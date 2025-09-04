HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sin Perú, así va la clasificación al Mundial 2026
Sin Perú, así va la clasificación al Mundial 2026     Sin Perú, así va la clasificación al Mundial 2026     Sin Perú, así va la clasificación al Mundial 2026     
Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"
Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"     Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"     Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"     
Espectáculos

Corazón Serrano llega al Parque de la Exposición para cerrar el ‘Vivo x el Derecho’

Corazón Serrano será parte de la primera edición del ‘Vivo x el Derecho’, el congreso jurídico más grande del Perú que se llevará a cabo en diciembre en el anfiteatro del Parque de la Exposición.


Corazón Serrano llevará lo mejor de su repertorio musical en el anfiteatro del Parque de la Exposición. Foto: Facebook/Corazón Serrano
Corazón Serrano llevará lo mejor de su repertorio musical en el anfiteatro del Parque de la Exposición. Foto: Facebook/Corazón Serrano | Foto: Facebook/Corazón Serrano

La agrupación peruana Corazón Serrano será parte de la primera edición del congreso ‘Vivo x el Derecho’, un evento que busca generar conciencia y promover la importancia del respeto a los derechos fundamentales en nuestra sociedad. Este evento se dará en el marco de los 10 años del portal jurídico LP.

Considerada una de las agrupaciones más influyentes de la cumbia nacional, Corazón Serrano llevará lo mejor de su repertorio musical en el anfiteatro del Parque de la Exposición en un concierto que se realizará el próximo 6 de diciembre. Los tickets están disponibles en la página web de LP y la preventa estará vigente hasta el lunes 29 de setiembre o hasta llenar el aforo con precios desde S/165 hasta S/265.

Los asistentes al evento, que se realizará el sábado 6 de diciembre desde las 11:30 a. m. hasta las 10:00 p. m. podrán disfrutar de canciones de Corazón Serrano como ‘Mix poco yo’, ‘No te preocupes por mí’, ‘Olvídame’, ‘En qué brazos estará’, ‘Mix morena’, ‘Duele el alma’, entre otros. Los protagonistas serán abogados y estudiantes de derecho, quienes también verán diversos espectáculos culturales y artísticos.

PUEDES VER: Estrella Torres afirma que Lorenzo Guerrero estuvo detrás de su abrupta salida de Corazón Serrano: 'Fue un malentendido'

lr.pe

¿Qué habrá en el congreso de LP?

El congreso es organizado por el portal jurídico LP, que durante los últimos 10 años se ha vuelto en uno de los más leídos del Perú y que es reconocido por brindar contenido especializado a abogados, jueces, fiscales, profesores y estudiantes de derecho. De acuerdo con sus bases, buscan este sea un encuentro de destacados ponentes, organizaciones y artistas con el objetivo de impulsar el diálogo, la educación y la música como herramientas para la transformación social.

LP ha manifestado que el objetivo del evento es reunir en un solo espacio a la mayor cantidad de abogados y estudiantes de derecho. Por ello, disertarán grandes juristas entre nacionales e internacionales como es el caso de Miguel Carbonell (México), César Nakazaki Servigón, Leysser León Hilario, Mario Castillo Freyre, entre otros expertos quienes expondrán las últimas tendencias y los nuevos desafíos del Derecho en el siglo XXI.

Notas relacionadas
Paco Bazán reafirma su amor por Susana Alvarado con romántica dedicatoria tras rumores de infidelidad: "Así de feliz"

Paco Bazán reafirma su amor por Susana Alvarado con romántica dedicatoria tras rumores de infidelidad: "Así de feliz"

LEER MÁS
Susana Alvarado pasa terrible susto tras ser golpeada por un dron durante concierto en Chiclayo

Susana Alvarado pasa terrible susto tras ser golpeada por un dron durante concierto en Chiclayo

LEER MÁS
La valiente reacción de Susana Alvarado tras ser impactada por un dron en pleno concierto de Corazón Serrano: "Cosas que pasan"

La valiente reacción de Susana Alvarado tras ser impactada por un dron en pleno concierto de Corazón Serrano: "Cosas que pasan"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hija de Katia Condos y Federico Salazar reaparece para apoyar a su madre y le dedica emotivo mensaje: "Súper orgullosa"

Hija de Katia Condos y Federico Salazar reaparece para apoyar a su madre y le dedica emotivo mensaje: "Súper orgullosa"

LEER MÁS
Gigi Mitre mezcla chicharrón con marraqueta y lanza indirecta a Ibai: “Para que no generes problemas”

Gigi Mitre mezcla chicharrón con marraqueta y lanza indirecta a Ibai: “Para que no generes problemas”

LEER MÁS
Mamá de Jefferson Farfán habría llorado y llamado a su sobrino ‘Cri Cri’ tras salir de la cárcel: “Siempre creí en ti”

Mamá de Jefferson Farfán habría llorado y llamado a su sobrino ‘Cri Cri’ tras salir de la cárcel: “Siempre creí en ti”

LEER MÁS
Carlos Galdós expone distanciamiento de su hija por varios meses tras dura decisión en su educación: "¿Por qué tendría?"

Carlos Galdós expone distanciamiento de su hija por varios meses tras dura decisión en su educación: "¿Por qué tendría?"

LEER MÁS
Katia Condos confiesa momentos difíciles durante su relación de 29 años con Federico Salazar: "Hemos buscado ayuda"

Katia Condos confiesa momentos difíciles durante su relación de 29 años con Federico Salazar: "Hemos buscado ayuda"

LEER MÁS
Magaly critica el monto que Pamela López pide a Christian Cueva por la pensión de sus hijos: "Ni que fuera Messi"

Magaly critica el monto que Pamela López pide a Christian Cueva por la pensión de sus hijos: "Ni que fuera Messi"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Espectáculos

Mamá de Jefferson Farfán habría llorado y llamado a su sobrino ‘Cri Cri’ tras salir de la cárcel: “Siempre creí en ti”

Expareja de ‘Chiquito’ Flores denuncia que no firma a su hijo y recibe pensión insuficiente: “El bebé te necesita”

Pamela López admite que exige a Christian Cueva pensión de más de S/60.000: “No hay por qué alarmarse”

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota