Beéle se pronuncia tras difusión de imágenes con Isabella Ladera y anuncia acciones legales

El cantante colombiano afirmó que iniciará acciones legales contra los responsables, en Colombia y Estados Unidos, tras la difusión de imágenes con Isabella Ladera.

Beéle inicia acciones legales tras difusión de imágenes con Isabella Ladera. Fotos: Instagram/Beéle/Instagram/Isabella Ladera
Beéle inicia acciones legales tras difusión de imágenes con Isabella Ladera. Fotos: Instagram/Beéle/Instagram/Isabella Ladera

El cantante colombiano Beéle rompió su silencio tras la polémica con Isabella Ladera y rechazó las acusaciones sobre la filtración de un contenido. A través de un comunicado de su equipo legal, aseguró que tomará medidas judiciales en Colombia y Estados Unidos, afirmando que el material difundido vulnera la privacidad y la dignidad de las personas involucradas.

PUEDE VER: Isabella Ladera habría retomado su relación con Beéle pese a intercambio de románticos mensajes con Hugo García

Comuncado de Beéle. Foto: Instagram

Comuncado de Beéle. Foto: Instagram

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

