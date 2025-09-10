Sin Bandera en Lima: fecha, lugar, precios de entradas y todo sobre su concierto por sus 25 años

Sin Bandera es uno de lo grupos de música pop en español más importantes de Latinoamérica. Foto: Composición Omar Neyra/Instagram.

Sin Bandera es uno de lo grupos de música pop en español más importantes de Latinoamérica. Foto: Composición Omar Neyra/Instagram.

Sin Bandera es uno de los grupos pop en español más importantes de Latinoamérica. El dúo integrado por Noel Schajris y Leonel García, arribarán al Perú para ofrecer un único concierto por sus 25 años de trayectoria, en el que interpretarán tanto sus temas icónicos como sus nuevas composiciones que formarán parte de su nuevo álbum, previsto para lanzarse a fines de 2025.

El dueto mexicano se presentará el 28 de marzo del 2026 en el multiespacio de Costa 21, en San Miguel. El show formará parte de su gira ‘Escenas tour’, con la que recorrerán diversos países de América Latina y buscarán conectar con públicos de todas las generaciones.

Precio de entradas para el concierto de Sin Bandera en Lima y fecha de preventa

El concierto de Sin Bandera es considerado uno de los shows más importantes de 2026. Por esa razón, la preventa de entradas comenzará entre el 10 y 17 de septiembre. Durante este periodo, los fans podrán acceder a 20% de descuento en todas las zonas, utilizando cualquier tarjeta de crédito. Los boletos estarán disponibles a través de la web de Teleticket y en sus módulos presenciales.

A continuación, te mostramos los precios en preventa para el concierto de Sin Bandera:

Zona 25 años: S/ 358

Platinum: S/ 299

VIP: S/ 223

General: S/ 149

Sin Bandera celebrará sus 25 años de trayectoria y Perú será parte de esa gira

Sin Bandera es uno de los grupos que ha conquistado el corazón de la gente gracias a sus temas cargados de sensibilidad y amor, lo que los convirtió en un éxito que se mantiene vigente hasta hoy. Tanto Leonel García y Noel Schajris lograron que el grupo trascienda fronteras mexicanas vendiendo millones de discos y llenando estadios en diversos países.

Formado en los años 2000, popularizo clásicos como ‘Mientes tan bien’, ‘Que lloro’ o ‘Entra en mi vida’, canciones que lideraron rankings radiales y se consolidaron como referentes de la música en español.

“Estos 25 años han sido un viaje lleno de canciones, historias y momentos irrepetibles. Queremos agradecer a nuestro público por acompañarnos siempre. Este nuevo álbum es nuestra manera de devolverles todo ese amor”, escribieron Leonel y Noel en un comunicado.