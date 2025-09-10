Lesly Águila, de Corazón Serrano, responde conmovedora pregunta sobre su gemela: “Falleció por negligencia”

Lesly Águila decidió interactuar con sus seguidores, quienes le hicieron un sinfín de preguntas en sus historias de Instagram sobre su vida privada. La cantante de Corazón Serrano, que forma parte del grupo de cumbia desde 2010, fue consultada sobre su hermana gemela, Luz Katerina Águila Córdoba, y la razón por la que nunca publica fotos con ellas.

Lejos de evadir la pregunta privada, la artista de 31 años respondió con sinceridad y dolor: “Porque mi hermana falleció a los pocos minutos de nacer por negligencia médica”, escribió Lesly Águila, recordando una parte muy dura de su historia familiar que decidió compartir una vez más.

Lesly Águila responde a seguidora sobre su hermana gemela. Foto: Instagram.

Lesly Águila descarta que vaya a tener su orquesta propia y jura lealtad a Corazón Serrano

Lesly Aguila es una de las integrantes más queridas de Corazón Serrano, no solo a su carisma y simpatía, sino también por sus más de 15 años en la agrupación. Durante la dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, una fan le consultó si en algún momento pensaba formar su propia orquesta, tal como lo hicieron varias exintegrantes del grupo en el pasado, entre ellas Thamara Gómez, Estrella Torres o Nickol Sinchi.

Sin embargo, descartó tajantemente esa posibilidad. “La verdad por ahora no está en mis planes, tengo contrato vigente con el grupo, trabajando mucho porque se viene cosas increíbles. Así que estaré en Corazón Serrano por mucho tiempo más”, escribió la cantante jurándole fidelidad al grupo liderado por Edwin Serrano.

Lesly Águila responde fuerte contra seguidores que le piden amadrinar promociones

Semanas atrás, Lesly Águila expresó su molestia ante la gran cantidad de solicitudes a su domicilio de parte de sus seguidores, quienes le pedían que amadrine promociones de colegio. Sin embargo, ella consideró esto como un algo invasivo y molesto.

“Ya empezaron con sus solicitudes para amadrinar promociones. ¿Creen que soy banco o qué? En todo el año ni preguntan cómo estoy y vienen con sus cojude** de mandar documentos a mi casa. Vayan a trabajar cara**, que la plata no cae del cielo”, escribió la cantante nacida en Piura.