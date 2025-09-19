Durante la reciente emisión de 'Magaly TV, la firme', Magaly Medina sorprendió a Jonathan Rojas al recordarle su pasado romance, de hace más de 10 años, con Michelle Soifer. El integrante de los Hermanos Yaipén no se quedó callado y, visiblemente incómodo, respondió de inmediato: “Ella tiene su pareja, yo tengo la mía”.

La situación se dio mientras los Hermanos Yaipén fueron entrevistados en el programa para hablar sobre su próximo concierto por aniversario el 20 de septiembre. Sin embargo, la conversación cambió de rumbo cuando Magaly Medina mencionó a Michelle Soifer, desatando un momento curioso en el set.

Magaly menciona la relación que Jonathan Rojas tuvo con Michelle Soifer

En medio de la entrevista, los Hermanos Yaipén confesaron ser 'Michilovers' tras colaborar recientemente con Michelle Soifer en la canción 'Ojo por ojo'. Ante ello, Magaly Medina aprovechó para remarcar que ella y su equipo eran seguidores de Leslie Shaw, recordando la conocida rivalidad entre ambas cantantes.

Fue entonces cuando, al sonar el nombre de la popular 'Michi', uno de los integrantes del grupo señaló a Jonathan Rojas, lo que destacó el comentario de la conductora: “Así que andas afanando ahí”. Inmediatamente, el cantante aclaró: “Ella tiene su pareja, yo tengo mi pareja”, pidiendo respeto por las relaciones actuales de ambos.

Pese a que Magaly insistió con frases como “Donde hubo fuego, cenizas quedan”, uno de los compañeros del cantante lo trato de defender, afirmando que “Eso fue un episodio antiguo”. Sin embargo, Jonathan Rojas reafirmó su postura: “Hay que respetar, ella tiene su pareja, yo tengo la mía”.

La vez que Michelle Soifer fue ampayada con Reimond Manco mientras tenía una relación con Jontahan Rojas

El ampay de Michelle Soifer y Reimond Manco ocurrió en 2010, las cámaras de Magaly los captó besándose detrás de un árbol en la casa de la cantante. Sin embargo, el exfutbolista negó cualquier relación formal y no la oficializó, mientras que la exchica reality afirmó que fue un beso espontáneo y se sintió insultada por los comentarios que calificaban el momento como una “sembrada”.

Reimond Manco también se refirió al ampay con Michelle Soifer y aclaró su versión de los hechos: “Cuando a mí me entrevistan en Chiclayo yo dije ‘no hay forma, yo no voy a tener una relación con ella’, porque nosotros sabíamos que no estábamos, estábamos pasando el momento. Ella me dijo que estaba soltera, pero después me enteré de que tenía una relación con este chico Jonathan (Rojas) no sé qué, cantante”, declaró el exfutbolista en una entrevista pasada.