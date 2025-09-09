Beéle se pronuncia tras difusión de imágenes con Isabella Ladera y anuncia acciones legales
El cantante colombiano afirmó que iniciará acciones legales contra los responsables, en Colombia y Estados Unidos, tras la difusión de imágenes con Isabella Ladera.
- Mónica Cabrejos advierte a Pamela López sobre su relación con Paul Michael: "El colágeno no es para siempre”
- Melissa Paredes salió del Perú junto a su hija con 'Gato' Cuba tras episodio médico y brillan en evento internacional
El cantante colombiano Beéle rompió su silencio tras la polémica con Isabella Ladera y rechazó las acusaciones sobre la filtración de un contenido. A través de un comunicado de su equipo legal, aseguró que tomará medidas judiciales en Colombia y Estados Unidos, afirmando que el material difundido vulnera la privacidad y la dignidad de las personas involucradas.
PUEDE VER: Isabella Ladera habría retomado su relación con Beéle pese a intercambio de románticos mensajes con Hugo García
FULLMOOD
De lunes a viernes a las 10:20 a.m.Ver ahora
Comuncado de Beéle. Foto: Instagram