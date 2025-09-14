Cazzu y Christian Nodal le dieron la bienvenida a su hija Inti el 14 de septiembre de 2023. | Foto: Instagram

Cazzu y Christian Nodal le dieron la bienvenida a su hija Inti el 14 de septiembre de 2023. | Foto: Instagram

Este 14 de septiembre, Cazzu compartió imágenes de la celebración por el segundo cumpleaños de su hija Inti, en medio de una intensa agenda artística marcada por el inicio de su gira 'Latinaje'. La famosa cantante argentina publicó en la mañana fotos de una fiesta íntima con temática de ranitas, decorada con flores, hongos y tonos verdes, en lo que parece haber sido un espacio privado y familiar. La fecha coincide con su segundo concierto consecutivo en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde volverá a presentarse esta noche con entradas agotadas.

La artista atraviesa un momento de plenitud profesional y emocional. El 13 de septiembre, durante el primer show de la gira, interpretó por primera vez en vivo su canción 'Inti'. "Se la quiero dedicar a todas las mamás, a todos los papás presentes", expresó desde el escenario. La frase, para muchos, podría interpretarse como una referencia a la ausencia del progenitor de su pequeña.

TE RECOMENDAMOS Hayimy revela sus predicciones más importantes para el país junto a Jhan Sandoval | AstroMood

Cazzu celebra el segundo cumpleaños de Inti en medio de su gira

La fiesta de cumpleaños de Inti se realizó en Buenos Aires y estuvo ambientada con detalles naturales, como ranitas, hongos, flores y un sol de decoración, en referencia al significado del nombre de la bebé. Cazzu e Inti lucieron atuendos a juego, en sintonía con la estética del evento. Las imágenes fueron compartidas por la trapera en la mañana del 14 de septiembre, horas antes de subir nuevamente al escenario.

En las fotografías no aparece Christian Nodal, actual esposo de Ángela Aguilar, quien sí estuvo presente en el primer cumpleaños de Inti. Aunque se desconoce si asistió o no, su ausencia en las fotos este año ha sido notoria, especialmente luego de que Cazzu revelara públicamente que el progenitor de su hija no firma el permiso para viajar con ella fuera de Argentina.

Segundo cumpleaños de Inti, hija de Cazzu y Christian Nodal. Foto: Instagram

Segundo cumpleaños de Inti, hija de Cazzu y Christian Nodal. Foto: Instagram

'Inti': una canción de Cazzu que conecta con la maternidad

Durante el primer concierto de 'Latinaje', Cazzu presentó 'Inti', una canción que escribió en un momento de vulnerabilidad. "La hice cuando me sentía muy sola", confesó ante miles de asistentes. La pieza inicia con la voz de 'Chuchu', hija de su amiga La Joaqui, y se ha convertido en uno de los momentos más emotivos del show. La dedicatoria a su hija y a las familias presentes generó una ovación espontánea del público.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

La gira 'Latinaje' no solo marca el regreso de Cazzu a los escenarios, sino también una nueva etapa en su vida personal. Con fechas confirmadas en Uruguay, Chile, Perú, Colombia y seis ciudades de México —cuatro de ellas con sold out— Julieta Emilia Cazzuchelli reafirma su lugar en la escena musical sin dejar de lado su faceta más íntima.