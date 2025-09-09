HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Christian Domínguez y Los Hermanos Yaipén: El fuerte motivo de su separación que incluyó denuncias

Las declaraciones de Walter y Javier pusieron a Domínguez en el ojo del huracán, aunque el conflicto va más allá de este enfrentamiento.

Conoce la verdad tras el distanciamiento entre Hermanos Yaipén y Christian Domínguez. Foto: Composición LR/Captura.
Conoce la verdad tras el distanciamiento entre Hermanos Yaipén y Christian Domínguez. Foto: Composición LR/Captura.

La cumbia peruana quedó marcada por una de sus rupturas más comentadas: la relación entre Christian Domínguez y Hermanos Yaipén. Lo que empezó como una alianza cercana y llena de logros artísticos, rápidamente se transformó en un vínculo cargado de conflictos y tensiones, dejando a los seguidores del género sorprendidos y a la expectativa.

Entre éxitos, desacuerdos y cuestionamientos, esta historia dejó una profunda huella en la trayectoria de ambos, mostrando que incluso las alianzas más sólidas en la música pueden verse fracturadas por desencuentros personales y profesionales. Un episodio que sigue generando debate entre los fanáticos de la cumbia peruana.

ACERCA DE: Christian Domínguez ya piensa tener una hija con Karla Tarazona y adelanta nombres: 'Será este año o el próximo'

lr.pe

Reinicios y sorpresas: así se vive un nuevo capítulo en la cumbia

Tras años de colaborar estrechamente, las demandas del mundo musical y los compromisos individuales empezaron a generar diferencias. En septiembre de 2014, Christian Domínguez sorprendió al anunciar su salida de la orquesta. La noticia tomó por sorpresa a muchos seguidores, mientras que Erick Elera, quien compartió escenario con él en etapas anteriores, ofreció su perspectiva sobre lo ocurrido.

Christian ha entrado a una nueva etapa de su vida y ahora es empresario, no tiene mucho tiempo por la actuación. Se le complicaba llegar a todas las presentaciones del grupo. Se ha dado un tiempo para él, pero sabemos que tarde o temprano regresará”, dijo el artista.

A casi una década del escándalo mediático, en mayo de 2024 Christian Domínguez se presentó en el podcast de Yahaira Plasencia, donde ofreció su propia versión de los hechos, diferente a la narrada por los hermanos Yaipén. “Yo hubiera seguido ahí, en los Yaipén, si no hubiera pasado ese conflicto. Cuando me proponen esta idea de una orquesta propia, yo dije que no estaba seguro hasta que pasa un altercado que a mí no me pareció y yo decido retirarme en ese momento”, dijo en un inicio. 

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

“Cuando me retiro, todos quisieron venirse conmigo, incluidos músicos, pero yo no toqué a ningún músico. Yo nunca dije nada, dijeron de todo. No respondía nada”, agregó.

Notas relacionadas
Christian Domínguez ya piensa tener una hija con Karla Tarazona y adelanta nombres: “Será este año o el próximo”

Christian Domínguez ya piensa tener una hija con Karla Tarazona y adelanta nombres: “Será este año o el próximo”

LEER MÁS
Hermanos Yaipén afirman que Christian Domínguez se fue de la agrupación con todo y mánager: "Se llevó músicos, chóferes, hasta la oficina"

Hermanos Yaipén afirman que Christian Domínguez se fue de la agrupación con todo y mánager: "Se llevó músicos, chóferes, hasta la oficina"

LEER MÁS
Christian Domínguez lanza contundente mensaje sobre conflicto entre Karla Tarazona y Leonard León: "Un tema de respeto a mi señora"

Christian Domínguez lanza contundente mensaje sobre conflicto entre Karla Tarazona y Leonard León: "Un tema de respeto a mi señora"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Laura Bozzo sorprende al destapar lo que Victoria, su hija mayor, piensa realmente de ella: "La responsable de todos los desastres"

Laura Bozzo sorprende al destapar lo que Victoria, su hija mayor, piensa realmente de ella: "La responsable de todos los desastres"

LEER MÁS
Milena Zárate confiesa que exigió S/15.000 y lujosa camioneta a Edwin Sierra tras descubrir infidelidad con su hermana Greissy Ortega

Milena Zárate confiesa que exigió S/15.000 y lujosa camioneta a Edwin Sierra tras descubrir infidelidad con su hermana Greissy Ortega

LEER MÁS
Magaly Medina encara a Guillermo Dávila y lo cuestiona por su intento de reconciliarse con su hijo Vasco Madueño: “Lo utilizó para su concierto”

Magaly Medina encara a Guillermo Dávila y lo cuestiona por su intento de reconciliarse con su hijo Vasco Madueño: “Lo utilizó para su concierto”

LEER MÁS
Jefferson Farfán comparte emotivo mensaje para su madre en medio de supuesta llamada a su primo 'Cri Cri' tras salir de prisión

Jefferson Farfán comparte emotivo mensaje para su madre en medio de supuesta llamada a su primo 'Cri Cri' tras salir de prisión

LEER MÁS
Isabella Ladera habría retomado su relación con Beéle pese a intercambio de románticos mensajes con Hugo García

Isabella Ladera habría retomado su relación con Beéle pese a intercambio de románticos mensajes con Hugo García

LEER MÁS
Daniel Lazo, el primer ganador de La Voz Perú, es captado en aparente estado de ebriedad tras presentación en fiesta

Daniel Lazo, el primer ganador de La Voz Perú, es captado en aparente estado de ebriedad tras presentación en fiesta

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elisabet Lann, ministra de Salud de Suecia, se desmayó en conferencia de prensa cuando era presentada al cargo

¿A qué hora juega Venezuela vs Colombia EN VIVO HOY por el cierre de las Eliminatorias?

Beéle se pronuncia tras difusión de imágenes con Isabella Ladera y anuncia acciones legales

Espectáculos

Beéle se pronuncia tras difusión de imágenes con Isabella Ladera y anuncia acciones legales

Tony Rosado revela dura verdad tras ataque armado en su local de Piura: “Dijeron que no me presente sino me iban a matar"

Daniel Lazo, el primer ganador de La Voz Perú, es captado en aparente estado de ebriedad tras presentación en fiesta

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

JEE archiva denuncia contra López Aliaga por infracción a neutralidad pese a "evidente mensaje proselitista"

Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

Discordia por el monopolio en la ruta de acceso a la ciudadela de Machu Picchu genera demoras a los turistas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota