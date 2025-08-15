La entrevista que Christian Nodal concedió a la periodista Adela Micha ha sacudido al mundo del entretenimiento en México y desatado una nueva ola de reacciones en redes sociales. En medio de la controversia, Ángela Aguilar apareció en un video en diálogo con Apple Music, donde no solo sorprendió por su mensaje, sino también por la carga emocional con la que lo expresó. "Elijo no ser parte de eso", afirmó la esposa de Nodal, quien no pudo evitar quebrarse.

Horas antes de ese estreno, la hija de Pepe Aguilar enfrentaba una nueva tensión mediática tras las declaraciones de su esposo. Su llanto frente a cámara no pasó desapercibido y fue interpretado por muchos como una respuesta indirecta al revuelo que ha rodeado su vida personal en los últimos días.

Ángela Aguilar se quiebra tras entrevista de Christian Nodal con Adela Micha

Todo comenzó cuando Ángela Aguilar expresó su frustración por vivir en una sociedad que, según sus palabras, prioriza la vida personal de las mujeres por encima de su trabajo artístico. "Te puede hacer sentir muy sola estar en una sociedad que, como mujer, lo que pasa en tu vida personal es mucho más importante que lo que está pasando en tu arte, y eso es algo que me tiene muy emotiva", dijo con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos.

La hija de Pepe Aguilar continuó señalando que las mujeres enfrentan una carga laboral mucho mayor, pero reciben escaso reconocimiento. "Las mujeres trabajan 10 veces más duro en tantas cosas y obtienen tan poco reconocimiento por el trabajo que hacen", afirmó. En ese contexto, dejó clara su postura: "Es por eso que elijo no ser parte de eso". Con esta frase, la intérprete de 'Qué agonía' marcó distancia de las narrativas que alimentan el escrutinio público sobre su vida privada, asegurando que no usará sus plataformas para ese tipo de contenido.

Más adelante, la esposa de Christian Nodal rindió homenaje a las artistas que han abierto camino en la industria musical, mencionando nombres como Chavela Vargas, Ana Bárbara y su prima Majo Aguilar. Reconoció que esas mujeres demostraron que las voces femeninas importan y que aún hay puertas abiertas gracias a ellas. Finalmente, se dirigió a todas las mujeres que siguen luchando por hacerse un espacio en el medio, con un mensaje de sororidad: "Solo quiero decir: estoy orgullosa de ti, estoy esperando por ti y tienes alguien a tu lado".

¿Qué dijo Christian Nodal sobre Ángela Aguilar y Cazzu en su entrevista con Adela Micha?

En su reciente entrevista con Adela Micha, Christian Nodal ofreció su versión sobre el fin de su relación con Cazzu y el inicio de su romance con Ángela Aguilar. El cantante aseguró que su ruptura con la cantante argentina ocurrió el 8 de mayo de 2024 y que comenzó a salir con su actual esposa apenas cinco días después, el 13 o 14 de mayo. También reveló que se casaron el 29 de mayo en Roma, lo que ha vuelto a levantar sospechas sobre la rapidez de los acontecimientos. Nodal insistió en que no hubo infidelidad y que Ángela "no existía" durante su relación con la Cazzu, pero sus declaraciones han vuelto a ser recibidas con escepticismo por parte del público.

La controversia se intensificó por las inconsistencias en su relato, especialmente en las fechas, lo que ha llevado a que se enciendan nuevamente las especulaciones sobre una posible relación paralela entre Nodal y Ángela mientras el cantante aún estaba con Cazzu, quien tenía pocos meses de haberse convertido en madre cuando se hizo pública su separación.