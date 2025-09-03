La cantante argentina Julieta Cazzuchelli, más conocida como 'Cazzu', reveló en el podcast 'Se regalan dudas' un episodio que describe como vive uno de los momentos más difíciles de su vida. Durante una mediación por la custodia de su hija Inti, el abogado de su expareja, Christian Nodal, le espetó que podían revocar el permiso de viaje, en un contexto que para la cantante tuvo un impacto de intimidación y desigualdad de género.

Cazzu narró que la solicitud del permiso de viaje fue bloqueada por Nodal, pese al argumento de que ambos comparten la misma profesión y que la menor requeriría acompañarla durante sus giras. La mediadora del caso de ambos cantantes sugirió que dicho permiso podría ser otorgado hasta los 5 años, pero la respuesta fue negativa. El abogado incluso advirtió: “Mi cliente está enterado de que cuando tenga ganas, ese permiso lo puede revocar”

Cazzu revela que sufrió 'amenaza' del abogado de Nodal

La cantante Cazzu indicó en el podcast que el permiso no se lo entrega Nodal, pese a que ya lleva más de un año pidiéndolo. A pesar de insistir en poder viajar con su hija Inti en sus giras, el equipo legal del cantante mexicano no le ha dado una propuesta positiva; por el contrario, la ha dejado intimidada.

“Contra esto no me da el corazón, porque contra todo, una revolución, ustedes me ven aquí combativa; pero ¿contra el sistema, contra la ley? Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’ y fue uno de los peores momentos de mi vida”, declaró Cazzu.

Emocionalmente afectada, Cazzu expresó sentir que aquel momento fue devastador: “Ese hombre me miró a los ojos (…) fue uno de los peores momentos de mi vida”. Aunque reconoció su posición económica como un privilegio, advirtió que muchas mujeres no cuentan con los recursos para enfrentar un sistema legal que llama “monstruo del patriarcado y de la misoginia”.