Dilbert Aguilar volvió a aparecer públicamente luego de haber sido sometido a una operación de emergencia tras sufrir un accidente que lo dejó con una fisura en la cadera. El cantante de cumbia peruana, conocido por su energía en el escenario, sorprendió a sus seguidores al presentarse en silla de ruedas en sus últimos conciertos, sin dejar de cumplir con sus compromisos artísticos.

A través de un video publicado en sus redes sociales el 13 de septiembre, Aguilar explicó su situación actual y agradeció el apoyo recibido. "Me van a seguir viendo así por algunos días hasta que sane", expresó, confirmando que continuará trabajando mientras se recupera. Su mensaje fue acompañado por palabras de gratitud y una promesa: "Hay Dilbert para rato".

El accidente de Dilber Aguilar ocurrió días antes, cuando el 'Gigante de la Cumbia' sufrió una caída que le provocó una fisura en la cadera. Según relató, los médicos le indicaron que no debía apoyar la pierna afectada, lo que lo obligó a cancelar su participación en un concierto programado en Masuko, Madre de Dios , y someterse a una intervención quirúrgica en el Hospital Cayetano Heredia, donde fue visto ingresando en compañía de Jhazmín Gutarra, su expareja y madre de su hija. "Hace unos días tuve un pequeño accidente donde me hice una fisura en la cadera y los médicos me detectaron que no debo pisar ni usar la parte donde está la fractura", explicó.

A pesar de su situación, Aguilar decidió continuar con sus presentaciones, ahora desde una silla de ruedas. "Como todo responsable, como me debo a mi público y a los empresarios que han confiado en mí, estoy cumpliendo mis presentaciones en una silla de ruedas. Me van a seguir viendo así por algunos días hasta que sane", afirmó el líder de la orquesta La Tribu.

Dilbert Aguilar agradece el respaldo de sus seguidores

El intérprete de 'Y no te preocupes por mí' se mostró optimista en su comunicado, asegurando que su estado de salud evoluciona favorablemente. "Estoy bien. Muchísimas gracias de corazón a toda la gente linda que me ha escrito, me ha llamado, ha comentado. Hay Dilbert para rato", dijo con una sonrisa, mientras de fondo sonaba uno de sus temas más conocidos.

La decisión de Aguilar de continuar trabajando, incluso en silla de ruedas, ha sido vista como una muestra de profesionalismo y entrega. Su mensaje no solo tranquilizó a sus seguidores, sino que también reafirmó su compromiso con la música y con quienes lo siguen desde hace años. Por ahora, el cantante seguirá cumpliendo sus presentaciones mientras espera una recuperación total.