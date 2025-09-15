Dayanita sorprende a Beto Ortiz al revelar su edad en 'El valor de la verdad': "Estás empezando a vivir"

Dayanita sorprende a Beto Ortiz al revelar su edad en 'El valor de la verdad' | Foto: composición LR/ElValordelaVerdad.

Dayanita sorprende a Beto Ortiz al revelar su edad en 'El valor de la verdad' | Foto: composición LR/ElValordelaVerdad.

El último domingo, la comediante peruana Dayanita sorprendió al revelar pasajes desconocidos de su vida en ‘El Valor de La Verdad’. La exintegrante de ‘JB en ATV’ ganó S/15.000 tras responder las 15 preguntas planteadas por Beto Ortiz.

¿Cuál es la edad de Dayanita?

La excomediante del programa de Jorge Benavides sorprendió al revelar su edad en ‘El Valor de la Verdad’. Dayanita nació el 31 de enero de 1997 en Pucallpa, en el departamento de Ucayali, por lo que tiene hoy 28 años. A temprana edad emigró a Lima con sueños de destacar en el mundo del entretenimiento, donde ingresó luego de años de trabajar en la calle como cómica ambulante.

TE RECOMENDAMOS Hayimy revela sus predicciones más importantes para el país junto a Jhan Sandoval | AstroMood

Su carisma y talento para la improvisación llamó la atención del también comediante Dany Rosales, quien la conectó con el conocido humorista Jorge Benavides. Es así como en 2018 firmó su primer contrato para trabajar en televisión a través del programa ‘El wasap de JB’, donde permaneció hasta abril de 2025.

¿Cuál es el verdadero nombre de Dayanita?

Otro dato que no muchos conocen es el verdadero nombre de la cómica. Actualmente, su nombre completo es Dayana Milagros Sifuentes Arana, tras iniciar una batalla legal contra el Reniec (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) para que su nombre y género sean modificados en su Documento Nacional de Identidad (DNI).

¿Por qué Dayanita dejó el programa de Jorge Benavides?

En abril de este año, la actriz cómica reconoció que atravesaba problemas emocionales y de salud mental que afectaron su desempeño, llevándola a incumplir con ciertas responsabilidades laborales. A esto se sumaron desacuerdos contractuales, debido a que al abandonar abruptamente el espacio se activaron penalidades legales que complicaron aún más su situación.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

Aunque inicialmente defendió su decisión para dedicarse a proyectos personales como una orquesta musical, con el tiempo Dayanita confesó que se arrepentía de haber dejado el programa de esa manera, pues sintió que “les falló” a sus compañeros y al público. Sin embargo, Jorge Benavides fue tajante al afirmar que no volvería a darle una oportunidad, alegando que no podía trabajar con alguien “tan inestable”. Desde entonces, la comediante ha declarado que está enfocada en su bienestar y en seguir creciendo por su cuenta, pese a las críticas y tensiones que dejó su salida.