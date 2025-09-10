Prince Royce continúa abriendo su corazón y reflexionando sobre su trayectoria artística, los momentos que marcaron su carrera y su visión sobre el futuro de la bachata. Con la misma autenticidad que lo caracteriza, recuerda cómo 'Corazón sin cara' se convirtió en un himno sobre la belleza interior y una pieza clave en su evolución como artista.

El cantante estadounidense también comparte sus deseos de colaborar con figuras inesperadas como Justin Bieber o The Weeknd, y reafirma su respeto por íconos del género como Juan Luis Guerra y Romeo Santos. Lejos de las polémicas, Royce celebra la diversidad de voces que hoy exploran la bachata y defiende la fusión de estilos como una señal de crecimiento cultural. Como siempre, guarda un espacio especial para Perú: desde su primer ceviche hasta el cariño del público limeño, el artista se muestra emocionado por reencontrarse con sus fans este 1 de octubre en Arena 1.

—Mirando hacia atrás, ¿qué canción tuya sientes que definió tu identidad artística más que cualquier otra?

—'Corazón sin cara'. Creo que marcó una diferencia en mi carrera. Es una canción sobre la belleza interior, tocó muchos corazones. Fue un concepto diferente, especialmente en la bachata y en la música latina. No he escuchado otra canción así desde entonces. Es una canción atemporal, y como artista uno siempre quiere escribir algo que dure una eternidad y conecte con diferentes personas.

—Has colaborado con varios artistas. ¿Hay alguno con el que sueñas trabajar y que sería inesperado para tus fans?

—Me encantaría trabajar con The Weeknd o Justin Bieber. Creo que Justin quedaría muy bien en una bachata. También Juan Luis Guerra, que es el maestro de la bachata. Hay muchos artistas de los que soy fan.

—¿Y con Romeo Santos? ¿Ha habido alguna conversación concreta?

—Sí, creo que cuando llegue el momento, pasará. Mucha gente espera esa colaboración. Se habló hace un tiempo, pero hay una responsabilidad. Tiene que hacerse bien cuando ocurra.

—¿Qué opinas sobre que a ustedes los consideren los pilares de la bachata moderna?

—Es un honor. Respeto mucho lo que ha hecho Romeo y Aventura. Me siento parte de ese movimiento. Ver lo que hemos hecho por la bachata, llevarla al mundo entero, es un placer. Me alegra haber aportado mi grano de arena a la música latina.

—¿Y sobre las comparaciones que hacen en redes para generar polémica?

—Es normal, especialmente en un género con pocos exponentes. En cada género siempre hay competencia. La música también puede ser como un deporte, con rivales. Cada quien tiene su talento y su chispa. Lo importante es seguir representando a la bachata y a los latinos en el mundo. Nunca me ha molestado.

—Hablando sobre otros artistas pop y urbanos que incursionan en la bachata, ¿te emociona que haya más cantantes explorando el género o te preocupa que puedan cambiar lo que conocemos como bachata?

—No, al contrario. A mí me gusta ver que cada artista puede agregarle su toque a la bachata. Por ejemplo, Manuel Turizo, Karol G que grabó una bachata con Greeicy, Rosalía con The Weeknd… hay mucha gente sacando bachata y música tropical. Yo pienso que eso ayuda a que el género siga avanzando, que la gente adapte su voz y oído a la música tropical. Hace diez años, si yo grababa una canción urbana o de otro género, mucha gente decía que no se podía. Hoy en día hay más apertura. Vi que Carin León, que es regional mexicano, grabó una salsa con Camilo, que es más pop. Seguimos viendo fusiones de culturas y géneros, y me parece espectacular. Por mí, que sigan grabando bachata en todo el mundo, aunque sea diferente a la que hago yo o a la que hacen en República Dominicana.

—Hablando sobre tu regreso a Perú, ¿tienes algún recuerdo especial de tus visitas anteriores?

—Algo que siempre recuerdo de Perú es la comida. El primer ceviche que comí no fue en Perú, fue en Miami, en un restaurante peruano. Nunca me gustaba el ceviche, pero lo probé ahí y me encantó. Cuando llegué a Lima por primera vez, probé el lomo saltado y el ceviche. Algo que siempre relaciono con Perú es el ceviche; siempre, si no es peruano, no como ceviche. El público de Perú siempre me ha tratado súper bien; la gente, la cultura, es una cultura con mucha música, culturalmente muy rica, y de verdad que estoy ansioso por regresar a Perú. El 1 de octubre estaré en Lima, Arena 1, así que a toda mi gente de Perú, gracias por su apoyo. Les llevo el nuevo disco, pero por supuesto, todos los éxitos de tantos años que hemos compartido juntos. Nos vemos pronto.