HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Entretenimiento

Lesly Águila, de Corazón Serrano, responde conmovedora pregunta sobre su gemela: “Falleció por negligencia”

La cantante de Corazón Serrano hizo frente a la fuerte pregunta sobre por qué no publica fotos con su hermana gemela durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram. 

Lesly Águila está en Corazón Serrano desde el 2010. Foto: Composición LR/NuevaQ/Instagram.
Lesly Águila está en Corazón Serrano desde el 2010. Foto: Composición LR/NuevaQ/Instagram.

Lesly Águila decidió interactuar con sus seguidores, quienes le hicieron un sinfín de preguntas en sus historias de Instagram sobre su vida privada. La cantante de Corazón Serrano, que forma parte del grupo de cumbia desde 2010, fue consultada sobre su hermana gemela, Luz Katerina Águila Córdoba, y la razón por la que nunca publica fotos con ellas.

Lejos de evadir la pregunta privada, la artista de 31 años respondió con sinceridad y dolor: “Porque mi hermana falleció a los pocos minutos de nacer por negligencia médica”, escribió Lesly Águila, recordando una parte muy dura de su historia familiar que decidió compartir una vez más.

Lesly Águila responde a seguidora sobre su hermana gemela. Foto: Instagram.

Lesly Águila responde a seguidora sobre su hermana gemela. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Lesly Águila sorprende con comentario a asistente de concierto de Corazón Serrano: "¡Anda a tu casa, vaya a dormir!"

lr.pe

Lesly Águila descarta que vaya a tener su orquesta propia y jura lealtad a Corazón Serrano

Lesly Aguila es una de las integrantes más queridas de Corazón Serrano, no solo a su carisma y simpatía, sino también por sus más de 15 años en la agrupación. Durante la dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, una fan le consultó si en algún momento pensaba formar su propia orquesta, tal como lo hicieron varias exintegrantes del grupo en el pasado, entre ellas Thamara Gómez, Estrella Torres o Nickol Sinchi.

Sin embargo, descartó tajantemente esa posibilidad. “La verdad por ahora no está en mis planes, tengo contrato vigente con el grupo, trabajando mucho porque se viene cosas increíbles. Así que estaré en Corazón Serrano por mucho tiempo más”, escribió la cantante jurándole fidelidad al grupo liderado por Edwin Serrano.

PUEDES VER: Lesly Águila enfrenta incómoda pregunta sobre su maternidad a los 30 años: "No hay una edad exacta para tener hijos"

lr.pe

Lesly Águila responde fuerte contra seguidores que le piden amadrinar promociones

Semanas atrás, Lesly Águila expresó su molestia ante la gran cantidad de solicitudes a su domicilio de parte de sus seguidores, quienes le pedían que amadrine promociones de colegio. Sin embargo, ella consideró esto como un algo invasivo y molesto.

“Ya empezaron con sus solicitudes para amadrinar promociones. ¿Creen que soy banco o qué? En todo el año ni preguntan cómo estoy y vienen con sus cojude** de mandar documentos a mi casa. Vayan a trabajar cara**, que la plata no cae del cielo”, escribió la cantante nacida en Piura.

Notas relacionadas
Lesly Águila sorprende con comentario a asistente de concierto de Corazón Serrano: "¡Anda a tu casa, vaya a dormir!"

Lesly Águila sorprende con comentario a asistente de concierto de Corazón Serrano: "¡Anda a tu casa, vaya a dormir!"

LEER MÁS
Lesly Águila enfrenta incómoda pregunta sobre su maternidad a los 30 años: "No hay una edad exacta para tener hijos"

Lesly Águila enfrenta incómoda pregunta sobre su maternidad a los 30 años: "No hay una edad exacta para tener hijos"

LEER MÁS
Lesly Águila preocupa a fans tras abandonar concierto de Corazón Serrano: “No aguantaba tanto dolor”

Lesly Águila preocupa a fans tras abandonar concierto de Corazón Serrano: “No aguantaba tanto dolor”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alejandro Sanz regresa al Perú el 2026: fecha, lugar del concierto y dónde comprar entradas para su esperado show en el Estadio Nacional

Alejandro Sanz regresa al Perú el 2026: fecha, lugar del concierto y dónde comprar entradas para su esperado show en el Estadio Nacional

LEER MÁS
Kiara Lozano anuncia que ya no hará su ‘baile eléctrico’ en Corazón Serrano y sorprende con pedido a fans: “Ayúdenme ustedes”

Kiara Lozano anuncia que ya no hará su ‘baile eléctrico’ en Corazón Serrano y sorprende con pedido a fans: “Ayúdenme ustedes”

LEER MÁS
Alejandro Sanz envía conmovedor mensaje a sus seguidores tras admitir romance con fan de 18 años: “Nada va a hacer que cambie con ustedes”

Alejandro Sanz envía conmovedor mensaje a sus seguidores tras admitir romance con fan de 18 años: “Nada va a hacer que cambie con ustedes”

LEER MÁS
Alfredo Benavides lamenta distanciamiento con su último hijo y hace mea culpa en su rol de padre: "El tiempo va curando"

Alfredo Benavides lamenta distanciamiento con su último hijo y hace mea culpa en su rol de padre: "El tiempo va curando"

LEER MÁS
Alfredo Benavides confiesa el inesperado motivo por el que Jorge Benavides lo despidió del ‘Wasap de JB’: “Se molestó”

Alfredo Benavides confiesa el inesperado motivo por el que Jorge Benavides lo despidió del ‘Wasap de JB’: “Se molestó”

LEER MÁS
Alfredo Benavides confiesa que el hijo de Ricky Tosso le dice papá por su romance con la expareja del fallecido actor: “Conmigo ha crecido”

Alfredo Benavides confiesa que el hijo de Ricky Tosso le dice papá por su romance con la expareja del fallecido actor: “Conmigo ha crecido”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sorteo de La Tinka miércoles 10 de septiembre: resultados, Pozo Millonario, premios y más

Leao Butrón denuncia en redes que repartidor de delivery dañó el espejo del auto de su hermano: ''La empresa no responde''

Corte de agua en Lima hoy: consulta por horarios y zonas afectadas, según Sedapal

Entretenimiento

Alejandro Sanz regresa al Perú el 2026: fecha, lugar del concierto y dónde comprar entradas para su esperado show en el Estadio Nacional

Onelia Molina comete indiscreción sobre relación de Mario Irivarren y su madre, pero él se defiende: "No me difames"

Magaly Medina encara a Guillermo Dávila y lo cuestiona por su intento de reconciliarse con su hijo Vasco Madueño: “Lo utilizó para su concierto”

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Tomás Gálvez se acerca a la fiscalía de la Nación, en medio del caos que provoca la JNJ

Elecciones 2026: Ley Seca y prohibición de difundir encuestas podrían ser eliminadas

InkaRoot, el hacker que filtró los datos de la policía habla con La República: “Tenemos en la mira a más objetivos, incluida Dina Boluarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota