Lucía de la Cruz rompió en llanto durante una reciente entrevista en el programa 'Esta Noche', al rememorar uno de los episodios más dolorosos de su vida: la trágica muerte de su primer esposo, Luis Guillermo Loli Torres, cuando ella tenía apenas 21 años. La reconocida intérprete criolla narró con profunda tristeza como este suceso marcó para siempre su existencia y su manera de interpretar la música.

“Yo me casé ilusionada de Luis Guillermo Loli Torres, el padre de mi hijo mayor, Mitchel, que tiene 50 años”, reveló Lucía. Sin embargo, su historia de amor tuvo un trágico final cuando, en plena época de violencia y toque de queda, su pareja fue alcanzada por una bala perdida en la cabeza, justo en la esquina de su casa.

Una bala perdida que cambió la vida de Lucía de la Cruz

Lucía de la Cruz no solo lamentó la pérdida, sino también la forma en que su vida se transformó. “Yo tan solo tenía 21 años. No sabía lo que era esto, ser viuda. Mitchel solo tenía 3 o 4 años“, confesó con la voz quebrada al recordar aquel momento. La tragedia ocurrió cuando su esposo fue impactado por un proyectil que, según ella, esquivó a varias personas antes de alcanzarlo. “Fue una bala perdida que pasó así, mira, pasó por Carlos, su hermano, pasó por una muchacha, pasó por un muchacho y Luis Guillermo le cae acá (señalando la cabeza), en la esquina de mi casa”, detalló.

La cantante criolla también confesó lo doloroso que fue el momento en que se enteró de la noticia. Lucía de la Cruz se encontraba participando en un festival en Trujillo, junto a reconocidas figuras como César Altamirano y Michel Homero, cuando al despertar halló bajo la puerta de su habitación la portada de un periódico. “La primera página decía: 'Matan de una bala perdida al esposo de Lucía de la Cruz'”, reveló conmovida.

“Yo me pregunté, fui donde el padre Jean Franco y le dije: ‘Padre, yo no me voy a volver a casar nunca, y yo creo que esto no es amor. ¿Cómo es posible que lo maten así porque sí?’. Pero no guardé rencor”, expresó con resignación.

Lucía de la Cruz y Bartola se reencuentran y hablan sobre su enemistad tras 15 años

Por otro lado, durante el mismo programa, Lucía de la Cruz y Bartola se reencontraron en un emotivo momento que marcó su reconciliación. Las cantantes criollas compartieron cómo los malos entendidos y un conflicto legal las alejaron durante 15 años, a pesar de la amistad cercana que mantuvieron por mucho tiempo.

“Si en algún momento hubo una diferencia, se limaron asperezas porque uno no puede llevar en el alma, rencores y odios. Creo que debemos tener un alma limpia”, expresó Bartola, visiblemente conmovida. Asimismo, Lucía de la Cruz afirmó con emoción: “El universo está creado y hecho para nosotras, las estrellas”.