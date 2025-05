Lucía de la Cruz y Bartola cantan por primera vez y hablan de su enemistad: "Nos equivocamos"

Las reconocidas cantantes criollas Lucía de la Cruz y Bartola se reencontraron en el programa 'Esta noche', conducido por la Chola Chabuca, en un emotivo momento que marcó su reconciliación. Las artistas, íconos de la música peruana, compartieron escenario por primera vez para interpretar juntas el tema 'Lágrimas negras', dejando atrás viejas diferencias y compartieron su admiración entre ambas.

Lucía de la Cruz y Bartola se reencuentran y cantan 'Lágrimas negras'

Ambas artistas, íconos de la música criolla, compartieron escenario por primera vez para interpretar la canción ‘Lágrimas negras’, un tema que, según contaron, les trae recuerdos de su época junto a la legendaria Lucila Campos en el show ‘Tres mujeres, una voz’.

Este histórico encuentro no solo marcó el primer dúo musical en televisión de ambas intérpretes, sino también la confirmación de que las rencillas del pasado quedaron atrás. Lucía de la Cruz, con más de 60 años de carrera artística, elogió públicamente a Bartola, a quien conoció cuando Augusto Polo Campos abrió el programa ‘La Tapa’ en la avenida Arequipa.

Bartola y Lucía de la Cruz hablan sobre su enemistad tras 15 años

Las cantantes criollas compartieron cómo los malos entendidos y un conflicto legal las alejaron durante 15 años, a pesar de la amistad cercana que mantuvieron por mucho tiempo. Durante la conversación con la Chola Chabuca, Bartola reconoció que ambas se equivocaron, pero destacó la madurez alcanzada con los años para superar los rencores.

“Si en algún momento hubo una diferencia, se limaron asperezas porque uno no puede llevar en el alma rencores y odios. Creo que debemos tener un alma limpia”, expresó Bartola, visiblemente conmovida. Asimismo, Lucía de la Cruz, conocida como la ‘Chibolera’, afirmó con emoción: “El universo está creado y hecho para nosotras, las estrellas”.

Bartola también reveló que, aunque no había tenido la oportunidad de conversar cara a cara con Lucía, aceptó sus disculpas desde hace tiempo: “Ella me pidió disculpas en muchas oportunidades, las cuales yo acepté desde mi casa... Nunca pude acercarme a ella para decirle: Lucía, no te preocupes, ya pasó”.