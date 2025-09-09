Beéle se pronuncia tras difusión de imágenes con Isabella Ladera y anuncia acciones legales

El cantante colombiano Beéle rompió su silencio tras la polémica con Isabella Ladera y rechazó las acusaciones sobre la filtración de un contenido. A través de un comunicado de su equipo legal, aseguró que tomará medidas judiciales en Colombia y Estados Unidos, afirmando que el material difundido vulnera la privacidad y la dignidad de las personas involucradas.

