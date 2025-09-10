HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Dilbert Aguilar impacta al reaparecer dando conciertos en silla de ruedas tras quedar inmovilizado por fuerte accidente

¡Triste momento! Dilbert Aguilar sufrió un aparatoso accidente que le ocasionó daños en su cadera, los cuales, lo dejaron inmovilizado. El cantante sorprendió al asegurar que continuará con sus conciertos en silla de ruedas.

Dilbert Aguilar preocupó a sus seguidores por su accidente. Foto: Composición LR/Captura/'América hoy'
Dilbert Aguilar preocupó a sus seguidores por su accidente. Foto: Composición LR/Captura/'América hoy'

El reconocido cantante de cumbia Dilbert Aguilar ha generado gran preocupación entre sus seguidores tras aparecer en silla de ruedas durante una reciente presentación en vivo. El líder de la orquesta La Tribú, quien hace unos días fue visto ingresando al Hospital Cayetano Heredia acompañado de su expareja Jhazmín Gutarra, sorprendió al público al continuar con sus actividades artísticas pese a enfrentar complicaciones de salud. Según reveló el propio artista en una entrevista para el programa 'América hoy', sufrió una fisura en la cadera producto de un accidente, lo cual lo ha dejado temporalmente inmovilizado y a la espera de una intervención quirúrgica.

A través de sus redes sociales, Aguilar también explicó las razones de su ausencia en un concierto programado en Masuko, Madre de Dios, asegurando que su estado de salud le impidió cumplir con ese compromiso. No obstante, su reciente reaparición en escena, aunque en silla de ruedas, demuestra su compromiso con el público, tal y como el mismo lo reafirmó en la entrevista para el programa 'América hoy'.

PUEDES VER: ‘No te preocupes por mí’, el nuevo éxito de Corazón Serrano en la voz de Ana Lucía Urbina que se ha viralizado en TikTok y Youtube

lr.pe

Dilbert Aguilar da detalles de su salud tras sufrir accidente

En declaraciones para el programa 'América hoy', Dilbert Aguilar brindó información sobre su actual estado de salud tras el accidente que lo dejó inmovilizado. El líder de La Tribú señaló que, aunque ya se encuentra en proceso de recuperación, deberá seguir ciertas indicaciones médicas. “Ya pasó, ya estoy recuperado. El doctor me ha dicho que no puedo pisar durante un mes para que suelde (su intervención)”, explicó el cantante.

A pesar de las restricciones físicas, Aguilar confirmó que continuará cumpliendo con sus compromisos profesionales. El artista resaltó su responsabilidad con el trabajo y aseguró que seguirá ofreciendo conciertos en su silla de ruedas. “Voy a cumplir mis presentaciones con mi sillita de ruedas, soy muy responsable con mi chamba”, manifestó durante la entrevista televisiva.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Sobre las causas del accidente, Dilbert Aguilar optó por no entrar en detalles. Cuando fue consultado sobre cómo ocurrió, el cantante solo comentó: “Fue un accidente, me caí en algún sitio. No puedo dar más detalles”.

Notas relacionadas
Dilbert Aguilar sufre peligroso accidente y será sometido a una delicada operación de emergencia: "No puedo moverme"

Dilbert Aguilar sufre peligroso accidente y será sometido a una delicada operación de emergencia: "No puedo moverme"

LEER MÁS
Dilbert Aguilar genera preocupación al ser captado en hospital junto con Jhazmín Gutarra tras anunciar separación

Dilbert Aguilar genera preocupación al ser captado en hospital junto con Jhazmín Gutarra tras anunciar separación

LEER MÁS
‘No te preocupes por mí’, el nuevo éxito de Corazón Serrano en la voz de Ana Lucía Urbina que se ha viralizado en TikTok y Youtube

‘No te preocupes por mí’, el nuevo éxito de Corazón Serrano en la voz de Ana Lucía Urbina que se ha viralizado en TikTok y Youtube

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Kiara Lozano anuncia que ya no hará su ‘baile eléctrico’ en Corazón Serrano y sorprende con pedido a fans: “Ayúdenme ustedes”

Kiara Lozano anuncia que ya no hará su ‘baile eléctrico’ en Corazón Serrano y sorprende con pedido a fans: “Ayúdenme ustedes”

LEER MÁS
Revelan que Christian Cueva quiso darle consuelo a Pamela Franco tras infidelidad de Christian Domínguez: "Qué pena lo que le han hecho"

Revelan que Christian Cueva quiso darle consuelo a Pamela Franco tras infidelidad de Christian Domínguez: "Qué pena lo que le han hecho"

LEER MÁS
¿Crisis en 'Magaly TV, la firme'? Voz oficial de los ampays habría renunciado en medio de conflictos que sacuden a producción

¿Crisis en 'Magaly TV, la firme'? Voz oficial de los ampays habría renunciado en medio de conflictos que sacuden a producción

LEER MÁS
Alfredo Benavides confiesa que su inmadurez y estilo de vida le costaron su matrimonio: "Fui choteado rápido"

Alfredo Benavides confiesa que su inmadurez y estilo de vida le costaron su matrimonio: "Fui choteado rápido"

LEER MÁS
Said Palao sufre terrible accidente en pleno viaje: terminó con la frente cortada y con Alejandra Baigorria en el hospital

Said Palao sufre terrible accidente en pleno viaje: terminó con la frente cortada y con Alejandra Baigorria en el hospital

LEER MÁS
“Parece un cementerio”: Fito Páez lanza dura crítica al público en pleno concierto en Lima

“Parece un cementerio”: Fito Páez lanza dura crítica al público en pleno concierto en Lima

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro indefinido de enfermeras EsSalud EN VIVO: Siness y otros gremios realizan huelga en Perú este miércoles 10 de septiembre

Este distrito de Lima repartirá 5.000 panes con chicharrón gratis este lunes, 8 de septiembre: ¿dónde y a qué hora será el evento?

Sorteo de La Tinka miércoles 10 de septiembre: resultados, Pozo Millonario, premios y más

Espectáculos

Anelhí Arias reaparece y revela presunta infidelidad de Dayron con Pamela López: "Estaba casado conmigo"

¿Crisis en 'Magaly TV, la firme'? Voz oficial de los ampays habría renunciado en medio de conflictos que sacuden a producción

Revelan que Christian Cueva quiso darle consuelo a Pamela Franco tras infidelidad de Christian Domínguez: "Qué pena lo que le han hecho"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Tomás Gálvez se acerca a la fiscalía de la Nación, en medio del caos que provoca la JNJ

Elecciones 2026: Ley Seca y prohibición de difundir encuestas podrían ser eliminadas

InkaRoot, el hacker que filtró los datos de la policía habla con La República: “Tenemos en la mira a más objetivos, incluida Dina Boluarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota