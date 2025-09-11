HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado
Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado     Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado     Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado     
Espectáculos

Angelí Boza presenta su nuevo álbum ‘Diferente’, que incluye baladas clásicas versionadas al español

La cantante Angelí Boza lanza su álbum ‘Diferente’, con seis baladas clásicas en español, ya disponibles en plataformas digitales. Entre las canciones destaca ‘Regresa a mí’, un homenaje a Toni Braxton.

Angelí Boza presenta su nuevo álbum ‘Diferente’. Foto: difusión
Angelí Boza presenta su nuevo álbum ‘Diferente’. Foto: difusión

La cantante Angelí Boza es una artista emergente que este jueves 11 de septiembre debuta con su nuevo álbum titulado ‘Diferente’, compuesto por 6 baladas clásicas del inglés que han sido interpretadas en español con una sensibilidad única y un estilo fresco. Las canciones ya se encuentran en todas las plataformas digitales.

Uno de los temas más importantes de este trabajo discográfico se llama ‘Regresa a mí’, la icónica canción de Toni Braxton, llevada ahora a una nueva dimensión gracias a su potente voz y a un arreglo musical que respeta la esencia original, pero con un aire renovado que conecta con el público contemporáneo.

Con este proyecto, Angelí busca rendir homenaje a las grandes voces femeninas de la balada internacional, acercando al público peruano y latinoamericano versiones en su idioma que transmiten emociones intensas y universales. Su álbum  “Diferente” no solo refleja su pasión por la música romántica, sino también su capacidad para transmitir sentimientos profundos con una interpretación íntima y poderosa.

“Este álbum es un sueño hecho realidad. Quiero que quienes lo escuchen sientan que estas canciones, que marcaron a toda una generación, pueden volver a emocionar, pero ahora en español y con una nueva mirada”, comenta Angelí Boza.

Con “Diferente”, Angelí Boza se presenta como una voz nueva, sensible y prometedora en la música peruana, dispuesta a abrirse camino con un estilo auténtico y lleno de sentimiento.

¡Angelí Boza llega para emocionar con baladas eternas, pero con una voz fresca y diferente!

Cabe destacar que este nuevo álbum se grabó con grandes músicos como Lexter Pérez en los trombones que trabaja con Ricky Martín y Dernel que trabaja con el "conejo malo" Bad Bunny en la Residencia en Puerto Rico.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

La producción se grabó en Puerto Rico en ROLO ESTUDIOS , donde graban los grandes como Victor Manuelle, Gilberto Santa Rosa, El Gran Combo, entre otros. Como músicos destacados se encuentran Luisito Carrion en los coros, Julio Alvarado, la primera trompeta de El Gran Combo de Puerto Rico, Richard Carrasco en el bongó y campana, y en la dirección musical se encuentra Carlitos Garcia, Director de norbert Vélez de sesiones de la loma.

Notas relacionadas
"Si no es peruano, no como ceviche": Prince Royce recuerda su vínculo con Lima antes de su concierto en Arena 1

"Si no es peruano, no como ceviche": Prince Royce recuerda su vínculo con Lima antes de su concierto en Arena 1

LEER MÁS
Christian Domínguez y Los Hermanos Yaipén: El fuerte motivo de su separación que incluyó denuncias

Christian Domínguez y Los Hermanos Yaipén: El fuerte motivo de su separación que incluyó denuncias

LEER MÁS
Kate Candela vive insólito momento en concierto tras aparición de una rata que detuvo todo el show: "¿De qué tamaño es?"

Kate Candela vive insólito momento en concierto tras aparición de una rata que detuvo todo el show: "¿De qué tamaño es?"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mark Vito Villanella viaja con Leslie Echevarría a Estados Unidos, pero ocurre lo impensado: “No tiene para pagar el taxi”

Mark Vito Villanella viaja con Leslie Echevarría a Estados Unidos, pero ocurre lo impensado: “No tiene para pagar el taxi”

LEER MÁS
Gustavo Salcedo confirma relación extramatrimonial de Maju Mantilla y revela que encontró chats entre ella y su productor, según Magaly

Gustavo Salcedo confirma relación extramatrimonial de Maju Mantilla y revela que encontró chats entre ella y su productor, según Magaly

LEER MÁS
Maju Mantilla le manda fuerte mensaje a Gustavo Salcedo tras exponerla por supuesta infidelidad con productor: "Es entre tú y yo"

Maju Mantilla le manda fuerte mensaje a Gustavo Salcedo tras exponerla por supuesta infidelidad con productor: "Es entre tú y yo"

LEER MÁS
¿Quién es el productor Christian Rodríguez Portugal, vinculado sentimentalmente con Maju Mantilla?

¿Quién es el productor Christian Rodríguez Portugal, vinculado sentimentalmente con Maju Mantilla?

LEER MÁS
Gustavo Salcedo habría confirmado infidelidad de Maju Mantilla con actor colombiano, según productora Verónica Alcántara

Gustavo Salcedo habría confirmado infidelidad de Maju Mantilla con actor colombiano, según productora Verónica Alcántara

LEER MÁS
Samahara Lobatón sorprende al exponer el monto que Youna le da como pensión para su hija: “Nadie le pide millones”

Samahara Lobatón sorprende al exponer el monto que Youna le da como pensión para su hija: “Nadie le pide millones”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Javier Milei veta ley de emergencia en la salud pediátrica y profundiza el ajuste fiscal en Argentina

Capturan a dos sujetos con moto robada tras persecución policial en Puno

Muere a los 37 años Yu Menglong, famoso actor chino del drama 'Eternal love', tras caer de un edificio

Espectáculos

Magaly Medina revela detalles tras vinculo entre Maju Mantilla con su productor:“Información desde hace meses”

Fue chica reality de 'Esto es guerra', estuvo vinculada con Jefferson Farfán y ahora presume vida llena de lujos en Europa

Diana Foronda, líder de Área 7, conmueve al hablar de su lucha contra el cáncer y su deseo de vivir: “No quiero morir, quiero luchar”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Sala de Derecho Constitucional valida títulos virreinales falsos

Martín Vizcarra sobre posible encarcelación de Dina Boluarte: "Va a estar cómoda"

Phillip Butters con Curwen en La República: "El seguro del congresista y el del conserje debe ser de EsSalud"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota