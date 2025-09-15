HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Dayanita sorprende a Beto Ortiz al revelar su edad en 'El valor de la verdad': "Estás empezando a vivir"

La comediante peruana Dayanita reveló detalles íntimos de su vida en 'El Valor de La Verdad' y ganó S/15.000, luego de responder 15 preguntas de Beto Ortiz.

Dayanita sorprende a Beto Ortiz al revelar su edad en 'El valor de la verdad'
Dayanita sorprende a Beto Ortiz al revelar su edad en 'El valor de la verdad' | Foto: composición LR/ElValordelaVerdad.

El último domingo, la comediante peruana Dayanita sorprendió al revelar pasajes desconocidos de su vida en ‘El Valor de La Verdad’. La exintegrante de ‘JB en ATV’ ganó S/15.000 tras responder las 15 preguntas planteadas por Beto Ortiz.

¿Cuál es la edad de Dayanita?

La excomediante del programa de Jorge Benavides sorprendió al revelar su edad en ‘El Valor de la Verdad’. Dayanita nació el 31 de enero de 1997 en Pucallpa, en el departamento de Ucayali, por lo que tiene hoy 28 años. A temprana edad emigró a Lima con sueños de destacar en el mundo del entretenimiento, donde ingresó luego de años de trabajar en la calle como cómica ambulante.

TE RECOMENDAMOS

Hayimy revela sus predicciones más importantes para el país junto a Jhan Sandoval | AstroMood

PUEDES VER: Dayanita impacta al confesar que recibió miles de dólares de un narco por insólito motivo: "Fue una cosa rápida"

lr.pe

Su carisma y talento para la improvisación llamó la atención del también comediante Dany Rosales, quien la conectó con el conocido humorista Jorge Benavides. Es así como en 2018 firmó su primer contrato para trabajar en televisión a través del programa ‘El wasap de JB’, donde permaneció hasta abril de 2025.

¿Cuál es el verdadero nombre de Dayanita?

Otro dato que no muchos conocen es el verdadero nombre de la cómica. Actualmente, su nombre completo es Dayana Milagros Sifuentes Arana, tras iniciar una batalla legal contra el Reniec (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) para que su nombre y género sean modificados en su Documento Nacional de Identidad (DNI).

¿Por qué Dayanita dejó el programa de Jorge Benavides?

En abril de este año, la actriz cómica reconoció que atravesaba problemas emocionales y de salud mental que afectaron su desempeño, llevándola a incumplir con ciertas responsabilidades laborales. A esto se sumaron desacuerdos contractuales, debido a que al abandonar abruptamente el espacio se activaron penalidades legales que complicaron aún más su situación.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Aunque inicialmente defendió su decisión para dedicarse a proyectos personales como una orquesta musical, con el tiempo Dayanita confesó que se arrepentía de haber dejado el programa de esa manera, pues sintió que “les falló” a sus compañeros y al público. Sin embargo, Jorge Benavides fue tajante al afirmar que no volvería a darle una oportunidad, alegando que no podía trabajar con alguien “tan inestable”. Desde entonces, la comediante ha declarado que está enfocada en su bienestar y en seguir creciendo por su cuenta, pese a las críticas y tensiones que dejó su salida.

Notas relacionadas
Dayanita sorprende al exponer que tenía un 'sugar daddy' que le enviaba US$ 200 semanales: "Me escribía por Facebook"

Dayanita sorprende al exponer que tenía un 'sugar daddy' que le enviaba US$ 200 semanales: "Me escribía por Facebook"

LEER MÁS
Dayanita confiesa que el futbolista Jair Céspedes le coquetea a pesar de estar casado y exponen chats privados

Dayanita confiesa que el futbolista Jair Céspedes le coquetea a pesar de estar casado y exponen chats privados

LEER MÁS
Dayanita se retira entre lágrimas de 'El valor de la verdad': ganó S/15.000 y estas fueron todas las preguntas que respondió

Dayanita se retira entre lágrimas de 'El valor de la verdad': ganó S/15.000 y estas fueron todas las preguntas que respondió

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dayanita confiesa que el futbolista Jair Céspedes le coquetea a pesar de estar casado y exponen chats privados

Dayanita confiesa que el futbolista Jair Céspedes le coquetea a pesar de estar casado y exponen chats privados

LEER MÁS
Pamela López expone a Christian Cueva y lanza dura acusación tras reencuentro con sus hijos: "Los dejó en portería y se fue"

Pamela López expone a Christian Cueva y lanza dura acusación tras reencuentro con sus hijos: "Los dejó en portería y se fue"

LEER MÁS
Maju Mantilla no continuaría más en 'Arriba mi gente' el 2026 tras escándalo por posible infidelidad a Gustavo Salcedo, revela Christian Bayro

Maju Mantilla no continuaría más en 'Arriba mi gente' el 2026 tras escándalo por posible infidelidad a Gustavo Salcedo, revela Christian Bayro

LEER MÁS
Dayanita sorprende al exponer que tenía un 'sugar daddy' que le enviaba US$ 200 semanales: "Me escribía por Facebook"

Dayanita sorprende al exponer que tenía un 'sugar daddy' que le enviaba US$ 200 semanales: "Me escribía por Facebook"

LEER MÁS
Denuncian a hijo de Lucía de la Cruz por no devolver S/8.000 que le depositaron por error y criolla responde: "Un adelanto para otro show"

Denuncian a hijo de Lucía de la Cruz por no devolver S/8.000 que le depositaron por error y criolla responde: "Un adelanto para otro show"

LEER MÁS
Dayanita impacta al confesar que recibió miles de dólares de un narco por insólito motivo: "Fue una cosa rápida"

Dayanita impacta al confesar que recibió miles de dólares de un narco por insólito motivo: "Fue una cosa rápida"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Experta en empleabilidad revela la principal razón por la que más de 7.5 millones de peruanos no trabajan: "La exigencia es grande"

Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: segundo set

Espectáculos

Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

Magaly Medina responde a los medios digitales y reafirma su versión sobre Maju Mantilla: ''No tienen credibilidad''

Pareja de Edson Dávila 'Giselo' aparece por primera vez en vivo en televisión y sorprende al conductor por su cumpleaños

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota