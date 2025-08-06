Gian Piero Díaz sorprendió al público al reaparecer en 'Esto es guerra', el popular reality de América Televisión, no solo por su reencuentro con Renzo Schuller tras años de distanciamiento, sino también porque continúa como conductor en 'Entrometidos', programa de espectáculos de Willax. Su presencia en ambos canales ha generado especulaciones sobre una posible salida del segundo, pero el actor y presentador fue claro: "Me quedo acá, yo ya he dicho, me voy a retirar en Willax". Además, celebró el acercamiento entre ambas casas televisivas, afirmando que es un paso muy beneficioso para "seguir creciendo".

Durante la transmisión de 'Entrometidos' en vivo tras su regreso a 'EEG', Gian Piero dejó entrever que existe una colaboración entre Willax y América TV, lo que marca un hito en la industria televisiva peruana. Su participación simultánea en dos canales líderes, con el respaldo de sus respectivas gerencias, abre una nueva etapa de cooperación en la televisión nacional.

Gian Piero Díaz respalda colaboración entre Willax y América TV

Aunque no se ha oficializado como una alianza corporativa, Gian Piero fue enfático al hablar de las ganancias que traería para las partes una "alianza estratégica" entre Willax y América TV. "El beneficio es de ida y vuelta", señaló, destacando que ambos canales tienen mucho que ganar con este tipo de colaboraciones. "Willax es un canal que ha ido creciendo con los años, nos hemos convertido en una opción sumamente importante para la televisión peruana", agregó.

Flor Polo, también presente como conductora en reemplazo de Andrea Arana, expresó su sorpresa por la apertura de América TV, conocido por ser celoso con sus figuras. Gian Piero respondió: "Si haces una alianza estratégica con un canal, es muy interesante el resultado”. Con estas declaraciones, el conductor reafirma su compromiso con Willax y su entusiasmo por construir puentes con América TV, en lo que parece ser el inicio de una nueva era para la pantalla chica nacional.

Gian Piero Díaz, una figura en dos canales y el permiso que marca historia en la televisión

La reaparición de Gian Piero en 'Esto es guerra' no fue una decisión improvisada. Según reveló, recibió el visto bueno de las cabezas de Willax para sumarse nuevamente al reality de América TV, donde ya había tenido una destacada trayectoria como conductor de 'Esto es guerra'. "Creo que marca un antes y después porque eres la primera figura que está en dos canales con permiso de gerencia", comentó su compañero Gino Tassara durante la conversación.

Este hecho ha sido interpretado como una señal de madurez en el medio televisivo, donde históricamente han existido tensiones entre canales. "Ya basta de tener estos conflictos entre canales, porque acá tenemos que crecer todos", añadió Gino, respaldando la decisión de Gian Piero y celebrando el espíritu colaborativo que empieza a tomar forma.