HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Hincha de Colo Colo muere tras caer de tribuna durante con clásico ante U. de Chile
Hincha de Colo Colo muere tras caer de tribuna durante con clásico ante U. de Chile     Hincha de Colo Colo muere tras caer de tribuna durante con clásico ante U. de Chile     Hincha de Colo Colo muere tras caer de tribuna durante con clásico ante U. de Chile     
Espectáculos

Lucía de la Cruz despotrica contra Leslie Shaw tras insulto al videoclip de Marisol: “Es una sin talento”

Leslie Shaw expresó severas críticas al videoclip de Marisol y sugirió que contiene indirectas en su contra, lo que provocó una contundente respuesta de Lucía de la Cruz en contra de la cantante.

Lucía de la Cruz despotrica contra Leslie Shaw tras insulto al videoclip de Marisol.
Lucía de la Cruz despotrica contra Leslie Shaw tras insulto al videoclip de Marisol. | Composición LR/El valor de la verdad / Difusión

Lucía de la Cruz criticó duramente a Leslie Shaw por sus declaraciones ofensivas hacia la cantante Marisol, de acuerdo a una entrevista publicada por Trome. "El día que tenga que grabar con alguien, tengo que pensarlo cien veces y ver si tiene el mismo talento que yo, y el mismo sacrificio que el mío para darle marketing”, señaló inicialmente.

En ese sentido, expresó su rechazo hacia Shaw, afirmando: "En Japón tengo muchos amigos; la señora, como se llame la rubia esa (Leslie), para mí es una sin talento. Ella cantó el tema 'Hay niveles' encima de la voz de Marisol y eso no se hace, es una falta de respeto".

Lucía también aprovechó la ocasión para reflexionar sobre los valores que, a su juicio, deben acompañar a todo artista. Recalcó que la sencillez, la humildad y el respeto hacia el público son esenciales en la carrera musical. "Un artista es grande cuando es sencillo, humilde, respetuoso y se da a su público, pero parece que la rubia se olvida de eso", concluyó.

PUEDES VER: Magaly lanza fuertes criticas a Marisol por videoclip con Yahaira: "Porque graban un videoclip cree que ya son amigas"

lr.pe

Leslie Shaw arremete contra Marisol tras publicación del videoclip del tema 'Mala amiga' junto a Yahaira Plasencia

Tras el estreno de 'Mala amiga', proyecto musical conjunto de Marisol y Yahaira Plasencia, Leslie Shaw lanzó duras críticas en el programa 'Magaly TV La Firme'. La cantante cuestionó la producción del tema y sugirió que este podría contener un mensaje indirecto dirigido hacia ella.

“¿Quién ha dirigido? Le habrán dicho que iba a salir más lindo que ‘Hay niveles’ y mira”, comentó Shaw. También arremetió contra la locación utilizada por Marisol para el rodaje: “Ese set con toda esa pared cochina atrás y esas luces de ahí, mira eso, se ve fatal. Parece un convento, que estuvieran en un convento, se hubieran disfrazado de monjas y creo que tendría más contexto. Ya no alcanzó para el vestuario, bien fea la ropa. Con esos videos feos, solita se humilla, me sigue pareciendo un meme”.

La intérprete elevó aún más la tensión al insinuar que la canción estaría dedicada a ella: "No sabia que yo era tan importante, en verdad, para que me dediquen una canción, porque Marisol también estaba haciendo puro cover antes de 'Hay niveles'. Nunca fuimos amigas", afirmó. Por su parte, Marisol sostuvo que la canción no es una indirecta, sino que se trata de un mensaje abierto. "No es solo para ella, es para todas las que me fallaron en algún momento", señaló la 'Faraona de la cumbia'.

Notas relacionadas
Lucía de la Cruz se quiebra al revelar cómo se enteró de la muerte de su primer esposo: "Tan solo tenía 21 años"

Lucía de la Cruz se quiebra al revelar cómo se enteró de la muerte de su primer esposo: "Tan solo tenía 21 años"

LEER MÁS
Lucía de la Cruz y Bartola cantan por primera vez y hablan de su enemistad: "Nos equivocamos"

Lucía de la Cruz y Bartola cantan por primera vez y hablan de su enemistad: "Nos equivocamos"

LEER MÁS
Lucía de la Cruz y Bartola se reencuentran en el programa ‘Esta noche’ después de varios años sin hablarse

Lucía de la Cruz y Bartola se reencuentran en el programa ‘Esta noche’ después de varios años sin hablarse

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Expareja de Paul Michael arremete en vivo contra Pamela López tras presuntas indirectas: "Ponte a estudiar"

Expareja de Paul Michael arremete en vivo contra Pamela López tras presuntas indirectas: "Ponte a estudiar"

LEER MÁS
La valiente reacción de Susana Alvarado tras ser impactada por un dron en pleno concierto de Corazón Serrano: "Cosas que pasan"

La valiente reacción de Susana Alvarado tras ser impactada por un dron en pleno concierto de Corazón Serrano: "Cosas que pasan"

LEER MÁS
Génesis Tapia celebra su colegiatura como abogada y comparte su alegría con Kike Márquez: “Emociones inolvidables”

Génesis Tapia celebra su colegiatura como abogada y comparte su alegría con Kike Márquez: “Emociones inolvidables”

LEER MÁS
Jefferson Farfán y Nicola Porcella se unen en misterioso plan de negocio y lanzan enigmático mensaje: "Se vienen cositas"

Jefferson Farfán y Nicola Porcella se unen en misterioso plan de negocio y lanzan enigmático mensaje: "Se vienen cositas"

LEER MÁS
Abel Lobatón ignora críticas de Melissa Klug tras tildarlo de 'padre ausente': "Yo estoy feliz"

Abel Lobatón ignora críticas de Melissa Klug tras tildarlo de 'padre ausente': "Yo estoy feliz"

LEER MÁS
'Cri Cri', primo de Jefferson Farfán, se quiebra al recordar a exfutbolista tras salir en libertad luego de 11 meses: "Me duele bastante"

'Cri Cri', primo de Jefferson Farfán, se quiebra al recordar a exfutbolista tras salir en libertad luego de 11 meses: "Me duele bastante"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan nueva versión de ‘Todavía’: "Queremos llevar la cumbia por todo el mundo"

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Espectáculos

Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan nueva versión de ‘Todavía’: "Queremos llevar la cumbia por todo el mundo"

"¡Gracias, te amo… Perú!": Green Day hizo vibrar Lima en una noche llena de punk y nostalgia

Aldo Miyashiro impacta al revelar que formalizó su relación con Gia Rosalino ante los padres de la actriz: "Decidimos ir para adelante"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota