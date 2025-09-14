Un error en una transferencia bancaria ha desatado una controversia entre la familia de Lucía de la Cruz y los organizadores del Festival del Arte Negro en Cañete. Según la denuncia expuesta en Cañete Reporta, Christian Wong de la Cruz, hijo de la intérprete criolla, recibió por equivocación un depósito de S/8.000 que estaba destinado al pago de artistas y otros gastos del evento cultural. Sin embargo, Wong se negaría a devolver dicho dinero y su madre respondió, instando a los creadores del evento a organizar un nuevo show y que dicho dinero sea tomado como "un adelanto de un próximo trabajo".

El incidente, que ocurrió en agosto, ha generado tensiones entre ambas partes, especialmente después de que la cantante justificara públicamente la retención del dinero. Mientras la comisión organizadora exige la devolución, la artista ha ofrecido una solución alternativa que ha generado aún más debate.

TE RECOMENDAMOS Hayimy revela sus predicciones más importantes para el país junto a Jhan Sandoval | AstroMood

Hijo de Lucía de la Cruz se habría quedado con S/8.000 depositados a su cuenta por error

De acuerdo con información difundida por el medio local Cañete Reporta, el Festival del Arte Negro, realizado el pasado 23 de agosto en Cañete, tenía previsto transferir S/8.000 a Ángel García Manzo, encargado de la dirección ejecutiva del evento. El monto cubría pagos a músicos locales, premios para candidatas, y otros gastos operativos.

No obstante, una confusión en el proceso administrativo provocó que la transferencia fuera realizada a la cuenta de Christian Wong de la Cruz, hijo de la reconocida cantante. Al percatarse del error, los organizadores intentaron contactar al joven para gestionar la devolución inmediata del dinero. Sin embargo, los esfuerzos fueron infructuosos, lo que llevó al equipo del festival a hacer pública la denuncia.

Ángel García relató que este pago era para saldar cuentas con los artistas locales del evento en mención. “Tuvieron que haberme transferido la suma de 8 mil soles para acabar de pagar a los artistas locales. Hicieron el depósito al hijo de Lucía de la Cruz”, expresó.

Lucía de la Cruz responde a acusaciones contra su hijo

Consultada por Cañete Reporta, Lucía de la Cruz reconoció el incidente y afirmó que el dinero ya había sido utilizado para cubrir gastos de sus músicos. Lejos de hablar de una devolución, la cantante propuso considerar el monto como un adelanto para un próximo espectáculo en Cañete: “Busquen hacer un show, una peña, y tómenlo como un adelanto de un trabajo, pero yo no puedo devolver ese dinero porque no llega a mis manos”, señaló.

La intérprete también explicó que mantiene un sistema de reparto inmediato de fondos apenas estos ingresan a sus cuentas, destinando el dinero a músicos y colaboradores sin verificar su origen. “Yo distribuyo el dinero, que puede ser el tuyo o el mío, después saco cuentas contigo, pero yo no sé de quién es o cómo es. Yo tengo el dinero distribuido y ya hice unas cosas”, agregó.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

En sus declaraciones, Lucía de la Cruz reiteró que no tiene acceso directo al monto en cuestión y que ya ha sido utilizado. Aunque ofreció disculpas a los organizadores, se mantuvo firme en su decisión de no reintegrar el dinero, “Pido que le comuniquen a la comisión que le pido mis disculpas por este tema. No puedo devolver ese dinero porque no llega a mis manos", sentenció.