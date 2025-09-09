HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Hugo García respalda a Isabella Ladera tras polémica con Beéle: “Nada cambiará lo que siento por ti”

Tras la difusión de imágenes en redes sociales, Isabella Ladera recibió el apoyo incondicional de Hugo García, luego de que ella calificara lo ocurrido como “una de las traiciones más crueles” que vivió.

Hugo García envió un emotivo mensaje a Isabella Ladera. Foto: composición LR/difusión/Instagram
Hugo García envió un emotivo mensaje a Isabella Ladera. Foto: composición LR/difusión/Instagram

Luego de que Isabella Ladera anunciara que iniciará acciones legales tras la filtración de material junto con el cantante colombiano Beéle, el exchico reality, Hugo García, manifestó su respaldo público con un mensaje de apoyo incondicional: “No estás sola. Nada ni nadie cambiará lo que siento ni lo que pienso de ti, Andrea”, escribió en Instagram.

El gesto del exintegrante de “Esto es guerra” fue celebrado por varios seguidores, quienes destacaron su solidaridad con la modelo en medio de una situación delicada. Aunque actualmente Hugo García se encuentra en Austria disfrutando de un viaje, dejó en claro que su distancia no es impedimento para acompañar emocionalmente a Isabella Ladera, con quien ha sido visto en distintas ocasiones, desde su cumpleaños número 26 hasta la inauguración de su spa.

Mensaje de Hugo García. Foto: captura/Instagram

Mensaje de Hugo García. Foto: captura/Instagram

PUEDES VER: Isabella Ladera habría retomado su relación con Beéle pese a intercambio de románticos mensajes con Hugo García

lr.pe

Hugo García apoya a Isabella Ladera tras filtración de vídeo en redes sociales

Hugo García excribió un mensaje de apoyo en la publicación de Isabella Ladera, en el que ella calificó la difusión del material como una traición. La modelo venezolana aclaró que el video solo estaba en poder de ella y de otra persona, quien sería el cantante colombiano Beéle. “Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido”, expresó en su mensaje.

En sus historias de Instagram, la también influencer reveló que antes de la filtración ya había informado a su madre, a su familia y a Hugo García sobre lo sucedido. Asimismo, denunció que tras la difusión del video ha recibido ataques y comentarios ofensivos: “Esta filtración constituye una forma de violencia hacia las mujeres. Lo más desgarrador ha sido recibir burlas, odio y juicios, mientras el verdadero responsable permanece en silencio”.

PUEDES VER: Dilbert Aguilar sufre peligroso accidente y será sometido a una delicada operación de emergencia: 'No puedo moverme'

lr.pe

Isabella Ladera comparte comunicado e inicia acciones legales por filtración de vídeo

La modelo venezolana compartió un comunicado de su defensa legal, en el que sostiene que la difusión del material constituye una violación a sus derechos fundamentales y advierte que se tomarán medidas judiciales. Asimismo, recalca que la divulgación no autorizada no solo afecta su reputación y vida personal, sino que también puede acarrear sanciones legales para quienes lo compartan, al vulnerar su intimidad, honra y dignidad.

Pese a ello, Isabella Ladera aseguró que no permitirá que esta experiencia la destruya. “No soy la primera, ni la única. No soy la vergüenza de esta historia. La vergüenza recae sobre quien traicionó. Yo sigo aquí, de pie, con la frente en alto. Por mí. Por mi familia. Y por todas las mujeres que han sido víctimas de un narcisista”, declaró en su mensaje.

