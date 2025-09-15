La polémica Dayanita sorprendió al confesar en la reciente edición de 'El Valor de La Verdad' que tenía un 'sugar daddy' quien le enviaba una generosa suma de dinero desde los Estados Unidos. La exintegrante de 'JB en ATV' expuso que recibía la suma de US$ 200 semanalmente por parte de un hombre que conoció a través de las redes sociales.

"Él siempre me escribía al Facebook, y yo no suelo responder hasta no leer la palabra te puedo ayudar en lo que tu quieras", señaló la actriz cómica, quien además sostuvo que el misterioso hombre se dirigió hacia ella con la intensión de apoyarla en sus momentos más difíciles. "Se qué estás pasando por una situación y aquí estoy para contentarte".

Dayanita confiesa que tuvo 'sugar daddy'

Cuando Beto Ortiz le preguntó si tuvo un acercamiento personal con su 'sugar daddy', Dayanita indicó que nunca llegó a conocerlo de manera presencial, solo a través de las redes sociales. De igual manera, no dudó en bromear junto al presentador afirmando que es alguien 'materialista'. "Así soy", dijo entre risas la actriz.

Su pareja Miguel, quien se encontraba sentado junto al grupo de sus invitados, tomó la palabra para agregar que a Dayanita suelen escribirle muchas personas en sus redes sociales, pero no les responde de no ser por algunas excepciones. "No le responde a nadie, a menos de que le digan pásame tu número de cuenta o te voy a depositar, o mandar esto. (...) Normalmente no quiere mandar su número de cuenta por cuestión de seguridad", señaló el joven.

Por último, la artista cómica dejó en shock a Beto Ortiz al afirmar que el hombre le enviaba el dinero a cambio de nada, y que tuvo la intención de venir al país a verla, pero se desanimó al enterarse de que actualmente tiene una relación con su novio.

