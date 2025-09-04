Corazón Serrano llega al Parque de la Exposición para cerrar el ‘Vivo x el Derecho’

La agrupación peruana Corazón Serrano será parte de la primera edición del congreso ‘Vivo x el Derecho’, un evento que busca generar conciencia y promover la importancia del respeto a los derechos fundamentales en nuestra sociedad. Este evento se dará en el marco de los 10 años del portal jurídico LP.

Considerada una de las agrupaciones más influyentes de la cumbia nacional, Corazón Serrano llevará lo mejor de su repertorio musical en el anfiteatro del Parque de la Exposición en un concierto que se realizará el próximo 6 de diciembre. Los tickets están disponibles en la página web de LP y la preventa estará vigente hasta el lunes 29 de setiembre o hasta llenar el aforo con precios desde S/165 hasta S/265.

Los asistentes al evento, que se realizará el sábado 6 de diciembre desde las 11:30 a. m. hasta las 10:00 p. m. podrán disfrutar de canciones de Corazón Serrano como ‘Mix poco yo’, ‘No te preocupes por mí’, ‘Olvídame’, ‘En qué brazos estará’, ‘Mix morena’, ‘Duele el alma’, entre otros. Los protagonistas serán abogados y estudiantes de derecho, quienes también verán diversos espectáculos culturales y artísticos.

¿Qué habrá en el congreso de LP?



El congreso es organizado por el portal jurídico LP, que durante los últimos 10 años se ha vuelto en uno de los más leídos del Perú y que es reconocido por brindar contenido especializado a abogados, jueces, fiscales, profesores y estudiantes de derecho. De acuerdo con sus bases, buscan este sea un encuentro de destacados ponentes, organizaciones y artistas con el objetivo de impulsar el diálogo, la educación y la música como herramientas para la transformación social.

LP ha manifestado que el objetivo del evento es reunir en un solo espacio a la mayor cantidad de abogados y estudiantes de derecho. Por ello, disertarán grandes juristas entre nacionales e internacionales como es el caso de Miguel Carbonell (México), César Nakazaki Servigón, Leysser León Hilario, Mario Castillo Freyre, entre otros expertos quienes expondrán las últimas tendencias y los nuevos desafíos del Derecho en el siglo XXI.

