Christian Domínguez y Los Hermanos Yaipén: El fuerte motivo de su separación que incluyó denuncias

La cumbia peruana quedó marcada por una de sus rupturas más comentadas: la relación entre Christian Domínguez y Hermanos Yaipén. Lo que empezó como una alianza cercana y llena de logros artísticos, rápidamente se transformó en un vínculo cargado de conflictos y tensiones, dejando a los seguidores del género sorprendidos y a la expectativa.

Entre éxitos, desacuerdos y cuestionamientos, esta historia dejó una profunda huella en la trayectoria de ambos, mostrando que incluso las alianzas más sólidas en la música pueden verse fracturadas por desencuentros personales y profesionales. Un episodio que sigue generando debate entre los fanáticos de la cumbia peruana.

Reinicios y sorpresas: así se vive un nuevo capítulo en la cumbia

Tras años de colaborar estrechamente, las demandas del mundo musical y los compromisos individuales empezaron a generar diferencias. En septiembre de 2014, Christian Domínguez sorprendió al anunciar su salida de la orquesta. La noticia tomó por sorpresa a muchos seguidores, mientras que Erick Elera, quien compartió escenario con él en etapas anteriores, ofreció su perspectiva sobre lo ocurrido.

“Christian ha entrado a una nueva etapa de su vida y ahora es empresario, no tiene mucho tiempo por la actuación. Se le complicaba llegar a todas las presentaciones del grupo. Se ha dado un tiempo para él, pero sabemos que tarde o temprano regresará”, dijo el artista.

A casi una década del escándalo mediático, en mayo de 2024 Christian Domínguez se presentó en el podcast de Yahaira Plasencia, donde ofreció su propia versión de los hechos, diferente a la narrada por los hermanos Yaipén. “Yo hubiera seguido ahí, en los Yaipén, si no hubiera pasado ese conflicto. Cuando me proponen esta idea de una orquesta propia, yo dije que no estaba seguro hasta que pasa un altercado que a mí no me pareció y yo decido retirarme en ese momento”, dijo en un inicio.

“Cuando me retiro, todos quisieron venirse conmigo, incluidos músicos, pero yo no toqué a ningún músico. Yo nunca dije nada, dijeron de todo. No respondía nada”, agregó.

