Desde sus primeros pasos en la farándula peruana hasta la abrupta conclusión de su relación amorosa con Luisito Caycho, conocido como el 'Chamako', Rubi Loo ha recorrido un camino lleno de altibajos. Esta empresaria y especialista en tratamientos estéticos se vio envuelta en el ojo público tras iniciar una relación con Caycho, quien en aquel entonces estaba en proceso de divorcio con la reconocida cantante criolla Lucía de la Cruz.

A pesar de las críticas y el escepticismo, su amor fructificó con el nacimiento de su primer hijo y una propuesta de matrimonio en vivo que prometía un futuro juntos. Sin embargo, el destino tenía otros planes, y tras un escándalo mediático, su compromiso se desvaneció, lo que llevó a Rubi a tomar distancia de la televisión y redefinir su vida lejos de las cámaras.

Al inicio, se notaba que era una relación que crecía pese a los obstáculos. Foto: El Popular

¿A qué se dedica ahora Rubí Loo, luego de separarse de Luisito Caycho?

Tras la tormenta mediática que significó su separación con Luisito Caycho, Rubi Loo encontró un nuevo rumbo profesional lejos del escándalo. Se volcó de lleno en su pasión por el bienestar y la estética; de esta forma, creó su propia empresa Adelgace con Rubi. A través de sus plataformas en Instagram y TikTok, la doctora comparte no solo sus servicios, sino también testimonios de reconocidas figuras de la farándula peruana que han confiado en su expertise.

Más allá de su actividad en redes, Rubi continúa enriqueciendo su formación profesional, ya que constantemente asiste a diversos diplomados. Este compromiso con la educación constante le permite incorporar técnicas avanzadas y novedosas en los tratamientos que ofrece, y consolida así su reputación en el competitivo mercado de la estética.

Su empresa se llama 'Adelgace con Rubi'. Foto: Adelgace con Rubi/Facebook

¿Por qué terminó la relación de Rubi Loo y Luisito Caycho?

La ruptura entre la doctora y el 'Chamako' fue tan repentina como su compromiso. Todo parecía encaminado hacia una boda de ensueño hasta que Luis sorprendió a la farándula y a sus seguidores al anunciar su separación durante una entrevista en el ya desaparecido programa 'Espectáculos', de Latina. Aunque en aquel momento no detalló las razones, el público no tardó en especular sobre las posibles causas de su distanciamiento.

La pedida de mano fue en televisión nacional. Foto: América

La situación se aclaró un poco más cuando Caycho, en una entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre en el antiguo programa 'Amor, amor, amor', confesó que dudas sobre su paternidad lo habían llevado a cuestionar su relación. Admitió haberse dejado influenciar por rumores, lo que generó una serie de malentendidos entre él y Rubi, exacerbados por la distancia, ya que él trabajaba en Trujillo y ella en Lima.

"Ella es la mamá de mi hijo y nunca voy a hablar mal de ella. La verdad, me dejé guiar en ese momento y no sé qué pasó porque por Skype no se puede conversar bien y me dejé llevar por un impulso", explicó Luis. Desde ese momento, el contacto entre ambos cesó, lo que dejó atrás lo que una vez prometió ser un futuro juntos.

Fruto de la relación de Rubí Loo y Luis Caycho nació el primer hijo de la pareja. Foto: Latina

¿En qué trabaja Luisito Caycho en la actualidad?

Luisito Caycho, recordado en la farándula peruana por sus polémicas relaciones, ha tomado un nuevo rumbo en su carrera profesional desde que se mudó a España. En la actualidad, se dedica principalmente a crear contenido para sus seguidores en redes sociales.

Además, ha encontrado un nicho en el ambiente nocturno español, donde no actúa como cantante, sino que se desempeña como animador en diversas discotecas. Y ha inaugurado su propio restaurante, por el cual solicitó un préstamo que tendrá que pagarlo durante 10 años.

Según contó, al inicio todo fue muy difícil. "¡Uf! Trabajé como albañil, mozo, me tocó dormir en la calle, debajo de un puente con mis maletas, con la lluvia y el frío, algunos días no tenía para comer, pero sequé mis lágrimas y seguí adelante", reveló al diario Trome.

El 'Chamako' recordado lo difícil que fue empezar desde 0 en España. Foto: ATV

¿Por qué Luisito Caycho yLucía de la Cruz se divorciaron?

El 'Chamako' y la cantante de música criolla protagonizaron uno de los matrimonios más comentados y efímeros de la farándula peruana, y duró apenas tres años hasta su divorcio en abril de 2014. La separación fue oficializada en un programa televisivo conducido por Karen Schwarz, en el que emigrado a España explicó las razones detrás de su decisión.

El exchico reality de 'Bienvenida la tarde' expresó su hartazgo de ser constantemente etiquetado como 'el esposo de Lucía', lo cual, según él, menoscababa su propia identidad y carrera. Adicionalmente, admitió haber cometido errores que decepcionaron a la cantante criolla; razones por las cuales culminó así su breve pero tumultuoso vínculo.