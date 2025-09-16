HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Muere reconocido actor Robert Redford a los 89 años
Muere reconocido actor Robert Redford a los 89 años     Muere reconocido actor Robert Redford a los 89 años     Muere reconocido actor Robert Redford a los 89 años     
Espectáculos

Tula Rodríguez descarta actuar con Ethel Pozo y lanza inesperado argumento: “Me gustaría compartir con un actor formado”

La conductora Tula Rodríguez insinuó su regreso a América Televisión en una ficción, pero aclaró que no desea trabajar con la hija de Gisela Valcárcel.

Tula Rodríguez responde sobre actuar junto Ethel Pozo. Foto:Composición LR/Captura.
Tula Rodríguez responde sobre actuar junto Ethel Pozo. Foto:Composición LR/Captura.

El nombre de Tula Rodríguez vuelve a sonar con fuerza en el mundo de la ficción nacional, luego de que dejara abierta la posibilidad de regresar a las pantallas de América Televisión. Sus recientes declaraciones han despertado gran expectativa entre sus seguidores, quienes esperan verla nuevamente en una producción bajo la dirección de Michelle Alexander y Del Barrio Producciones.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su respuesta al ser consultada sobre un posible trabajo actoral junto a Ethel Pozo, hija de Gisela Valcárcel. Lejos de evadir la pregunta, Rodríguez fue clara y contundente: descartó por completo compartir escenas con Pozo, marcando así una posición firme que ya genera comentarios en el mundo del espectáculo.

TE RECOMENDAMOS

¿MAJU MANTILLA vuelve con su esposo? Jhan Sandoval y Gissela Mondragón | AstroMood

ACERCA DE: Tula Rodríguez defiende a Maju Mantilla tras presunta infidelidad a Gustavo Salcedo: "Si dice que no, es no"

lr.pe

Tula Rodríguez sorprende con respuesta sobre actuar con Ethel Pozo

La reciente declaración de Tula Rodríguez no pasó desapercibida, pues se enmarca en la conocida rivalidad mediática que ha mantenido durante años con Gisela Valcárcel, una tensión que ahora parece extenderse a la nueva generación con la incursión de Ethel Pozo en la actuación y la conducción, lo que añade un matiz aún más llamativo a la polémica.

Tula Rodríguez responde sobre actuar junto Ethel Pozo.

Tula Rodríguez responde sobre actuar junto Ethel Pozo.

“No... no sé... no, no, yo la verdad no quiero minimizar a nadie, pero digamos que me gustaría compartir siempre con los compañeros actores, con las actrices”, dijo la actriz Tula Rodríguez ante un conocido medio local.

Durante la entrevista, uno de los reporteros lanzó un comentario aludiendo a que solo trabajaría “con las que sí tienen talento”. Ante ello, Tula Rodríguez evitó sumarse a una descalificación directa contra Ethel Pozo y aclaró su postura. “No, yo no estoy diciendo eso, me refiero a que yo he sido bailarina y al inicio decían, ‘no, ella no’ y con mi actuación, con mi chamba, bueno... empecé”, señaló la exvedette.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Al ser consultada sobre sus criterios para elegir compañeros de reparto, Tula Rodríguez fue enfática al señalar que prefiere trabajar con profesionales de la actuación. “Si es que voy a compartir escenario con alguien, capítulos, tendría que ser con una compañera o compañero formado, actor también, pero si en caso fuera ella, no sé...”, manifestó.

Notas relacionadas
Tula Rodríguez defiende a Maju Mantilla tras presunta infidelidad a Gustavo Salcedo: "Si dice que no, es no"

Tula Rodríguez defiende a Maju Mantilla tras presunta infidelidad a Gustavo Salcedo: "Si dice que no, es no"

LEER MÁS
Tula Rodríguez reacciona a triunfo de Perú en 'Mundial de desayunos' y desata risa en redes: "Se me salía la pipí de los nervios"

Tula Rodríguez reacciona a triunfo de Perú en 'Mundial de desayunos' y desata risa en redes: "Se me salía la pipí de los nervios"

LEER MÁS
Tula Rodríguez impacta al 'confrontar' a su padre Don Tulo por posible infidelidad a su madre: "Viejo pend..."

Tula Rodríguez impacta al 'confrontar' a su padre Don Tulo por posible infidelidad a su madre: "Viejo pend..."

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
"Quería limpiar su imagen": Kurt Villavicencio asegura que Gustavo Salcedo llevó chats de Maju Mantilla a 3 programas

"Quería limpiar su imagen": Kurt Villavicencio asegura que Gustavo Salcedo llevó chats de Maju Mantilla a 3 programas

LEER MÁS
Carlos Vílchez queda impactado tras revelarse que su hijo se comprometió y se 'desmaya' en set de 'Mande quien mande'

Carlos Vílchez queda impactado tras revelarse que su hijo se comprometió y se 'desmaya' en set de 'Mande quien mande'

LEER MÁS
Eva Ayllón sorprende al presentar a Natalia Málaga en su concierto y hacerle especial dedicatoria: "Mi suerte ha cambiado a tu lado"

Eva Ayllón sorprende al presentar a Natalia Málaga en su concierto y hacerle especial dedicatoria: "Mi suerte ha cambiado a tu lado"

LEER MÁS
Valeria Piazza sorprendió a usuarios al mostrar cómo el ganador de la Tinka recibe sus millones: "Yo no creía"

Valeria Piazza sorprendió a usuarios al mostrar cómo el ganador de la Tinka recibe sus millones: "Yo no creía"

LEER MÁS
Samahara Lobatón envía a su hija a escuela en Estados Unidos y Youna enfurece al enterarse: "Solo soy padre cuando necesita la pensión"

Samahara Lobatón envía a su hija a escuela en Estados Unidos y Youna enfurece al enterarse: "Solo soy padre cuando necesita la pensión"

LEER MÁS
Christian Cueva habría llamado a Pamela López para declararle su amor: "Siempre te voy a amar"

Christian Cueva habría llamado a Pamela López para declararle su amor: "Siempre te voy a amar"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

DT de Emelec explicó por qué Christian Cueva salió en el segundo tiempo de la derrota 4-0 ante Barcelona SC: "Hace el esfuerzo por llegar"

EE.UU. ofrece al Perú solo 12 cazas F-16 por US$3,420 millones

Bono de Guerra septiembre 2025 para pensionados: fecha de pago, monto oficial y como cobrar en 4 pasos fáciles vía Patria

Espectáculos

"Quería limpiar su imagen": Kurt Villavicencio asegura que Gustavo Salcedo llevó chats de Maju Mantilla a 3 programas

Tula Rodríguez defiende a Maju Mantilla tras presunta infidelidad a Gustavo Salcedo: "Si dice que no, es no"

Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores se prepara para su primer concierto en Lima: "Celebrar nuestros logros"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

EE.UU. ofrece al Perú solo 12 cazas F-16 por US$3,420 millones

Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York

Gustavo Gorriti denunciará a Rafael López Aliaga por incitación al asesinato: "Es una llamada a ello"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota