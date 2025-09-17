HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

María Pía Copello hace triste confesión en medio de rumores de su pronta salida de 'Mande quien mande': "Esta semana es difícil"

La conductora María Pía Copello confesó que vive días difíciles, pese a su sonrisa en pantalla, y aseguró que dará todo su respaldo al próximo rostro del programa 'Mande quien mande'.

María Pía Copello ha estado tres año al frente de la conducción de 'Mande quien mande' junto a 'La Carlota' y Mario Hart. Foto: América TV
María Pía Copello ha estado tres año al frente de la conducción de 'Mande quien mande' junto a 'La Carlota' y Mario Hart. Foto: América TV

Los rumores sobre la posible salida de María Pía Copello del programa 'Mande quien mande' han sacudido la farándula nacional, luego de que Magaly Medina insinuara el hecho en su espacio 'Magaly TV, la firme'. La periodista afirmó que la conductora de América Televisión abandonaría el programa en cuestión de días, lamentando su partida repentina pese al buen momento que atraviesa junto al magacín.

En medio de las especulaciones, María Pía decidió romper su silencio sobre la posibilidad de que este viernes sea su última aparición en el programa e hizo una triste revelación. "Esta semana es un poco difícil", confesó en una reciente entrevista.

María Pía Copelló hace confesión en medio de rumores de su salida de 'Mande quien mande'

Aunque evitó confirmar de manera directa su salida de 'Mande quien mande', María Pía Copello reveló que atraviesa una etapa emocionalmente compleja, pese a mantener una actitud alegre frente a las cámaras. "Esta semana es un poco difícil, por más que me vean sonriendo, me vean contenta", confesó con sinceridad. En ese contexto, la conductora no dudó en expresar su profundo agradecimiento hacia su productora y al público que la ha acompañado durante esta etapa televisiva. "Me han abierto las puertas de sus hogares", expresó con emoción.

La presentadora peruana insistió en que, por el momento, no puede brindar mayores detalles sobre los rumores que apuntan a su salida del espacio de América TV. No obstante, aseguró que en los próximos días se esclarecerá todo. "Definitivamente hay cosas que están pasando, pero ya lo diremos a lo largo de esta semana. No te puedo decir más", declaró, dejando abierta la expectativa.

¿Quién reemplazará a María Pía en 'Mande quien mande'?: esto dice la conductora

María Pía Copello dejó entrever que ya se estaría considerando un reemplazo para ocupar su lugar, aunque se mantiene firme en no confirmar o desmentir su salida de 'Mande quien mande'. "Tú sabes cómo son ellos: rey muerto, rey puesto. Definitivamente, si alguien se va de un espacio, es lógico que tenga que venir otra persona", declaró ante las cámaras de América TV, con tono reflexivo pero firme.

En medio de la incertidumbre, los nombres que más suenan como posibles sucesoras son Tula Rodríguez, Maricarmen Marín y Laura Huarcayo, según reveló Magaly Medina en su programa. Sin embargo, María Pía aclaró que aún no tiene información confirmada al respecto, aunque no dudó en enviar un mensaje de respaldo a quien asuma el reto. "Quien sea la persona que llegue, yo le doy todo mi respaldo. Le deseo lo mejor", expresó.

