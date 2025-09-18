La emblemática orquesta peruana Hermanos Yaipén celebra sus 25 años de música con un gran concierto en Plaza Norte, programado para el sábado 20 de septiembre. Foto: difusión. | Foto: difusión.

La emblemática orquesta peruana Hermanos Yaipén celebra sus 25 años de música con un gran concierto en Plaza Norte, programado para el sábado 20 de septiembre. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Un espectáculo que promete ser inolvidable. La emblemática orquesta peruana de cumbia Hermanos Yaipén conmemora un cuarto de siglo de música con varias sorpresas. Después de haber sorprendido con una colaboración con el maestro José Luis Rodríguez ‘El Puma’, el grupo confirmó que ofrecerá un gran concierto en Plaza Norte para celebrar sus 25 años de historia musical con artistas nacionales e internacionales.

La celebración por estos 25 años de música y emociones tendrá su momento cúspide este sábado 20 de septiembre en Plaza Norte, con un concierto de gala que reunirá a grandes invitados. Por parte de Perú estarán las agrupaciones Armonía 10 de Walther Lozada, La Bella Luz, Orquesta Candela y Amaranta, quien hará bailar con lo mejor de su música tunantera. Las entradas en Ticketmaster.

El cantante venezolano ‘El Puma’ Rodríguez llegará a Lima para sumarse a las celebraciones por la ‘boda de plata’ de Hermanos Yaipén. En tanto, desde Argentina se sumará La Mosca Tse Tse (Argentina) y del país cafetero llegará Los Capos de Colombia. A todos ellos se sumarán exintegrantes que marcaron etapas en la historia de la orquesta.

El evento contará con la participación de artistas internacionales, como el venezolano José Luis Rodríguez ‘El Puma’ y la agrupación argentina La Mosca Tse Tse, entre otros. Foto: difusión

Hermanos Yaipén celebra sus 25 años conn nuevo disco



En el marco de su 25 aniversario, la agrupación presenta su nuevo disco, ‘Somos Cumbia, Somos Yaipén’, una producción que reúne 12 de sus mayores éxitos en versiones renovadas, con un sonido más actual, pero con la misma esencia que los caracteriza. Como regalo especial al público, el álbum incluye el tema ‘Tendría que llorar por ti’, interpretada junto al legendario cantante venezolano José Luis Rodríguez.

Esta colaboración, inédita para la cumbia peruana, une dos generaciones y dos estilos bajo una misma pasión: la música que nace del alma. Cabe indicar que es la primera vez que ‘El Puma’ Rodríguez graba con una orquesta peruana.

Walter y Javier Yaipén también contaron que el aniversario no se quedará solo en Lima: pronto se anunciarán las demás ciudades del país que formarán parte de esta gira nacional, donde Hermanos Yaipén celebrará con su público la música que los vio crecer y los convirtió en íconos.

Historia de los Hermanos Yaipén



Desde el corazón de Monsefú, en Chiclayo —una tierra marcada por la música y la tradición— nacieron dos hermanos que revolucionaron la cumbia peruana, llevándola más allá de nuestras fronteras. En el año 2000, Walter y Javier Yaipén dieron vida a un proyecto que se transformó en legado: la orquesta Hermanos Yaipén, hoy considerada una de las agrupaciones más icónicas y queridas de la cumbia contemporánea.

Con éxitos inolvidables como ‘Lárgate’ ‘Necesito un amor’ y ‘A llorar a otra parte’, han hecho vibrar a generaciones enteras con sus letras y melodías. Su música ha trascendido el territorio nacional, conquistando escenarios en Estados Unidos (con presentaciones en más de 45 estados), Europa, Japón y gran parte de América Latina. Muy pocas agrupaciones pueden afirmar que llevaron la cumbia peruana hasta Asia, consolidándose como verdaderos representantes internacionales de nuestra cultura musical.