todos los sábados a las 4.00 p. m. Además de su carrera en televisión, Alondra también es bailarina y se encuentra incursionando en el canto.