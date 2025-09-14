HOYSuscripcion LR Focus

Gisela Valcárcel sorprende al revelar en vivo la fuerte suma de dinero que donó a la teletón: “Es lo menos que podía hacer”

Gisela estuvo al mando de la conducción de la teletón 2025 y protagonizó un generoso gesto en su esperado regreso al set de América TV.

Gisela Valcárcel estuvo en la conducción de la Teletón 2025 acompañada de Ethel Pozo y Christian Rivero. Foto: Composición LR/YouTube.
Gisela Valcárcel estuvo en la conducción de la Teletón 2025 acompañada de Ethel Pozo y Christian Rivero. Foto: Composición LR/YouTube.

Gisela Valcárcel fue la conductora de la edición 2025 de la Teletón Perú, marcando así su regreso al set de América TV. La fiesta de la solidaridad superó ampliamente la meta y recaudó más de nueve millones de soles, cuando el objetivo inicial era solo ocho.

Todos los peruanos realizaron sus respectivas donaciones y hasta la propia Gisela sorprendió al aportar en vivo la fuerte suma de S/30.000, lo que desató la algarabía entre los presentes y los niños en el set. “Es lo menos que podía hacer”, dijo muy emocionada la popular ‘señito’.

Gisela Valcárcel donó S/30.000 a la teletón Perú en vivo

Gisela Valcárcel, acompañada de su hija Ethel Pozo y del co-conductor Christian Rivero, anunció en plena transmisión la donación de S/30.000 a favor de los niños de la clínica Hogar San Juan de Dios. La empresaria dividió su aporte en tres partes: S/10 mil a nombre de ella, 10 mil de su productora GV Producciones y 10 mil más en representación de su familia.

“Una forma de devolver en algo lo que hemos recibido es, a nombre de GV producciones, el primer cheque de la noche: 10 mil soles”, dijo en un comienzo. Luego añadió: “A nombre mío, es lo menos que podía hacer: 10 mil soles más”, lo que generó la fiesta en el set de TV. Finalmente, sorprendió con un tercer anuncio: “Y a nombre de mi familia, quiero entregar 10 mil soles más. De modo tal que son 30 mil soles”, expresó muy sonriente.

Pero eso no fue todo. Gisela también donó 500 soles vía Yape el primer día de la teletón, para incentivar a los peruanos a que también podían aportar su grano de arena a través de esa aplicación.

Magaly criticó a Gisela tras reencuentro con CEO de América TV en Teletón

Magaly Medina calificó a Gisela Valcárcel como “la más hipócrita de la televisión peruana” tras reencontrarse en la teletón Perú 2025 con Fernando Muñiz, CEO de América TV. La conductora de ATV recordó la falsa acusación que hizo la ‘señito’, quien aseguró que no la dejaban ingresar a las instalaciones del canal 4.

“A mí me daría vergüenza después de todo lo que dijo, ni siquiera me hubiera aparecido", cuestionó la ‘urraca’ en su programa para luego resaltar las los modales de Muñiz. “Ha sido bien noble al dejarla entrar, porque si yo fuera CEO no la hubiera dejado después de que me insultó. (...) Él le dio una lección de caballerosidad a la más hipócrita de la televisión nacional", sentenció la figura de ATV.

Gisela Valcárcel emocionada al conducir la Teletón 2025 tras tres años lejos de la TV: "Debo agradecer"

Gisela Valcárcel emocionada al conducir la Teletón 2025 tras tres años lejos de la TV: "Debo agradecer"

Ethel Pozo y su reacción al ser consultada por su madre Gisela Valcárcel tras ser tildada de ‘mentirosa’ por polémica

Ethel Pozo y su reacción al ser consultada por su madre Gisela Valcárcel tras ser tildada de ‘mentirosa’ por polémica

Paco Bazán elogia a Gisela Valcárcel en vivo tras nuevo dardo de Magaly Medina: "La reina de la TV"

Paco Bazán elogia a Gisela Valcárcel en vivo tras nuevo dardo de Magaly Medina: "La reina de la TV"

Gustavo Salcedo habría filtrado información de Maju y productor de Latina a pódcast para 'ubicarlos'

Gustavo Salcedo habría filtrado información de Maju y productor de Latina a pódcast para 'ubicarlos'

Maju Mantilla deja Lima en medio de la polémica tras ser señalada por Gustavo Salcedo de presunta infidelidad

Maju Mantilla deja Lima en medio de la polémica tras ser señalada por Gustavo Salcedo de presunta infidelidad

Laura Pausini en Lima 2026: fecha oficial, dónde será y cuándo comprar entradas para su concierto en el Arena 1

Laura Pausini en Lima 2026: fecha oficial, dónde será y cuándo comprar entradas para su concierto en el Arena 1

Stephanie Orúe conmueve al anunciar el nacimiento de su primer hijo: "Empieza el mejor capítulo de nuestras vidas"

Stephanie Orúe conmueve al anunciar el nacimiento de su primer hijo: "Empieza el mejor capítulo de nuestras vidas"

Ale Seijas, vocalista de Son del Duke, confiesa que se convirtió en madre a los 16 años: "Va a cumplir tres años"

Ale Seijas, vocalista de Son del Duke, confiesa que se convirtió en madre a los 16 años: "Va a cumplir tres años"

Michelle Soifer comparte romántica publicación con Gleyson Reñé en medio de la boda de Alejandra Baigorria: "Mi amor"

Michelle Soifer comparte romántica publicación con Gleyson Reñé en medio de la boda de Alejandra Baigorria: "Mi amor"

