El video de este conmovedor momento protagonizado por Lesly Águila de Corazón Serrano se volvió viral en TikTok. | Foto: composición LR/Instagram

Durante una presentación de Corazón Serrano en Chincha, Lesly Águila vivió un momento que ha conmovido a sus fans. En medio del concierto, la cantante de cumbia recibió un regalo inesperado que la llevó a emocionarse hasta las lágrimas frente al público. Se trataba de un cuadro pintado al óleo que la retrataba abrazando a su abuelita fallecida, 'Luchita'.

Uno de los videos que capturaron el momento, compartido en TikTok por la cuenta vxjavier, se volvió viral, acumulando más de 10.000 me gusta en menos de 15 horas. La escena tocó fibras sensibles entre los seguidores, quienes reaccionaron con frases como "yo también estoy llorando recordando a mi abuelita" y "necesito un cuadro así en mi vida".

Lesly Águilla se emociona en concierto de Corazón Serrano tras recibir regalo en honor a su abuelita

La conmovedora escena ocurrió en un concierto de Corazón Serrano en Chincha, donde la agrupación piurana se presentó ante una multitud. El cuadro, entregado por un fan, fue pintado por la cuenta Pinturas al Óleo Silva y está basado en una fotografía real de Lesly Águila junto a 'Luchita', su abuela, quien falleció en noviembre de 2023.

La reacción de Lesly fue inmediata. Al ver el retrato, se llevó las manos al pecho y se quebró, aunque logró recomponerse para seguir interpretando la canción 'Enséñame a olvidar'. El video de este momento se viralizó rápidamente en TikTok, generando una ola de empatía entre los usuarios.

Lesly Águila y su profunda conexión con su fallecida abuelita

La abuelita de Lesly, a quien llamaba 'Luchita', fue una figura central en su vida. Criada por ella desde pequeña, la cantante de Corazón Serrano siempre ha hablado con mucho amor sobre su abuela, a quien llamaba "mamá" o "mamita". El homenaje en Chincha no solo fue un tributo a esa relación, sino también una muestra del vínculo emocional que Lesly mantiene con sus raíces y con quienes la han acompañado desde sus inicios.

