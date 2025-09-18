HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fuerte terremoto sacude Rusia y activa alerta de tsunami
Fuerte terremoto sacude Rusia y activa alerta de tsunami     Fuerte terremoto sacude Rusia y activa alerta de tsunami     Fuerte terremoto sacude Rusia y activa alerta de tsunami     
Entretenimiento

Hermanos Yaipén celebrará sus 25 años con ‘El Puma’ Rodríguez, Armonía 10, La Bella Luz y más artistas reconocidos

¡Tiran la casa por la ventana! Hermanos Yaipén festejará 25 años de cumbia con un gran espectáculo en Plaza Norte. El evento contará con la participación de artistas nacionales e internacionales.

La emblemática orquesta peruana Hermanos Yaipén celebra sus 25 años de música con un gran concierto en Plaza Norte, programado para el sábado 20 de septiembre. Foto: difusión.
La emblemática orquesta peruana Hermanos Yaipén celebra sus 25 años de música con un gran concierto en Plaza Norte, programado para el sábado 20 de septiembre. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Un espectáculo que promete ser inolvidable. La emblemática orquesta peruana de cumbia Hermanos Yaipén conmemora un cuarto de siglo de música con varias sorpresas. Después de haber sorprendido con una colaboración con el maestro José Luis Rodríguez ‘El Puma’, el grupo confirmó que ofrecerá un gran concierto en Plaza Norte para celebrar sus 25 años de historia musical con artistas nacionales e internacionales.

La celebración por estos 25 años de música y emociones tendrá su momento cúspide este sábado 20 de septiembre en Plaza Norte, con un concierto de gala que reunirá a grandes invitados. Por parte de Perú estarán las agrupaciones Armonía 10 de Walther Lozada, La Bella Luz, Orquesta Candela y Amaranta, quien hará bailar con lo mejor de su música tunantera. Las entradas en Ticketmaster.

TE RECOMENDAMOS

MAJU MANTILLA LE RESPONDE A MAGALY MEDINA | MOODCAST

El cantante venezolano ‘El Puma’ Rodríguez llegará a Lima para sumarse a las celebraciones por la ‘boda de plata’ de Hermanos Yaipén. En tanto, desde Argentina se sumará La Mosca Tse Tse (Argentina) y del país cafetero llegará Los Capos de Colombia. A todos ellos se sumarán exintegrantes que marcaron etapas en la historia de la orquesta. 

El evento contará con la participación de artistas internacionales, como el venezolano José Luis Rodríguez ‘El Puma’ y la agrupación argentina La Mosca Tse Tse, entre otros. Foto: difusión

El evento contará con la participación de artistas internacionales, como el venezolano José Luis Rodríguez ‘El Puma’ y la agrupación argentina La Mosca Tse Tse, entre otros. Foto: difusión

PUEDES VER: Christian Domínguez advierte a los Hermanos Yaipén por bromas sobre Karla Tarazona: 'Nunca más toques a mi esposa'

lr.pe

Hermanos Yaipén celebra sus 25 años conn nuevo disco

En el marco de su 25 aniversario, la agrupación presenta su nuevo disco, ‘Somos Cumbia, Somos Yaipén’, una producción que reúne 12 de sus mayores éxitos en versiones renovadas, con un sonido más actual, pero con la misma esencia que los caracteriza. Como regalo especial al público, el álbum incluye el tema ‘Tendría que llorar por ti’, interpretada junto al legendario cantante venezolano José Luis Rodríguez. 

Esta colaboración, inédita para la cumbia peruana, une dos generaciones y dos estilos bajo una misma pasión: la música que nace del alma. Cabe indicar que es la primera vez que ‘El Puma’ Rodríguez graba con una orquesta peruana.

Walter y Javier Yaipén también contaron que el aniversario no se quedará solo en Lima: pronto se anunciarán las demás ciudades del país que formarán parte de esta gira nacional, donde Hermanos Yaipén celebrará con su público la música que los vio crecer y los convirtió en íconos.

PUEDES VER: Hermanos Yaipén marcan distancia y confirman que no invitaron a Grupo 5 a su aniversario: 'Las relaciones son familiares'

lr.pe

Historia de los Hermanos Yaipén

Desde el corazón de Monsefú, en Chiclayo —una tierra marcada por la música y la tradición— nacieron dos hermanos que revolucionaron la cumbia peruana, llevándola más allá de nuestras fronteras. En el año 2000, Walter y Javier Yaipén dieron vida a un proyecto que se transformó en legado: la orquesta Hermanos Yaipén, hoy considerada una de las agrupaciones más icónicas y queridas de la cumbia contemporánea.

Con éxitos inolvidables como ‘Lárgate’ ‘Necesito un amor’ y ‘A llorar a otra parte’, han hecho vibrar a generaciones enteras con sus letras y melodías. Su música ha trascendido el territorio nacional, conquistando escenarios en Estados Unidos (con presentaciones en más de 45 estados), Europa, Japón y gran parte de América Latina. Muy pocas agrupaciones pueden afirmar que llevaron la cumbia peruana hasta Asia, consolidándose como verdaderos representantes internacionales de nuestra cultura musical.

Notas relacionadas
Christian Domínguez advierte a los Hermanos Yaipén por bromas sobre Karla Tarazona: “Nunca más toques a mi esposa”

Christian Domínguez advierte a los Hermanos Yaipén por bromas sobre Karla Tarazona: “Nunca más toques a mi esposa”

LEER MÁS
Christian Domínguez y Los Hermanos Yaipén: El fuerte motivo de su separación que incluyó denuncias

Christian Domínguez y Los Hermanos Yaipén: El fuerte motivo de su separación que incluyó denuncias

LEER MÁS
Hermanos Yaipén afirman que Christian Domínguez se fue de la agrupación con todo y mánager: "Se llevó músicos, chóferes, hasta la oficina"

Hermanos Yaipén afirman que Christian Domínguez se fue de la agrupación con todo y mánager: "Se llevó músicos, chóferes, hasta la oficina"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

LEER MÁS
Shirley Arica y Diealis sorprenden con apasionado beso al recrear icónica escena de telenovela ‘Rosalinda’

Shirley Arica y Diealis sorprenden con apasionado beso al recrear icónica escena de telenovela ‘Rosalinda’

LEER MÁS
Federico Salazar dejaría el noticiero de la mañana en América TV después de 30 años, aseguró el periodista Christian Bayro

Federico Salazar dejaría el noticiero de la mañana en América TV después de 30 años, aseguró el periodista Christian Bayro

LEER MÁS
Hermanos Yaipén marcan distancia y confirman que no invitaron a Grupo 5 a su aniversario: “Las relaciones son familiares”

Hermanos Yaipén marcan distancia y confirman que no invitaron a Grupo 5 a su aniversario: “Las relaciones son familiares”

LEER MÁS
María Pía Copello se corona frente a Korina Rivadeneira tras triunfo del pan con chicharrón ante Venezuela en el 'Mundial de Desayunos'

María Pía Copello se corona frente a Korina Rivadeneira tras triunfo del pan con chicharrón ante Venezuela en el 'Mundial de Desayunos'

LEER MÁS
Laura Pausini en Lima 2026: fecha, lugar y cómo comprar entradas para su concierto

Laura Pausini en Lima 2026: fecha, lugar y cómo comprar entradas para su concierto

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón este viernes 19 de septiembre en su desayuno especial: ¿desde qué hora?

Barcelona vs Newcastle United HOY EN VIVO: minuto a minuto del partido por Champions League

Argentina contra Colombia EN VIVO por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17: La 'Albiceleste' ganan en el tercer set

Entretenimiento

Pablo Alborán en Lima 2026: fecha confirmada, lugar del concierto y entradas

Susana Baca se conmueve con su nominación a los Latin Grammy 2025, pero deja sentido mensaje: “Están muriendo artistas”

Laura Pausini en Lima 2026: fecha, lugar y cómo comprar entradas para su concierto

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota