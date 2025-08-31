Lucía de la Cruz criticó duramente a Leslie Shaw por sus declaraciones ofensivas hacia la cantante Marisol, de acuerdo a una entrevista publicada por Trome. "El día que tenga que grabar con alguien, tengo que pensarlo cien veces y ver si tiene el mismo talento que yo, y el mismo sacrificio que el mío para darle marketing”, señaló inicialmente.

En ese sentido, expresó su rechazo hacia Shaw, afirmando: "En Japón tengo muchos amigos; la señora, como se llame la rubia esa (Leslie), para mí es una sin talento. Ella cantó el tema 'Hay niveles' encima de la voz de Marisol y eso no se hace, es una falta de respeto".

Lucía también aprovechó la ocasión para reflexionar sobre los valores que, a su juicio, deben acompañar a todo artista. Recalcó que la sencillez, la humildad y el respeto hacia el público son esenciales en la carrera musical. "Un artista es grande cuando es sencillo, humilde, respetuoso y se da a su público, pero parece que la rubia se olvida de eso", concluyó.

Leslie Shaw arremete contra Marisol tras publicación del videoclip del tema 'Mala amiga' junto a Yahaira Plasencia

Tras el estreno de 'Mala amiga', proyecto musical conjunto de Marisol y Yahaira Plasencia, Leslie Shaw lanzó duras críticas en el programa 'Magaly TV La Firme'. La cantante cuestionó la producción del tema y sugirió que este podría contener un mensaje indirecto dirigido hacia ella.

“¿Quién ha dirigido? Le habrán dicho que iba a salir más lindo que ‘Hay niveles’ y mira”, comentó Shaw. También arremetió contra la locación utilizada por Marisol para el rodaje: “Ese set con toda esa pared cochina atrás y esas luces de ahí, mira eso, se ve fatal. Parece un convento, que estuvieran en un convento, se hubieran disfrazado de monjas y creo que tendría más contexto. Ya no alcanzó para el vestuario, bien fea la ropa. Con esos videos feos, solita se humilla, me sigue pareciendo un meme”.

La intérprete elevó aún más la tensión al insinuar que la canción estaría dedicada a ella: "No sabia que yo era tan importante, en verdad, para que me dediquen una canción, porque Marisol también estaba haciendo puro cover antes de 'Hay niveles'. Nunca fuimos amigas", afirmó. Por su parte, Marisol sostuvo que la canción no es una indirecta, sino que se trata de un mensaje abierto. "No es solo para ella, es para todas las que me fallaron en algún momento", señaló la 'Faraona de la cumbia'.