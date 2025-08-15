HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores
Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores     Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores     Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores     
Entretenimiento

Ángela Aguilar se quiebra en vivo tras entrevista de Christian Nodal sobre Cazzu: "Elijo no ser parte de eso"

Las palabras de Christian Nodal sobre Cazzu y Ángela Aguilar reavivaron rumores de infidelidad. En medio del escándalo, su esposa compartió un mensaje firme y de sororidad a otras mujeres.

De acuerdo con Christian Nodal, él y Ángela Aguilar comenzaron a salir cinco días después de su ruptura con Cazzu.
De acuerdo con Christian Nodal, él y Ángela Aguilar comenzaron a salir cinco días después de su ruptura con Cazzu. | Foto: composición LR/AFP/Apple Music

La entrevista que Christian Nodal concedió a la periodista Adela Micha ha sacudido al mundo del entretenimiento en México y desatado una nueva ola de reacciones en redes sociales. En medio de la controversia, Ángela Aguilar apareció en un video en diálogo con Apple Music, donde no solo sorprendió por su mensaje, sino también por la carga emocional con la que lo expresó. "Elijo no ser parte de eso", afirmó la esposa de Nodal, quien no pudo evitar quebrarse.

Horas antes de ese estreno, la hija de Pepe Aguilar enfrentaba una nueva tensión mediática tras las declaraciones de su esposo. Su llanto frente a cámara no pasó desapercibido y fue interpretado por muchos como una respuesta indirecta al revuelo que ha rodeado su vida personal en los últimos días.

PUEDES VER: Tony Rosado lanza fuerte insulto contra Jefferson Farfán y Magaly Medina advierte: "A él le encanta tanto enjuiciar"

lr.pe

Ángela Aguilar se quiebra tras entrevista de Christian Nodal con Adela Micha

Todo comenzó cuando Ángela Aguilar expresó su frustración por vivir en una sociedad que, según sus palabras, prioriza la vida personal de las mujeres por encima de su trabajo artístico. "Te puede hacer sentir muy sola estar en una sociedad que, como mujer, lo que pasa en tu vida personal es mucho más importante que lo que está pasando en tu arte, y eso es algo que me tiene muy emotiva", dijo con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos.

La hija de Pepe Aguilar continuó señalando que las mujeres enfrentan una carga laboral mucho mayor, pero reciben escaso reconocimiento. "Las mujeres trabajan 10 veces más duro en tantas cosas y obtienen tan poco reconocimiento por el trabajo que hacen", afirmó. En ese contexto, dejó clara su postura: "Es por eso que elijo no ser parte de eso". Con esta frase, la intérprete de 'Qué agonía' marcó distancia de las narrativas que alimentan el escrutinio público sobre su vida privada, asegurando que no usará sus plataformas para ese tipo de contenido.

PUEDES VER: Pamela López expresa su inquietud por casa de Trujillo que estaría siendo rematada por Christian Cueva: "Los diseños son míos"

lr.pe

Más adelante, la esposa de Christian Nodal rindió homenaje a las artistas que han abierto camino en la industria musical, mencionando nombres como Chavela Vargas, Ana Bárbara y su prima Majo Aguilar. Reconoció que esas mujeres demostraron que las voces femeninas importan y que aún hay puertas abiertas gracias a ellas. Finalmente, se dirigió a todas las mujeres que siguen luchando por hacerse un espacio en el medio, con un mensaje de sororidad: "Solo quiero decir: estoy orgullosa de ti, estoy esperando por ti y tienes alguien a tu lado".

¿Qué dijo Christian Nodal sobre Ángela Aguilar y Cazzu en su entrevista con Adela Micha?

En su reciente entrevista con Adela Micha, Christian Nodal ofreció su versión sobre el fin de su relación con Cazzu y el inicio de su romance con Ángela Aguilar. El cantante aseguró que su ruptura con la cantante argentina ocurrió el 8 de mayo de 2024 y que comenzó a salir con su actual esposa apenas cinco días después, el 13 o 14 de mayo. También reveló que se casaron el 29 de mayo en Roma, lo que ha vuelto a levantar sospechas sobre la rapidez de los acontecimientos. Nodal insistió en que no hubo infidelidad y que Ángela "no existía" durante su relación con la Cazzu, pero sus declaraciones han vuelto a ser recibidas con escepticismo por parte del público.

La controversia se intensificó por las inconsistencias en su relato, especialmente en las fechas, lo que ha llevado a que se enciendan nuevamente las especulaciones sobre una posible relación paralela entre Nodal y Ángela mientras el cantante aún estaba con Cazzu, quien tenía pocos meses de haberse convertido en madre cuando se hizo pública su separación.

Notas relacionadas
Muere Nobuo Yamada, la emblemática voz de 'Pegasus Fantasy' en 'Saint Seiya', a los 61 años

Muere Nobuo Yamada, la emblemática voz de 'Pegasus Fantasy' en 'Saint Seiya', a los 61 años

LEER MÁS
Evelyn Vela confirma que tuvo relación con Cristian Castro y expone cómo la conquistó: "Me deslumbré"

Evelyn Vela confirma que tuvo relación con Cristian Castro y expone cómo la conquistó: "Me deslumbré"

LEER MÁS
El giro sorprendente en la vida de Georgina Rodríguez: de niñera y asistente de tienda a estar a un paso del altar con Cristiano Ronaldo

El giro sorprendente en la vida de Georgina Rodríguez: de niñera y asistente de tienda a estar a un paso del altar con Cristiano Ronaldo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pamela López expresa su inquietud por casa de Trujillo que estaría siendo rematada por Christian Cueva: "Los diseños son míos"

Pamela López expresa su inquietud por casa de Trujillo que estaría siendo rematada por Christian Cueva: "Los diseños son míos"

LEER MÁS
Jefferson Farfán gana juicio a Melissa Klug: recibirá más de S/1 millón tras demandarla por romper acuerdo de confidencialidad

Jefferson Farfán gana juicio a Melissa Klug: recibirá más de S/1 millón tras demandarla por romper acuerdo de confidencialidad

LEER MÁS
Karina Calmet se convierte en abuela y celebra la llegada de su primer nieto: “¡Estoy tan feliz!”

Karina Calmet se convierte en abuela y celebra la llegada de su primer nieto: “¡Estoy tan feliz!”

LEER MÁS
César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: “Se dedica a otra cosa”

César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: “Se dedica a otra cosa”

LEER MÁS
Vanessa Pumarica confirma distanciamiento con Pamela Franco tras hacer advertencia sobre Christian Cueva: “Su decisión”

Vanessa Pumarica confirma distanciamiento con Pamela Franco tras hacer advertencia sobre Christian Cueva: “Su decisión”

LEER MÁS
Madre de Suheyn Cipriani expone mensaje de la modelo ofreciéndole apoyo económico tras ‘EVDLV’: “Para que estés preparada”

Madre de Suheyn Cipriani expone mensaje de la modelo ofreciéndole apoyo económico tras ‘EVDLV’: “Para que estés preparada”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Entretenimiento

Pamela López lanza fuerte mensaje a Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: “Uno elige dónde estar”

Melissa Loza confirma que sigue distanciada de su hermana Tepha Loza pese a reconciliación: “No tenemos cercanía”

Jefferson Farfán comparte mensaje tras ganarle juicio por más de S/1 millón a Melissa Klug: "No obtienes lo que deseas"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota