El reconocido cantante de cumbia Dilbert Aguilar ha generado gran preocupación entre sus seguidores tras aparecer en silla de ruedas durante una reciente presentación en vivo. El líder de la orquesta La Tribú, quien hace unos días fue visto ingresando al Hospital Cayetano Heredia acompañado de su expareja Jhazmín Gutarra, sorprendió al público al continuar con sus actividades artísticas pese a enfrentar complicaciones de salud. Según reveló el propio artista en una entrevista para el programa 'América hoy', sufrió una fisura en la cadera producto de un accidente, lo cual lo ha dejado temporalmente inmovilizado y a la espera de una intervención quirúrgica.

A través de sus redes sociales, Aguilar también explicó las razones de su ausencia en un concierto programado en Masuko, Madre de Dios, asegurando que su estado de salud le impidió cumplir con ese compromiso. No obstante, su reciente reaparición en escena, aunque en silla de ruedas, demuestra su compromiso con el público, tal y como el mismo lo reafirmó en la entrevista para el programa 'América hoy'.

Dilbert Aguilar da detalles de su salud tras sufrir accidente

En declaraciones para el programa 'América hoy', Dilbert Aguilar brindó información sobre su actual estado de salud tras el accidente que lo dejó inmovilizado. El líder de La Tribú señaló que, aunque ya se encuentra en proceso de recuperación, deberá seguir ciertas indicaciones médicas. “Ya pasó, ya estoy recuperado. El doctor me ha dicho que no puedo pisar durante un mes para que suelde (su intervención)”, explicó el cantante.

A pesar de las restricciones físicas, Aguilar confirmó que continuará cumpliendo con sus compromisos profesionales. El artista resaltó su responsabilidad con el trabajo y aseguró que seguirá ofreciendo conciertos en su silla de ruedas. “Voy a cumplir mis presentaciones con mi sillita de ruedas, soy muy responsable con mi chamba”, manifestó durante la entrevista televisiva.

Sobre las causas del accidente, Dilbert Aguilar optó por no entrar en detalles. Cuando fue consultado sobre cómo ocurrió, el cantante solo comentó: “Fue un accidente, me caí en algún sitio. No puedo dar más detalles”.