Espectáculos

Aldo Miyashiro confiesa su deseo de casarse con la actriz Gia Rosalino de 29 años: “Estoy muy enamorado”

El conductor y actor Aldo Miyashiro confesó que nunca había mantenido una relación con una mujer menor que él, pero aseguró que está profundamente enamorado de Gia Rosalino y que no descarta casarse con ella.

Aldo Miyashiro y Gia Rosalina tienen más de un año juntos. Foto: composición LR/difusión
Aldo Miyashiro y Gia Rosalina tienen más de un año juntos. Foto: composición LR/difusión

Aldo Miyashiro sorprendió a sus seguidores al revelar que sí se casaría con su pareja, la actriz Gia Rosalino, con quien mantiene una relación de un año y siete meses. El actor peruano, de 48 años, confesó que está “muy enamorado” de su novia y que incluso ya han conversado sobre la posibilidad de dar el siguiente paso en su romance.

“Si tú me preguntas si me quisiera casar con ella, o me puedo casar con Gia, yo te digo que sí me casaría sin ningún problema”, expresó el popular 'Chino' durante el pódcast 'Preguntas que arden', conducido por Christopher Gianotti. El artista añadió, entre sonrisas, que lo único que le genera cierta incomodidad es la idea de organizar el evento y la lista de invitados.

Gian Piero Díaz confiesa que enfrenta enfermedad crónica que heredó a sus hijos: 'En algunos momentos no la puedo combatir'

lr.pe

Aldo Miyashiro se declara muy enamorado de Gia Rosalino y no descarta boda

En la misma conversación, el también conductor de televisión reconoció que su relación con Gia Rosalino, de 29 años, llegó en un momento inesperado de su vida. “Sí estoy muy enamorado y no lo esperaba. Apareció con todas las dificultades con las que aparece el amor y porque, además, era menor que yo. Y yo nunca he estado con alguien menor en mi vida, o sea, como pareja”, confesó el actor.

Miyashiro reconoció que, al inicio, tuvo temor por los comentarios relacionados con la diferencia de edad. Sin embargo, con el paso del tiempo aprendió a tomarlo con calma y a disfrutar de la estabilidad que le brinda su romance con Gia Rosalino. “Estamos muy contentos y estoy feliz. Hace tiempo decía que no sabía si iba a querer terminar mi vida con alguien y hoy me veo con ella. No la busqué, pero apareció”, agregó con un tono romántico.

Melissa Paredes impacta al confesar que quiso retomar su relación con Rodrigo Cuba: 'Tenía esa ilusión'

lr.pe

¿Quién es Gia Rosalino, la pareja de Aldo Miyashiro?

El nombre de Gia Rosalino, de 29 años, empezó a sonar en la farándula peruana por su relación sentimental con Aldo Miyashiro; sin embargo, dentro del mundo artístico ya se había ganado un espacio gracias a su talento en las tablas.

La joven actriz de teatro que dio el salto a la televisión con su personaje de Ana Lucía en 'Al fondo hay sitio'. Además, en los últimos meses ha seguido consolidando su carrera en el teatro, donde continúa demostrando su versatilidad y pasión por la actuación.

