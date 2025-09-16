Tula Rodríguez descarta actuar con Ethel Pozo y lanza inesperado argumento: “Me gustaría compartir con un actor formado”

El nombre de Tula Rodríguez vuelve a sonar con fuerza en el mundo de la ficción nacional, luego de que dejara abierta la posibilidad de regresar a las pantallas de América Televisión. Sus recientes declaraciones han despertado gran expectativa entre sus seguidores, quienes esperan verla nuevamente en una producción bajo la dirección de Michelle Alexander y Del Barrio Producciones.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su respuesta al ser consultada sobre un posible trabajo actoral junto a Ethel Pozo, hija de Gisela Valcárcel. Lejos de evadir la pregunta, Rodríguez fue clara y contundente: descartó por completo compartir escenas con Pozo, marcando así una posición firme que ya genera comentarios en el mundo del espectáculo.

Tula Rodríguez sorprende con respuesta sobre actuar con Ethel Pozo

La reciente declaración de Tula Rodríguez no pasó desapercibida, pues se enmarca en la conocida rivalidad mediática que ha mantenido durante años con Gisela Valcárcel, una tensión que ahora parece extenderse a la nueva generación con la incursión de Ethel Pozo en la actuación y la conducción, lo que añade un matiz aún más llamativo a la polémica.

“No... no sé... no, no, yo la verdad no quiero minimizar a nadie, pero digamos que me gustaría compartir siempre con los compañeros actores, con las actrices”, dijo la actriz Tula Rodríguez ante un conocido medio local.

Durante la entrevista, uno de los reporteros lanzó un comentario aludiendo a que solo trabajaría “con las que sí tienen talento”. Ante ello, Tula Rodríguez evitó sumarse a una descalificación directa contra Ethel Pozo y aclaró su postura. “No, yo no estoy diciendo eso, me refiero a que yo he sido bailarina y al inicio decían, ‘no, ella no’ y con mi actuación, con mi chamba, bueno... empecé”, señaló la exvedette.

Al ser consultada sobre sus criterios para elegir compañeros de reparto, Tula Rodríguez fue enfática al señalar que prefiere trabajar con profesionales de la actuación. “Si es que voy a compartir escenario con alguien, capítulos, tendría que ser con una compañera o compañero formado, actor también, pero si en caso fuera ella, no sé...”, manifestó.

