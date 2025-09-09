El líder de la orquesta La Tribú, Dilbert Aguilar, preocupó a todos sus seguidores luego de ser visto en una silla de ruedas en el Hospital Cayetano Heredia, acompañado de su expareja y madre de su hija, Jhazmín Gutarra. Luego de estas imágenes, el cantante reapareció en redes sociales para aclarar las razones de su ausencia en un concierto programado en Masuko, Madre de Dios, y reveló que deberá ser operado tras sufrir un grave accidente.

“Me fracturé la cadera, pensé que era leve y por eso pensé viajar, pero los médicos me han inmovilizado. No puedo moverme para que me operen”, expresó Dilbert Aguilar en un video difundido en redes, donde pidió la comprensión de sus fans y aseguró que espera recuperarse pronto.

PUEDES VER: Isabella Ladera habría retomado su relación con Beéle pese a intercambio de románticos mensajes con Hugo García

Dilbert Aguilar confiesa que se someterá a delicada operación tras accidente

El popular cantante explicó que sufrió un fuerte accidente que afectó seriamente su salud y lo obligó a cancelar su presentación en Masuko. En el vídeo, el 'Gigante de la cumbia' mostró tristeza por no poder estar en el escenario con su público, pero resaltó que su prioridad ahora es la cirugía a la que será sometido para tratar la fractura en la cadera.

“Esto no es culpa de la Municipalidad, ni del alcalde, ni de los organizadores, es un accidente que pasó y me apena muchísimo. Gracias por su comprensión”, aclaró el músico, quien recibió numerosos mensajes de aliento de sus seguidores.

Cabe recordar que en 2024 el intérprete de cumbia también atravesó un complicado estado de salud al ser internado en una cama UCI por una neumonía. Hoy, nuevamente enfrenta un difícil momento, pero cuenta con el apoyo incondicional de Jhazmín Gutarra, quien lo acompaña en este proceso de recuperación.

¿Qué enfermedad fue diagnosticado Dilbert Aguilar?

En 2023, Dilbert Aguilar fue visto utilizando un balón de oxígeno durante una presentación en Cajamarca, lo que alimentó las sospechas de un mal respiratorio. La salud del cantante de cumbia empeoró a partir de aquella fecha y a inicios de 2024, fue internado en la UCI por una neumonía severa, una enfermedad crónica que afecta los pulmones y dificulta la respiración.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

Luego de una recuperación, el cantante pudo ser dado de alta y regresó a los escenarios junto con su agrupación La Tribú. Sin embargo, con el reciente accidente, la salud del cantante se ha resquebrajado y será operado por una fuerte caída que sufrió antes de presentarse en un concierto programado.