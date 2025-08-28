HOYSuscripcion LR Focus

Aldo Miyashiro impacta al revelar que formalizó su relación con Gia Rosalino ante los padres de la actriz: "Decidimos ir para adelante"

El 'Chino' Aldo Miyashiro avanza en su relación con Gia Rosalino. Según compartió, la actriz de 'AFHS', también viajó a México con sus hijos, dos de ellos fruto de su matrimonio con Érika Villalobos.

Aldo Miyashiro es mayor que su pareja, Gia Rosalino, por 20 años.
Aldo Miyashiro es mayor que su pareja, Gia Rosalino, por 20 años. | Foto: composición LR/Willax/Instagram

Durante su participación en el podcast 'Chauca con Ch', Aldo Miyashiro reveló que su relación con Gia Rosalino fue formalizada ante los padres de su pareja. El conductor de televisión y actor explicó que ambos asistieron a una cena privada, donde presentaron oficialmente su vínculo sentimental a los progenitores de la artista. "Decidimos ir para adelante", declaró Miyashiro, confirmando que su vínculo ha sido reconocido por el entorno familiar de Rosalino.

El 'Chino' también compartió detalles de un viaje familiar que realizó con su pareja y los cuatro hijos que él tiene, dos de ellos fruto de su matrimonio con Érika Villalobos. El romance se hizo público luego de que Rosalino transmitiera accidentalmente un momento íntimo en vivo durante una escapada, lo que llevó a ambos a confirmar su relación ante los medios.

PUEDES VER: Aldo Miyashiro cuenta cómo es el vínculo entre sus hijos con Érika Villalobos y su novia Gia Rosalino: “Se quieren”

Aldo Miyashiro formalizó su relación con Gia Rosalino ante los padres de la actriz

Aldo Miyashiro confirmó que sostuvo una conversación con los padres de su pareja, Gia Rosalino, como parte del proceso de formalización de su relación. "Hablamos de hacer una cena para conversar con sus papás", detalló el conductor durante su participación en el podcast 'Chauca con Ch'.

Según relató el popular 'Chino', ambos eran conscientes de las voces que podrían surgir en torno a su vínculo; sin embargo, decidieron avanzar con convicción. "Sabíamos todo lo que iban a comentar de nuestra relación, pero decidimos ir para adelante y aquí estamos", afirmó. Este gesto refleja el compromiso que la pareja ha asumido no solo entre ellos, sino también frente a sus entornos familiares.

PUEDES VER: Aldo Miyashiro se sincera sobre su relación con joven actriz Gia Rosalino: “Nunca pensé estar con alguien menor que yo”

Miyashiro viajó a México con Gia Rosalino y sus hijos, fruto de su relación con Érika Villalobos

En el mismo podcast, Miyashiro reveló que la recordada Ana Lucía de 'Al fondo hay sitio' ha compartido tiempo con sus cuatro hijos, fruto de su matrimonio con Érika Villalobos. "Mis cuatro hijos comparten con Gia, hemos viajado todos juntos a México; la pasamos muy bien", afirmó.

La relación entre Miyashiro y Rosalino se mantiene desde hace varios meses, aunque en sus inicios optaron por mantenerla alejada del foco mediático. "Solo unos amigos míos sabían de la relación; igual pasaba con ella", reveló el actor sobre la etapa inicial.

