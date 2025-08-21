Carlos Orozco dice que callaría si la pareja de Macla Yamada la engaña y ella responde: “Eres un c***"

En el programa de Ouke, la actriz y conductora Macla Yamada protagonizó un tenso cruce con su compañero de programa Carlos Orozco, luego de que él admitiera que no le contaría si llegara a enterarse de que la pareja de ella le es infiel.

"Si yo me entero de una 'sacada de vuelta', no sé si lo diría, probablemente no", expresó Orozco. Ante ello, el otro panelista, Daniel Marquina, le preguntó directamente: "¿Y si te enteras de que a Macla le están sacando la vuelta?" La respuesta del CEO del pódcast generó sorpresa: "Sí, veo y no lo digo".

La reacción de la conductora no se hizo esperar y; indignada, le contestó: "Serías un c******". Orozco intentó justifica su postura asegurando que, al revelar una infidelidad, podría enfrentarse a la respuesta de que "no debe meterse". Incluso añadió: "Imagínate que Macla me diga: qué te metes, tenemos una relación abierta".

Respuesta de Macla ante el intento de justificarse de Carlos Orozco

Ante la respuesta del CEO de Ouke, la actriz reafirmó su molestia y fue contundente: "Yo sí te diría que me cuentes. ¿A mí no me vas a decir si pasara? Tú estás bien h*****".

Por su parte, 'Ric La Torre', fiel a su estilo, encendió la polémica: "Luego sale en su entrevista con Linares a decir: 'A Macla la quiero mucho, es una gran persona'.

Finalmente, el conductor de Ouke intentó seguir justificando su postura al decir: "es que tú eres bien 'Open Mind', no sé cuál es la línea". Ante esto, Yamada volvió a insistir en que lo correcto es siempre advertir a la persona que está siendo víctima de una infidelidad. Para ella, lo peor que podría ocurrir es que la respuesta sea que la relación tiene otros acuerdos, pero aun así la información se agradece.