Laura Pausini vuelve a Perú con una gira que promete ser uno de los eventos musicales más esperados del próximo año. La artista italiana, reconocida por su trayectoria de más de tres décadas y por su vínculo con el público latinoamericano, ha incluido a Lima en el recorrido de su 'Yo canto world tour 2026', una gira que celebra la música que la inspiró desde sus inicios.

La noticia ha generado entusiasmo entre sus seguidores peruanos, quienes esperaban su regreso desde su última presentación en el país. Aunque ya se conocen detalles clave como la fecha, el lugar y los precios referenciales de las entradas, aún falta el anuncio oficial de la productora local, que se espera en las próximas horas.

¿Cuándo es el concierto de Laura Pausini en Perú 2026?

La presentación de Laura Pausini en Lima está programada para el sábado 18 de abril de 2026, como parte de su gira internacional que recorrerá América Latina, Europa y Estados Unidos. La artista iniciará el tour en España el 27 de marzo y continuará por países como Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Costa Rica y México.

La gira acompaña el lanzamiento de 'Yo canto 2', el nuevo álbum de Laura producido por Warner Music, que revive clásicos italianos y latinos en versiones en varios idiomas y marca la continuación de su exitoso 'Yo canto' de 2006. Pausini ha señalado que esta nueva entrega representa un homenaje a los artistas que la inspiraron desde sus inicios y una forma de reconectar con sus raíces musicales. El primer adelanto del disco será 'Mi historia entre tus dedos', tema de Gianluca Grignani, disponible en plataformas digitales desde el 12 de septiembre de 2025.

¿Dónde será el concierto de Laura Pausini en Lima 2026?

El concierto de Laura Pausini en Perú, programado para abril de 2026, tendrá lugar en el Arena 1 de la Costa Verde, uno de los recintos más destacados de Lima para espectáculos internacionales. Con capacidad para más de 15 mil asistentes, el espacio ha albergado presentaciones de artistas de talla mundial y fue precisamente el escenario de la última visita de Pausini al país, en marzo de 2024.

La elección del lugar responde a la expectativa de una alta convocatoria, respaldada por el sólido vínculo que la cantante mantiene con el público peruano. Aquella presentación formó parte de la celebración por sus 30 años de trayectoria, y desde entonces, sus seguidores han aguardado con entusiasmo una nueva oportunidad para reencontrarse con su música en vivo.

¿Cuándo inicia la venta de entradas para Laura Pausini en Perú 2026?

La venta de entradas de Laura Pausini comenzará oficialmente el jueves 12 de septiembre de 2025 a las 11.00 a. m. (hora CEST). La propia artista confirmó esta información a través de sus redes sociales, junto con el calendario completo de su gira 'Yo canto world tour 2026/2027'. Los boletos estarán disponibles en LauraPausini.com y FriendsandPartners.it, plataformas oficiales de la gira.

Además, los miembros del club de fans laura4u_official tendrán acceso a una preventa exclusiva desde el miércoles 11 de septiembre, también a las 11.00 a.m. CEST. Es importante tener en cuenta que los horarios podrían variar según la productora local encargada del evento en Perú, la cual aún no ha sido confirmada. Por ello, se recomienda seguir los canales oficiales para actualizaciones sobre la venta local, puntos de distribución y condiciones específicas para el público peruano.